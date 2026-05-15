Piatok 15.5.2026
Meniny má Žofia
15. mája 2026
Do Ameriky by som teraz za štúdiom či prácou necestoval, odporučil Merz mladým na stretnutí s katolíckou mládežou
Tagy: americká administratíva Americký prezident Mladí ľudia Nemecký kancelár Spojené štáty americké Trumpova administratíva
15.5.2026 (SITA.sk)
Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok vyhlásil, že by mladým ľuďom v Nemecku neodporučil odísť do Spojených štátov za štúdiom či prácou, čo je ďalší signál ochladzujúcich vzťahov medzi Berlínom a Washingtonom.
Na stretnutí nemeckých katolíkov v bavorskom Würzburgu Merz zožal potlesk, keď povedal: „Svojim deťom by som dnes neodporučil, aby išli do USA získať vzdelanie a pracovať.“ Ako dôvod uviedol „spoločenskú klímu, ktorá sa tam náhle vytvorila“. „Aj najlepšie vzdelaní ľudia v Amerike majú veľké problémy nájsť si prácu,“ dodal.
Nie je čo obdivovať
Merz bol dlhé roky tradičným podporovateľom silných transatlantických väzieb, ale vzťahy s USA sa za súčasnej administratívy prezidenta Donalda Trumpa čoraz viac napínajú. „Som veľkým obdivovateľom Ameriky, ale v tejto chvíli môj obdiv nerastie,“ povedal Merz, čím vyvolal smiech v publiku.
Minulý mesiac sa Merz dostal s Trumpom do ostrej výmeny názorov, keď vyhlásil, že Irán pri rokovacom stole „ponižuje“ Washington. Prezident reagoval tým, že Merz odvádza „hroznú“ prácu, a vzápätí oznámil náhle stiahnutie 5 000 amerických vojakov z nemeckých základní.
Kultúrna priepasť
Ešte pred sporom o Irán Merz upozornil, že medzi Spojenými štátmi a Európou sa otvorila kultúrna „priepasť“, ktorú podľa neho prehlbujú kultúrne vojny spojené s Trumpovým hnutím Make America Great Again (MAGA). Administratíva Donald Trumpa zároveň tvrdí, že Európa čelí „civilizačnému úpadku“ a aktívne nadväzuje kontakty s krajne pravicovými stranami na kontinente.
Napätie zvýšili aj Trumpove hrozby anektovať Grónsko či obmedzenie podpory pre Ukrajinu vo vojne s Ruskom, čo ešte viac narúša vzťahy Washingtonu s tradičnými európskymi spojencami.
Zdroj: SITA.sk - Do Ameriky by som teraz za štúdiom či prácou necestoval, odporučil Merz mladým na stretnutí s katolíckou mládežou © SITA Všetky práva vyhradené.
