Ochranka premiéra Fica zásadne pochybila, tvrdí bezpečnostný poradca (video)

Ochrana pri styku s verejnosťou

Na to nie je nikto nikdy pripravený

15.5.2024 (SITA.sk) - Ochranka predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ) urobila počas spáchania atentátu na premiéra zásadnú chybu. Myslí si to bezpečnostný poradca Lumír Němec.Ten pre CNN Prima News uviedol, že vzdialenosť, ktorá bola medzi premiérom a verejnosťou, je veľmi riziková. Dodal, že akýkoľvek kontakt chránenej osoby s verejnosťou je nočnou morou ochrankárov.Němec tvrdí, že Fico mal počas styku s verejnosťou v Handlovej tzv. ochranný box.„To znamená, že máte okolo seba štyroch ochrankárov. Každý z nich má rozdelenú určitú časť priestoru, ktorý má vykrývať," vysvetlil s tým, že práve tu sa stala chyba.„V okamihu útoku bol muž po Ficovej pravici relatívne ďaleko a namiesto toho, aby sa pozeral doprava, tak sa pozeral vľavo na ľudí, ktorí sa k Ficovi približovali. V tomto okamihu muž zaútočil," povedal.Bezpečnostný expert Zdeněk Zahradník si však myslí niečo iné.„Videl som štyroch alebo piatich bodyguardov, ktorí sa bezprostredne zúčastnili záchrany premiéra. To je ale nedostatočný počet. Pokiaľ išlo o zasadanie vlády, tak by tam malo byť mnohonásobne viac síl," povedal Zahradník. Súčasne si všimol, že ochranka po incidente zmätkovala. Bodyguard Zdeněk Charvát zároveň nazval neskoré reakcie na útok na predsedu vlády Fica „strašnými".„Všetci len pozerali a nikto nič neurobil", dodal. Taktiež skonštatoval, že situácia bola náročná a následný postup ochranky bol správny.„Nikto na to nie je nikdy pripravený. Zazmätkovali a robili neštandardné úkony, ale pochopiteľne, urobili v tú danú chvíľu to, čo bolo z ich pohľadu možné a najlepšie," doplnil Zahradník.