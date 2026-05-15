 Meniny má Žofia
 24hod.sk    Z domova

15. mája 2026

Atentát na Fica musí podľa Pellegriniho ostať varovaním, politikov aj občanov vyzval k upokojeniu atmosféry – VIDEO


Prezident



15.5.2026 (SITA.sk) - Hlava štátu tiež pripomenula, že počas svojej politickej kariéry sa vždy usilovala presadzovať kultivovaný spôsob komunikácie a rešpekt vo verejnom priestore.


Prezident Peter Pellegrini označil atentát na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) spred dvoch rokov za tragickú udalosť, ktorá nemá v demokratickej spoločnosti miesto. Atentát na predsedu vlády, ktorý sa odohral počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej, musí podľa hlavy štátu ostať varovaním pred dôsledkami nenávisti a extrémnej polarizácie v spoločnosti. Považuje ho za bezprecedentný zásah do demokratického fungovania štátu.

"Je to presne dva roky, keď sa na Slovensku stal atentát na predsedu vlády. Dva roky od momentu, keď sa nespokojný občan Slovenskej republiky rozhodol svoju nespokojnosť s politickou situáciou riešiť násilne so zbraňou v ruke s úmyslom zabiť premiéra. Niečo, čo v demokratickom štáte nemá svoje miesto a čo sa na Slovensku nikdy nemalo stať," uviedol Pellegrini.

Výzva politikom


V tejto súvislosti tiež vyzval politikov, verejne činné osoby i občanov na upokojenie spoločenskej atmosféry. Apeloval na čo najskoršie a veľmi výrazné zmiernenie tónu politickej debaty na Slovensku. Prezident vyzval i na zodpovednosť pri komunikácii na sociálnych sieťach a v online priestore.

"Žiadam o to aj všetkých tých, ktorí svoje názory, komentáre, ale častokrát aj vulgárne nadávky či vyhrážky zverejňujú nielen v médiách, ale hlavne na sociálnych sieťach," uviedol Pellegrini upozorňujúc, na tenkú hranicu medzi slovným a fyzickým útokom v atmosfére rastúceho napätia. "V takejto napätej situácii je od slovného útoku len malý krôčik k tomu, aby sme opäť boli svedkami útoku násilného," vystríhal.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Kultivovaný spôsob komunikácie


Hlava štátu tiež pripomenula, že počas svojej politickej kariéry sa vždy usilovala presadzovať kultivovaný spôsob komunikácie a rešpekt vo verejnom priestore. "Chcem preto požiadať všetkých na Slovensku, aby sme všetci prispeli k upokojeniu situácie, aby sme hovorili o problémoch našej krajiny a o jej budúcnosti, ale aby tá debata bola vždy kultúrna, slušná a nikdy neprekročila mieru slušného správania," apeloval.

Na záver vyjadril názor, že len zodpovedný prístup a upokojenie spoločenskej atmosféry môže zabrániť opakovaniu podobných tragédií. "Len tak zamedzíme tomu, aby sme opäť, dúfam, nikdy neboli svedkami takého skutku, aký sa v Handlovej stal pred dvoma rokmi," uzavrel.



Zdroj: SITA.sk

Do Ameriky by som teraz za štúdiom či prácou necestoval, odporučil Merz mladým na stretnutí s katolíckou mládežou
Merzovi sa zmenil program, premiér sa s nemeckým kancelárom stretne inokedy – VIDEO

