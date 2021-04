Atlantic City a jeho kasína zažili vlani najhorší rok v histórii, zisky sa prepadli o vyše 80 percent

Zatvorené alebo obmedzené

10.4.2021 - Zisky kasín v americkom meste Atlantic City sa v minulom roku pre pandémiu koronavírusu prepadli o viac ako 80 percent. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil úrad štátu New Jersey pre reguláciu hazardných hier.Napriek týmto nepriaznivým údajom sedem z deviatich kasín v meste dokázalo v roku 2020 dosiahnuť malý zisk.Regulačný úrad informoval, že kasína v Atlantic City v roku 2020 spoločne dosiahli hrubý prevádzkový zisk v sume 117,5 milióna dolárov. V predchádzajúcom roku bol tento zisk v objeme takmer 594 miliónov dolárov.Pre pandémiu sa vlani museli kasína na 3,5 mesiaca zatvoriť a obmedziť svoju činnosť po opätovnom otvorení.„Mesto Atlantic City a jeho kasína zažili najhorší rok vo svojej histórii," povedal James Plousis, šéf Komisie pre kontrolu kasín v štáte New Jersey.Hoci sa mohli v júli opäť otvoriť, zisky kasín boli obmedzené cestovnými reštrikciami, menším pohodlím a zrušením zábavných podujatí, dodal.