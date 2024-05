Niké SBL 2023/2024: Basketbalisti Levíc sú tretí rok po sebe majstri,Spišiakov zdolali 3:1

Basketbalisti Patriotov Levice sa stali tretí rok po sebe víťazmi Niké Slovenskej basketbalovej ligy (Niké SBL). Finálovú sériu v sezóne 2023/2024 ukončili na palubovke Spišských Rytierov, vo štvrtom stretnutí s týmto súperom zvíťazili jednoznačne 104:64 a sériu vyhrali 3:1 na zápasy.



Levice sa stali len druhým klubom v histórii najvyššej slovenskej súťaže, ktorý zdvihol nad hlavu víťaznú trofej trikrát za sebou, doteraz sa to podarilo len Pezinku (1997-2002). Pre "žlto-zelených" je to už piaty majstrovský titul (2011, 2018, 2022, 2023, 2024), od roku 2018 nikdy neskončili bez medaily. Triumfom v Niké SBL si vybojovali právo účasti v niektorej zo súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) v nasledujúcom ročníku. Najužitočnejším hráčom finálovej série sa stal krídelník Patriotov Aaron Wheeler.

finále play off Niké SBL 2023/2024 – štvrtý zápas /na 3 víťazstvá/:



Spišskí Rytieri - Patrioti Levice 64:104 (40:59)



Rytieri: Harris 19, Juríček 13, Lopez 12, Reeves 4, Pipkins 3 (Mrviš 6, Antoni 4, Hlivák 3, Makula, Stančák a Zuščák 0)



Patrioti: Wheeler 29, Abrhám 13, Kneževič a Vrbica po 9, Bojanovský 6 (Adaway 14, Howard 10, Kováč 9, Chaban 3, Krajčovič 2, Pažický a Solčánsky 0)



TH: 7/5 – 23/19, fauly: 18 - 16, trojky: 11 - 15, rozhodovali: Ženiš, Bartoš, Ribakovs, štvrtiny: 23:24, 17:35, 12:24, 12:21, 1500 divákov /vypredané/.



/konečný stav série – 1:3, Patrioti Levice sa stali víťazom Niké SBL v sezóne 2023/2024/

Podobne, ako v prvých dvoch finálových zápasoch, tak aj vo štvrtom meraní síl chytili Levičania veľmi rýchlo v úvode útočný rytmus z trojbodovej vzdialenosti. Spišiaci sa v tomto prípade nenechali zaskočiť a okamžite vyrovnali krok, celkovo sa hralo od prvej štvrtiny vo veľkej intenzite. Tímy predvádzali divákom útočný basketbal, po prvej štvrtine viedli hostia najtesnejším možným rozdielom - 24:23. Najpodstatnejšie okamihy prišli na začiatku druhej časti, Patrioti zaznamenali v priebehu približne troch minút 15-bodovú šnúru a v podstate zmenili tón celého zápasu. Rytieri nevedeli adekvátne reagovať, na oboch stranách palubovky sa trápili a vidina predĺženia finálovej série sa im rýchlo vzďaľovala. Hostia naproti tomu hrali sebavedomo a s obrovskou energiou mali zápas pod úplnou kontrolou. To sa odrazilo aj na polčasovom stave - 59:40.



Spišiaci nastúpili po prestávke s cieľom urobiť niečo s negatívnym skóre, pomohli si siedmimi bodmi v sérii, ale hneď na to im súper v podstate totožnou mincou odpovedal. Dianie v zápase sa tak vrátilo do starých koľají, Levičania boli jednoznačne lepší v tomto meraní síl a druhý finálový mečbal už plánovali premeniť. Pred poslednou 10-minútovkou vyhrávali 83:52. Vo štvrtej štvrtine sa už len riešil konečný rozdiel, postupne dostávali na oboch stranách priestor hráči z lavičky, keďže o víťazovi stretnutia a celej série bolo rozhodnuté.

hlasy po zápase:



Michal Madzin, tréner Patriotov: "Veľká vec. Priebeh zápasu nám vlial obrovskú energiu a vieru v to, že to môžeme zvládnuť. Podarilo sa a tešíme sa, že držíme pohár nad hlavou. Do tohto stretnutia sme vošli s veľkou energiou, v prvom polčase sme si urobili takmer 20-bodový náskok. Spišská síce v tretej štvrtine stiahla na 12 bodov, ale dôležité je, že v priebehu dvoch-troch minút sme to opäť natiahli na 20 bodov a vtedy, myslím si, že sme zlomili zápas."



Boris Bojanovský, hráč Patriotov: "Vždy je to parádny pocit. Už sme z toho urobili takú tradíciu, že keď sa nevyhrá titul, tak je to sklamanie. Sme radi, že sa nám to opäť podarilo a boli tu s nami naši fanúšikovia. Môžeme oslavovať.“



Teo Hojč, tréner Rytierov: "Podľa mňa rozhodla kvalita Levíc, zaslúžene vyhrali a gratulujem im k titulu. Pre nás má striebro cenu zlata, aspoň pre mňa, vzhľadom na to, aká bola sezóna. Vybojovali sme si finále, vyhrali sme jeden zápas v Leviciach a chceli sme to trochu natiahnuť, ale súper bol lepší. Prehrali sme s tímom, u ktorého sme mohli vidieť, čo znamená Európsky pohár FIBA a na to sa poskladá družstvo. My sme hrali bez Michaela Fuseka a bolo to cítiť, možno by to bolo inak, ale chýbal nám. Do finále sme išli zo 6. miesto, čo je niečo výnimočné a nič také sa doteraz nestalo. Vždy sa to dá urobiť lepšie, ale pri zhrnutí všetkého som šťastný."



Viktor Juríček, hráč Rytierov: "Keď z nás toto celé opadne, tak si možno o pár dní uvedomíme, že zo 6. miesta, vo veľmi náročnej sezóne, ktorá bola pre nás všetkých ťažká, sa nám podarilo prebojovať do finále. Treba dať všetok kredit Leviciam, ukázali, ako sa má hrať kolektívny basketbal a ukázali svoju kvalitu. Gratulujem im."