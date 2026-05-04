 24hod.sk    Šport

04. mája 2026

Mladý Francúz Seixas sa predstaví na tohtoročnej Tour de France. Je na ňu pripravený?



Devätnásťročného Paula Seixasa čaká debut na najprestížnejších cyklistických pretekoch. Mladý francúzsky cyklistický talent Paul Seixas sa v júli premiérovo predstaví v prestížnych pretekoch ...



4.5.2026 (SITA.sk) - Devätnásťročného Paula Seixasa čaká debut na najprestížnejších cyklistických pretekoch.


Mladý francúzsky cyklistický talent Paul Seixas sa v júli premiérovo predstaví v prestížnych pretekoch Tour de France, čo vzbudilo nádej na prvého francúzskeho víťaza po viac než štyroch dekádach. Tour čaká na francúzskeho víťaza od roku 1985, vtedy svoj piaty titul na tomto podujatí získal Bernard Hinault.

"Je to môj detský sen, o ktorom som často sníval, a teraz je tak blízko," uviedol Seixas v stanovisku, ktoré zverejnil jeho tím Decathlon CMA CGM.

Stále iba 19-ročný jazdec zaznamenal v tejto sezóne úžasné výsledky, pripísal si osem triumfov a v klasike Liége-Bastogne-Liége predviedol napínavý súboj s hviezdnym Slovincom Tadejom Pogačarom.

Seixas zatiaľ absolvoval dve týždňové etapové preteky a štyri jednodňové klasiky, neskončil na nich horšie než na druhom mieste. Svoj vstup do Tour de France označail za viac než len získanie skúseností.

"Moje výsledky od začiatku sezóny mi dodali veľa sebavedomia – cítim sa pripravený a mám ambiciózne ciele," myslí si.

Patrí medzi najlepších


Presne 4. júla v španielskej Barcelone sa na trať trojtýždňových pretekov vydá ako najmladší jazdec za ostatných 89 rokov. Vo videu zverejnenom tímom Decathlon je zobrazený pri návšteve svojich starých rodičov neďaleko svojho domova v Lyone.

Seixasova potenciálna účasť na pretekoch najvyššej kategórie bola predmetom špekulácií, ktoré sa umocnili jeho vynikajúcimi výkonmi. "Má pozoruhodný štart sezóny a už je jedným z najlepších jazdcov na svete," povedal šéf jeho tímu Dominique Serieys.

Je pripravený?


Mnohí odborníci si však myslia, že je ešte priskoro, aby sa tak mladý jazdec postavil na štart tak náročných pretekov. Tohtoročnú Tour má osem horských etáp a jazdci absolvujú spolu 3333 kilometrov. Budú to jeho prvé veľké preteky, premiérovo bude súťažiť viac ako osem dní.

Seixasov belgický tímový kolega Oliver Naesen vyjadril presvedčenie, že mladík je pripravený: "Ak nie je pripravený on, kto potom? Je na 100 percent pripravený na Tour."

Naopak, športový riaditeľ konkurenčného francúzskeho tímu Groupama-FDJ Marc Madiot považuje účasť za príliš skorú a varuje pred enormnou záťažou pretekov.



Zdroj: SITA.sk - Mladý Francúz Seixas sa predstaví na tohtoročnej Tour de France. Je na ňu pripravený? © SITA Všetky práva vyhradené.

