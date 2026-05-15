Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 15.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Žofia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

15. mája 2026

Do Ameriky by som teraz za štúdiom či prácou necestoval, odporučil Merz mladým na stretnutí s katolíckou mládežou


Tagy: americká administratíva Americký prezident Mladí ľudia Nemecký kancelár Spojené štáty americké Trumpova administratíva

„Som veľkým obdivovateľom Ameriky, ale v tejto chvíli môj obdiv nerastie,“ povedal nemecký kancelár, čím vyvolal smiech v publiku.



Zdieľať
germany_politics_74677 676x451 15.5.2026 (SITA.sk) - „Som veľkým obdivovateľom Ameriky, ale v tejto chvíli môj obdiv nerastie,“ povedal nemecký kancelár, čím vyvolal smiech v publiku.


Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok vyhlásil, že by mladým ľuďom v Nemecku neodporučil odísť do Spojených štátov za štúdiom či prácou, čo je ďalší signál ochladzujúcich vzťahov medzi Berlínom a Washingtonom.

Na stretnutí nemeckých katolíkov v bavorskom Würzburgu Merz zožal potlesk, keď povedal: „Svojim deťom by som dnes neodporučil, aby išli do USA získať vzdelanie a pracovať.“ Ako dôvod uviedol „spoločenskú klímu, ktorá sa tam náhle vytvorila“. „Aj najlepšie vzdelaní ľudia v Amerike majú veľké problémy nájsť si prácu,“ dodal.

Nie je čo obdivovať


Merz bol dlhé roky tradičným podporovateľom silných transatlantických väzieb, ale vzťahy s USA sa za súčasnej administratívy prezidenta Donalda Trumpa čoraz viac napínajú. „Som veľkým obdivovateľom Ameriky, ale v tejto chvíli môj obdiv nerastie,“ povedal Merz, čím vyvolal smiech v publiku.

Minulý mesiac sa Merz dostal s Trumpom do ostrej výmeny názorov, keď vyhlásil, že Irán pri rokovacom stole „ponižuje“ Washington. Prezident reagoval tým, že Merz odvádza „hroznú“ prácu, a vzápätí oznámil náhle stiahnutie 5 000 amerických vojakov z nemeckých základní.

Kultúrna priepasť


Ešte pred sporom o Irán Merz upozornil, že medzi Spojenými štátmi a Európou sa otvorila kultúrna „priepasť“, ktorú podľa neho prehlbujú kultúrne vojny spojené s Trumpovým hnutím Make America Great Again (MAGA). Administratíva Donald Trumpa zároveň tvrdí, že Európa čelí „civilizačnému úpadku“ a aktívne nadväzuje kontakty s krajne pravicovými stranami na kontinente.

Napätie zvýšili aj Trumpove hrozby anektovať Grónsko či obmedzenie podpory pre Ukrajinu vo vojne s Ruskom, čo ešte viac narúša vzťahy Washingtonu s tradičnými európskymi spojencami.


Zdroj: SITA.sk - Do Ameriky by som teraz za štúdiom či prácou necestoval, odporučil Merz mladým na stretnutí s katolíckou mládežou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americká administratíva Americký prezident Mladí ľudia Nemecký kancelár Spojené štáty americké Trumpova administratíva
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Fico, Gašpar aj Takáč sa vzdali účasti v najbližších diskusiách, Slovensku chcú dopriať víkend bez politiky
<< predchádzajúci článok
Atentát na Fica musí podľa Pellegriniho ostať varovaním, politikov aj občanov vyzval k upokojeniu atmosféry – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 