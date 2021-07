Atletické súťaže na olympiáde v Tokiu sa ešte ani nezačali a už priniesli jednu športovú tragédiu

Odhlásil sa zo súťaže

Pretestujú sa atléti i tréneri

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.7.2021 - Atletické súťaže na olympijských hrách v japonskom Tokiu sa ešte ani nezačali a už priniesli jednu športovú tragédiu.Amerického reprezentanta Sama Kendricksa o šancu bojovať o olympijskú medailu v skoku o žrdi obral pozitívny test na ochorenie COVID-19.Američan je dvojnásobný svetový šampión v tejto disciplíne a spolu s Austrálčanom Samom Hookerom či Francúzom Renaudom Lavilleniem mal byť hlavným vyzývateľom držiteľa svetového rekordu Švéda Armanda Duplantisa.Kendricks, bronzový z OH 2016 v Riu de Janeiro, sa aktuálne nachádza v izolácii a odhlásil sa zo súťaže.Správa o nákaze amerického reprezentanta postavila do pozoru celú austrálsku atletickú výpravu, keďže traja jej členovia boli v úzkom kontakte s Kendricksom.Austrálčania sa preto rozhodli celý atletický tím umiestniť do preventívnej karantény a pretestovať všetkých atlétov aj ich trénerov. "Protinožci" si vydýchli, keď testy všetkých osôb vyšli negatívne. V karanténe zostáva už len spomenuté trio.Vedenie americkej výpravy neposkytlo detaily o Kendricksovi. Jeho otec na sociálnej sieti zverejnil správu, že jeho potomok mal pozitívny test na koronavírus, no cíti sa dobre. Po čase však svoj príspevok vymazal.