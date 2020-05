Astronaut z ISS poslal odkaz plný nádeje pre ľudí na Zemi, ktorí bojujú s pandémiou Covid-19

Covid-19 nijak neovplyvnil prácu vo vesmíre

Tom Cruise bude natáčať film na ISS

13.5.2020 - Chris Cassidy z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) poslal z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS ) pozdrav plný nádeje pre ľudí na Zemi, ktorí bojujú s pandémiou koronavírusu.Jediný Američan na ISS a vedúci Expedície 63 vyhlásil, že ľudia by mali spolupracovať a zaistiť zdravie pre planétu a jej obyvateľov."Keď sa pozerám dole na planétu, je to len veľká krásna vesmírna loď so siedmimi miliardami astronautov. Tak, ako my traja pracujeme v harmónii, aby sme tu bezpečne a efektívne mohli robiť na našich každodenných misiách, tak by sme to mali robiť aj na Zemi. Vyžaduje si to, aby každý robil to, čo má. To je však len prvý krok. Spoločne, ako posádka na planéte Zem, môžeme dokázať hocičo," vyjadril sa Cassidy v rozhovore pre Rachel Crane zo CNN.Američan je vo vesmíre od 9. apríla. V tom čase bolo v USA potvrdených približne 500-tisíc infikovaných koronavírusom a menej ako 20-tisíc mŕtvych. V súčasnosti evidujú zhruba 1 356 000 nakazených osôb, pričom ochoreniu COVID-19 podľahlo najmenej 81 500 pacientov. Uviedol, že prácu vo vesmíre situácia na Zemi nijak zvlášť neovplyvnila.Dodal, že bolo zaujímavé komunikovať s posádkou, ktorú vystriedal na ISS. Andrew Morgan a Jessica Meir totiž opustili Zem pred vypuknutím pandémie a vrátili sa do sveta poznačeného vírusom."Vymenili sme si niekoľko e-mailov. Zažili zaujímavú zmenu, keď sa zo zaneprázdneného života tu vo vesmíre dostali do ešte väčšej karantény a izolácie vo svojich domovoch," vyhlásil.Vyjadril sa tiež k pripravovanému filmu, ktorý plánujú nakrúcať na ISS. Zahrať by si v ňom mal aj Tom Cruise."Kedykoľvek sa tu ukáže, ja budem pripravený," vyjadril sa astronaut, ktorý herca podľa vlastných slov privíta s otvorenou náručou. Upozornil ho však, aby "dával pozor pri tréningu". "Je to bystrý chlapík a som si istý, že to zvládne," dodal.