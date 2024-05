Kým premiér bojuje o život, Blaha s Dankom opäť šíria nenávisť a zastrašujú, tvrdí europoslanec Štefanec

Politici opäť šíria nenávisť

Podľa Danka ide o výsledok spoločenského konfliktu

Blaha viní opozíciu a média

15.5.2024 (SITA.sk) - Podpredsedovia parlamentu Ľuboš Blaha Smer-SD ) a Andrej Danko SNS ) nemôžu zneužívať atentát na zastrašovanie novinárov a občanov.Uviedol to europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec KDH ), ktorý zároveň odsúdil atentát spáchaný na Roberta Fica (Smer-SD) a nazval ho neospravedlniteľným v civilizovanej spoločnosti. Tvrdí však, že je nemysliteľné, aby v momente, keď lekári zachraňujú premiérovi život, tragédiu už stihol zneužiť Blaha s Dankom.„Nehorázne vyhrážanie sa médiám, ale aj národu, a vyhlasovanie politickej vojny či dokonca obviňovanie nezávislých médií z viny na atentáte pripomína štýl politiky v diktátorských režimoch. Na Slovensku sa dlhodobo politické body zbierajú prostredníctvom šírenia nenávisti hlavne zo strany vládnej koalície a dnes vidíme, kam to až môže zájsť. Je načase, aby politici začali ľudí spájať a napätie v spoločnosti tlmiť," uviedol.Tvrdí, že práve politici, ktorí v čase, keď premiér bojuje v nemocnici o život, opätovne šíria nenávisť, by sa mali pozrieť do zrkadla, aké emócie dlhodobo dávkujú verejnosti vo svojich videách, vystúpeniach na mítingoch či prejavoch v parlamente, a nie sa vyhrážať nezávislým médiám a ľuďom túžiacim žiť v slobodnej, prosperujúcej, demokratickej a pokojnej krajine.Atentát na predsedu vlády Roberta Fica je podľa predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka výsledkom spoločenského konfliktu.„To musí skončiť," zdôraznil Danko.„Nenávisť psychopatov ako Pročka Matoviča a niektorých novinárov spôsobila v spoločnosti toto napätie. Boli sme v očakávaní, kedy sa niečo takéto stane. Ani v najhoršom sne sme si nemysleli, že také niečo môže byť pravda. Stále verím, že sa to nejako vysvetlí, ale verejne odsudzujem toto grobianstvo v spoločnosti, ktoré muselo vyeskalovať do takejto situácie," uviedol Danko.Podľa podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu nesú za incident zodpovednosť médiá a opozícia.„Roky ste živili strašidelnú nenávisť," povedal s tým, že všetci koaliční politici sú momentálne terče. Podpredseda parlamentu Andrej Danko doplnil, že nastanú zmeny v súvislosti s prístupom koalície k médiám. Opoziční politici ako Igor Matovič sa podľa neho zároveň musia zodpovedať za to, čo robili.„Skončilo to obdobie drzosti," vyhlásil.