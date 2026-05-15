Piatok 15.5.2026
Meniny má Žofia
15. mája 2026
Merzovi sa zmenil program, premiér sa s nemeckým kancelárom stretne inokedy – VIDEO
Fico sa vyjadril aj k ruskému útoku na ukrajinské územie v blízkosti hranice so Slovenskom. Nemecký kancelár
15.5.2026 (SITA.sk) - Fico sa vyjadril aj k ruskému útoku na ukrajinské územie v blízkosti hranice so Slovenskom.
Nemecký kancelár Friedrich Merz nemal 29. mája prísť na Slovensko na oficiálnu návštevu, s predsedom vlády Robertom Ficom však mali absolvovať pracovné stretnutie. Premiér to uviedol na piatkovej tlačovej besede s tým, že 30. mája má mať Merz na Slovensku súkromný program. Momentálne však Fico disponuje informáciou, že deň predtým Merz nepríde.
„Ja to beriem na vedomie, že sa mu zmenil program, no tak sa stretneme inokedy,“ povedal Fico. Doplnil, že robiť z toho senzáciu považuje za prehnané. „Naviac, keď niečo potrebujem, tak sa s pánom Merzom stretnem kedykoľvek na rokovaní Európskej rady,“ doplnil premiér.
Fico sa vyjadril aj k ruskému útoku na ukrajinské územie v blízkosti hranice so Slovenskom. Informáciu o útoku podľa vlastných slov prijal s veľkým znepokojením. „Je to už príliš blízko a musíme byť veľmi, veľmi opatrní a pozorní,“ vyhlásil predseda vlády, ktorý zároveň vyjadril túžbu po čo najskoršom mieri.
Zároveň Fico zdôraznil, že pre každú udalosť nie je nutné zvolávať Bezpečnostnú radu SR. „Bezpečnostná rada je vážny útvar. To je orgán, keby bola vojna, tak ten riadi celý štát. Ale v čase mieru je to len poradný orgán vlády,“ uviedol premiér. Zároveň sa opýtal, čo by zistil, keby radu zvolal.
„Že boli drony? Však asi boli. To všetci vieme, že boli,“ skonštatoval predseda vlády s tým, že nepotrebuje robiť gestá. „Ak by naozaj došlo už k situácii, ktorá by nás aj ohrozovala, nepochybne by som zvolal bezpečnostnú radu,“ dodal Fico s tým, že o problematike útokov v blízkosti Slovenska budú hovoriť na zasadnutí rady pred budúcotýždňovým rokovaním vlády.
Zdroj: SITA.sk - Merzovi sa zmenil program, premiér sa s nemeckým kancelárom stretne inokedy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
