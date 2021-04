Zverejnili termín pohrebu princa Filipa, Andrew a Edward navštívili matku Alžbetu II.

Pohreb v súlade so striktnými pravidlami

Otec deti povzbudzoval a podporoval

10.4.2021 - Pohreb zosnulého britského princa Filipa sa bude konať 17. apríla v Kaplnke svätého Juraja na hrade Windsor. Dnes to oznámil Buckinghamský palác. Začiatok obradu naplánovali na 15:00 tamojšieho času (16:00 SELČ).Pohreb nebude verejný a zúčastnia sa na ňom len členovia rodiny. Palác uviedol, že konali na základe žiadosti zosnulého.K rodine sa pripojí aj princ Harry, ktorý žije v Kalifornii. Jeho tehotná manželka Meghan po odporúčaní lekára nepriletí do Británie. Zástupcovia paláca potvrdili, že pohreb sa bude konať v súlade so striktnými pravidlami, ktoré vláda zaviedla v čase pandémie. Dodržia aj povolený počet ľudí, ktorí sa môžu zúčastniť na pohrebe. Odmietli však povedať, či členovia kráľovskej rodiny budú musieť mať na tvári rúško.Princovia Andrew a Edward v sobotu navštívili svoju matku kráľovnú Alžbetu II., ktorá sa nachádza na hrade Windsor. Edward a jeho manželka Sophie strávili na hrade približne hodinu. Grófka z Wessexu pri odchode novinárom povedala, že "kráľovná bola úžasná". Andrew len zamával davu. Ich brat princ Charles navštívil matku už v piatok. Bratia majú ešte jednu sestru princeznú Annu.V špeciálnom programe, ktorý v piatok odvysielala BBC, si všetky štyri deti zaspomínali na zosnulého otca. Uviedli, že ich vždy podporoval a povzbudzoval. Charles, ktorý je následníkom trónu, vyhlásil, že jeho otec mal "úspešný život".Princ Filip zomrel v piatok vo veku 99 rokov. "Jej veličenstvo Kráľovná s hlbokým zármutkom oznamuje úmrtie jej milovaného manžela, jeho kráľovskej výsosti princa Filipa, vojvodu z Edinburghu. Jeho kráľovská výsosť zomrela dnes ráno pokojne na hrade Windsor," oznámil Buckinghamský palác.Na zoznam svetových politických osobností, ktoré kráľovnej vyjadrili úprimnú sústrasť, sa dnes pridali aj čínsky prezident Si Ťin-pching a juhokórejský prezident Mun Če-in. Druhý menovaný napísal, že obyvatelia jeho krajiny princovi "nikdy nezabudnú, ako prispel k vzájomným priateľským vzťahom oboch krajín počas spoločnej návštevy s kráľovnou v roku 1999".