Jozef Kovalík vo štvrťfinále turnaja ATP v Kitzbüheli uhral iba štyri gemy

29.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Jozef Kovalík sa nepredstaví v semifinále dvojhry mužov na turnaji ATP v rakúskom Kitzbüheli. Úspešný kvalifikant sa v Rakúsku dostal až do štvrťfinále, vo štvrtok v ňom však prehral so Španielom Pedrom Martínezom za 90 minút 2:6, 2:6.Dvadsaťosemročný bratislavský rodák v aktuálnom vydaní rebríčka ATP figuruje na 131. pozícii, no účinkovaním v Kitzbüheli sa posunie o desať priečok nahor. Jeho osobným maximom je 80. miesto z októbra 2018.V prvom sete obaja hráči začali stratených servisom, no Španiel si ho v ďalších hrách udržal a Kovalík o podanie prišiel ešte dvakrát. V druhom sete už bol Martínez na podaní bez straty, pričom slovenského tenistu brejkol v piatej aj siedmej hre a postup do semifinále spečatil čistou hrou pri svojom servise.