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 24hod.sk    Šport

27. augusta 2026

Desiatky miliónov mohli byť fuč. Slovan prežil v závere klinickú smrť, keď hráč Celje netrafil prázdnu bránku – VIDEO


Tagy: Financie Kvalifikácia Liga majstrov 2026/2027 Odmeny Peniaze Postup Úspech

Z postupu medzi európsku futbalovú elitu sa tešili aj kluby z Niké ligy a MONACOBET ligy - teda 23 tímov z celého Slovenska (mimo Slovana, ten má iné odmeny). ŠK Slovan Bratislava postúpil do hlavnej ...



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slovan_radost 676x450 27.8.2026 (SITA.sk) - Z postupu medzi európsku futbalovú elitu sa tešili aj kluby z Niké ligy a MONACOBET ligy - teda 23 tímov z celého Slovenska (mimo Slovana, ten má iné odmeny).


ŠK Slovan Bratislava postúpil do hlavnej fázy Ligy majstrov vďaka gólu Cristiana Martíneza v predĺžení odvety na pôde slovinského tímu NK Celje.

Okrem športového úspechu sa môžu "belasí" radovať aj z obrovských finančných odmien. Účasť v ligovej časti LM prináša prémiu vo výške 18,62 milióna eur, ak by vypadli v play-off, tak by zinkasovali "len" 4,28 milióna eur.

Slovan má šancu okrem spomenutej odmeny aj na 2,1 milióna eur za každé víťazstvo a 700-tisíc eur za remízu. Pri prehre nedostane nič.

Ak by sa "belasí" dostali do vyraďovacej časti z 1. až 8. miesta, tak by sa radovali aj zo sumy dvoch miliónov eur. A ak by to bolo z 9. až 16. priečky, išlo by o cifru jeden milión eur.

Na opačnom konci tabuľky by to vyzeralo nasledovne - posledný tím na 36. pozícii by získal 275-tisíc eur, každé jedno vyššie umiestnenie bude suma vyššia o rovnakú čiastku.

V celkovej sume však nie sú zarátané príspevky za vysielacie práva, od sponzorov, predaj vstupeniek, suvenírov či občerstvenia na Národnom futbalovom štadióne.

Celkovo by Slovan Bratislava zarobil za účasť v hlavnej časti LM takmer 19 miliónov eur, aj keby skončil na poslednom mieste bez bodu.

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Peniaze aj pre ďalších


Z postupu medzi európsku futbalovú elitu sa tešili aj kluby z Niké ligy a MONACOBET ligy - teda 23 tímov z celého Slovenska (mimo Slovana, ten má iné odmeny).

Keď Slovan hral LM pred dvomi rokmi, prerozdelila sa čiastka takmer pol milióna pre každý celok v najvyššej súťaži, podobne by tomu malo byť aj tentoraz.

Európska futbalová únia (UEFA) prostredníctvom solidárnych platieb odovzdá približne 7,5 milióna slovenským klubom, čo činí okolo 464-tisíc eur pre účastníkov Niké ligy. Tímy v nižšej súťaži získajú podstatne nižšiu čiastku.

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Všetko však mohlo byť inak, ak by za remízového stavu 1:1 v 90. minúte rozhodol domáci Armandas Kučys, ktorý netrafil prázdnu bránku po nepodarenom zákroku Dominika Takáča.

Slovenského majstra by tak pripravil o 14 miliónov eur v peňažných odmenách za postup do prestížnej Ligy majstrov.


Už od 18.00 h prebehne v Monaku žreb, ktorý určí ôsmich súperov Slovana. "Belasí" rozhodne budú chcieť vylepšiť svoje výkony spred dvoch rokov, keď skončili predposlední bez zisku bodu.


Zdroj: SITA.sk - Desiatky miliónov mohli byť fuč. Slovan prežil v závere klinickú smrť, keď hráč Celje netrafil prázdnu bránku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Financie Kvalifikácia Liga majstrov 2026/2027 Odmeny Peniaze Postup Úspech
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