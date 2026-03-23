 24hod.sk    Šport

23. marca 2026

Weiss praje Slovákom postup na MS 2026: Táto generácia si ho zaslúži



Prvým predpokladom na splnenie tohto cieľa je zdolanie Kosova v semifinále baráže MS. Duel s balkánskym protivníkom je na programe vo štvrtok 26. marca o 20.45 h na NFŠ v Bratislave.



Weiss praje Slovákom postup na MS 2026: Táto generácia si ho zaslúži

Vladimír Weiss starší je zatiaľ jediný tréner, ktorý v novodobej histórii priviedol slovenskú futbalovú reprezentáciu na majstrovstvá sveta. Na šampionáte v roku 2010 v Juhoafrickej republike jeho zverenci senzačne vyradili obhajcov titulu Talianov a vypadli až v osemfinále po prehre 1:2 s Holandskom. Účasť na tomto fóre si môžu Slováci zopakovať po dlhých šestnástich rokoch. Weiss bude národnému tímu v marcovom asociačnom termíne držať palce a tvrdí, že súčasná generácia hráčov si zaslúži postúpiť na MS.


Prvým predpokladom na splnenie tohto cieľa je zdolanie Kosova v semifinále baráže MS. Duel s balkánskym protivníkom je na programe vo štvrtok 26. marca o 20.45 h na NFŠ v Bratislave. V prípade postupu čaká slovenských futbalistov na tom istom mieste v utorok 31. marca finálový súboj baráže s víťazom zápasu Turecko - Rumunsko. „Čaká nás zápas dvadsaťročia pre slovenský futbal. Úprimne budem držať palce Francescovi Calzonovi ako aj celému mužstvu. Táto generácia si zaslúži postup, sú to všetko vyspelí hráči z veľkých klubov,“ povedal Weiss st.

Jeho syn po nástupe Calzonu ku kormidlu vypadol z kádra národného tímu, ktorého bol dlhoročnou oporou. Odohral zaň 77 zápasov a strelil 8 gólov. Podľa mnohých odborníkov mal Weiss mladší stále mužstvu čo dať, Calzona sa však rozhodol budovať tím bez neho. Hráčov otec napriek tomu drží talianskemu kolegovi palce. „Mrzí ma, čo sa stalo s Vladom. Pre mňa ako pre otca je to neodpustiteľné, ale ako trénerovi mu držím palce, lebo rozumie futbalu. Takticky je dokonalý, vybral si hráčov na vysoký pressing. Dúbravka, Škriniar, Lobotka, Strelec, Haraslín či Hancko sú hráči, ktorí si zaslúžia ísť na MS. Bola by veľká vec dostať sa na šampionát.“

Kormidelník Slovana Bratislava, s ktorým predvlani zažil premiéru v Lige majstrov, nebude vo štvrtok chýbať na vypredanom Tehelnom poli. „Kosovo má výborných hráčov, ale naše mužstvo tiež. Máme domáce prostredie, ktoré verím, že naozaj bude domáce. Po dlhých rokoch sa pôjdem aj ja pozrieť na reprezentáciu,“ dodal Weiss st.

