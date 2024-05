Atentát na premiéra Fica je výsledkom niekoľkoročných nenávistných prejavov, hovorí politológ

Útok na demokraciu a ľudskosť

Tragické zrkadlo spoločnosti

15.5.2024 (SITA.sk) - Pri atentáte na premiéra Roberta Fica je podľa politológa Gabriela Eštoka z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach politický motív vysoko pravdepodobný.Uviedol to pre agentúru SITA v súvislosti so stredajšou streľbou na premiéra na výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Dodal tiež, že politológovia i sociológovia opakovane poukazovali na dlhodobú a hlbokú polarizáciu slovenskej spoločnosti aj negatívne dopady živenia nenávisti medzi rozličnými politickými skupinami a ich sympatizantmi.„Žiaľ, roky sa stretávame s vnímaním politických oponentov ako nepriateľov. Obava, že sa niekto tento vypätý stav rozhodne vyriešiť hraničným násilím, sa pravdepodobne stala realitou," vyjadril sa Eštok.Politológ dodal, že Slovensko sa s atentátom na vrcholného politika vo svojej histórii ešte nestretlo.„Je to bezprecedentný útok na predsedu vlády a predsedu najsilnejšej politickej strany. Je to útok na princípy demokracie, teda odmietnutie otvorenej a slušnej diskusie, a úder na zásadu akceptácie politického a názorového oponenta" konštatoval a dodal, že vo svojej podstate ide aj o útok na všetkých občanov Slovenska.„Zároveň je to útok na ľudskosť, pretože v konečnom dôsledku je tento čin násilným napadnutím človeka, ktoré do 21. storočia nepatrí," dodal Eštok.Atentát na premiéra je podľa politológa vyvrcholením nenávistných prejavov, s ktorými sa v spoločnosti i v politike potýkame už niekoľko rokov.„Po fyzických útokoch na novinárov, lekárov, vedcov, policajtov, menšiny a podobne sme aktuálne svedkami útoku na politika, predsedu vlády Roberta Fica. Žiaľ, je to tragické zrkadlo súčasnej slovenskej spoločnosti," konštatuje Eštok.Reakcie politických elít a osobností po atentáte budú podľa jeho názoru rozhodujúce pre budúcnosť celého štátu. Eštok vyjadril v tejto krízovej situácii želanie, aby všetci, ktorí majú vplyv na spoločnosť, zvládli svoju úlohu a navzdory emóciám priamo či nepriamo apelovali na upokojenie situácie.„Obávam sa však, a viaceré posolstvá to už potvrdzujú, že táto situácia bude viesť k akcelerácii a podpore tých negatívnych javov, ktoré nás k tejto kríze priviedli," uzavrel politológ.