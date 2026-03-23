 Šport

23. marca 2026

Ruský hokejista Alexander Ovečkin dosiahol 1000. gól v súčte základnej časti a play-off NHL


Ruský hokejista Alexander Ovečkin dosiahol 1000. gól v súčte základnej časti a play-off NHL

Jeho tím Washington Capitals prehral s Coloradom 2:3 po predĺžení. V zostave Washingtonu bol aj Martin Féhérváry.


Ruský hokejista dal svoj 26. tohtosezónny gól v presilovke, keď sa presadil typicky z kruhu na buly. Bol to už jeho 923. gól v základnej časti.

Dal ho necelý rok po tom, ako prekonal historický strelecký rekord Waynea Gretzkého. Kanaďan nastrieľal v základnej časti 894 gólov, v play-off ich pridal ďalších 122.

Fehérváry odohral 20:34 minút, zblokoval jednu strelu súpera, pripísal si jeden hit a mínusku.

NHL:

New York Rangers – Winnipeg Jets 2:3 pp a sn (0:1, 2:1, 0:0 – 0:0, 0:1)

Góly: 21. Kartye (Miller), 35. Zibanejad (Fox, Miller) – 14. Lowry (Vilardi, Perfetti), 27. Vilardi (Connor, Morrissey), rozh. nájazd Connor. Brankári: Garand – Comrie, strely na bránku: 29:37.

Washington Capitals – Colorado Avalanche 2:3 pp (1:0, 0:0, 1:2 – 0:1)

Góly: 12. Sourdif (McMichael, M. Roy), 55. Ovečkin (Strome, Hutson) – 42. Landeskog (Nečas), 47. N. Roy (Bardakov), 62. Nelson (Nečas). Brankári: Thompson – Blackwood, strely na bránku: 22:24.

Tagy: Alexander Ovečkin
Atletico Madrid s Hanckom prehralo v derby na pôde Realu 2:3

