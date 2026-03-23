|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 23.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Adrián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. marca 2026
Atletico Madrid s Hanckom prehralo v derby na pôde Realu 2:3
Už v 9. minúte sa Real mohol ujať vedenia, Federico Valverde však opečiatkoval žrď. V 33. minúte udrelo na druhej strane, keď Ademola Lookman zužitkoval prízemný center Mattea Ruggeriho - 0:1.
Zdieľať
Futbalisti Atletica Madrid v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Dávidom Hanckom prehrali v 29. kole španielskej La Ligy v mestskom derby na pôde Realu Madrid 2:3. V tabuľke sú štvrtí o 16 bodov za vedúcou Barcelonou, ktorá má na čele štvorbodový náskok pred Realom. O víťazstve „bieleho baletu" rozhodol v 72. minúte svojím druhým gólom v zápase Brazílčan Vinicius Junior.
Už v 9. minúte sa Real mohol ujať vedenia, Federico Valverde však opečiatkoval žrď. V 33. minúte udrelo na druhej strane, keď Ademola Lookman zužitkoval prízemný center Mattea Ruggeriho - 0:1. V 51. minúte Hancko fauloval v šestnástke Brahima Diaza a z nariadenej penalty vyrovnal Vinicius Junior. Real bol pri chuti a o tri minúty neskôr Valverde strhol vedenie na stranu domácich..
Tréner Atletico Diego Simeone následne zareagoval na vývoj zápasu trojitým striedaním a to mu vyšlo. Manuel Molina z priameho kopu v 66. minúte vyrovnal na 2:2. Vinicius Junior však v 72. minúte zabezpečil Realu tri body. Domáci dohrávali od 77. minúty bez Valverdeho, ktorý videl za faul priamu červenú kartu. V nadstavenom čase nevyužil veľkú možnosť na vyrovnanie Nór Alexander Sorloth.
Barcelona zvíťazila nad Rayom Vallecano 1:0, o jej triumfe Barcelony rozhodol v 24. minúte uruguajský obranca Ronald Araujo. Deportivo Alaves uspelo na pôde Celty Vigo 4:3, hoci v závere prvého polčasu ešte prehrávalo 0:3. Dva góly hostí vsietil Toni Martinez, víťazný zaznamenal v 78. minúte Alžírčan Abde Rebbach. Celte nepomohli ani dva presné zásahy Ferrana Jutglu. V tabuľke je šiesta s trojbodovou stratou na piaty Real Betis, ktorý prehral na pôde Athletica Bilbao 1:2. Alaves sa posunul na 16. priečku.
La liga - 29. kolo:
Real Madrid - Atletico Madrid 3:2 (0:1)
Góly: 52. a 72. Vinicius Junior (prvý z 11 m), 55. Valverde - 33. Lookman, 66. Molina, ČK: 77. Valverde (Real)
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas a dostal ŽK/
Athletic Bilbao - Real Betis 2:1 (2:0)
Góly: 25. Vivian, 45. Sancet - 75. Fornals
Celta Vigo - Deportivo Alaves 3:4 (3:1)
Góly: 19. a 37. Jutgla, 27. Alvarez - 45+3. a 73. Martinez, 50. Hidalgo, 78. Rebbach
FC Barcelona - Rayo Vallecano 1:0 (1:0)
Gól: 24. Araujo
