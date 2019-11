Atletický míting P-T-S získal štatút strieborného podujatia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šamorín 12. novembra (TASR) - Jubilejný 55. ročník medzinárodného mítingu P-T-S (vo štvrtok 11. júna 2020 v športovom komplexe x-bionic® spehere v Šamoríne) bude mať v novej štruktúre jednodňových mítingov zastrešených Európskou atletikou (EA) štatút strieborného podujatia (European Silver). Schválenie žiadosti Slovenského atletického zväzu (SAZ) o presun "péteesky" z kategórie "bronzových mítingov" o úroveň vyššie potvrdil výkonný riaditeľ EA Christian Milz. V utorok o tom na svojom webe informoval SAZ.zdôraznil riaditeľ mítingu P-T-S Vladimír Gubrický, ktorý je aj generálny sekretár SAZ.povedal pre atletika.sk.Šéftréner SAZ Martin Pupiš to ilustroval nasledovne:Ďalšia veľká výhoda zmeny štatútu mítingu P-T-S je v tom, že prví traja v jednotlivých disciplínach si vybojujú automaticky právo účasti na ME 2020 v Paríži bez ohľadu na to, či splnia limit alebo nie. Na "bronzovom" mítingu získal takúto výhodu len víťaz. Plusom bude aj zvýšenie príspevku EA z 10-tisíc švajčiarskych frankov na dvojnásobok. Už spomenuté minimálne odmeny pre najlepšiu šesticu sa na péteeske po zmene štatútu na strieborný míting menia takto – za 1. miesto bude odmena 2000 eur (pri bronzovom bola 1000 eur), za druhé 1500 (800), za tretie 1000 (400), za štvrté 700 (300), za piate 500 (200) a za šieste 300 eur (100).Tohtoročný 54. ročník mítingu P-T-S v Šamoríne priniesol tri svetové výkony roka, jeden európsky výkon roka, dva rekordy podujatia, osem rekordov štadióna v x-bionic® spehere, slovenský rekord 56,79 Daniely Ledeckej na 400 m prekážok a najlepší slovenský výkon histórie Márie Katerinka Czakovej v chôdzi na 3000 m (12:30,32). Džibuťan Ayanleh Souleiman na 1000 m časom 2:16,51 min prekonal Jungwirthow najstarší rekord P-T-S z 1. 9. 1957 a jeho výkon v tomto roku už nik neprekonal. Takisto šamorínsky čas 2:17,47 Brita Kyla Langforda zostal najlepším v tomto roku v Európe.Tohtoročná péteeska je v hodnotení kvality všetkých klasických jednodňových podujatí na svete na 50. mieste so ziskom 81.754 bodov. V hodnotenom rebríčku bolo k 12. novembru až 1250 rôznych mítingov na všetkých kontinentoch.