Atlético Madrid vyradilo Liverpool a PSG postúpil cez Dortmund do štvrťfinále Ligy majstrov

Atlético otočilo v predĺžení

PSG začal odvetu zakríknuto



Liga majstrov 2019/2020



osemfinále - odvety - streda



FC Liverpool (Angl.) - Atlético Madrid (Šp.) 2:3 po predĺžení (1:0, 1:0) - prvý zápas: 0:1, Atlético Madrid postúpilo do štvrťfinále

Góly: 43. Wijnaldum, 94. R. Firmino - 97. a 105.+ M. Llorente, 120.+ Á. Morata



Paríž Saint-Germain (Fr.) - Borussia Dortmund (Nem.) 2:0 (2:0) - prvý zápas: 1:2, Paríž Saint-Germain postúpil do štvrťfinále /hralo sa bez divákov/

Góly: 8. Neymar, 45.+ Bernat, ČK: 89. E. Can (Dortmund)



12.3.2020 (Webnoviny.sk) - Vo futbalovej Lige majstrov 2019/2020 už nepokračuje víťaz predchádzajúcej sezóny. Futbalisti anglického tímu FC Liverpool totiž po prehre 0:1 v Madride podľahli v osemfinálovej odvete Atléticu doma 2:3 po predĺžení. Do štvrťfinále postúpili Madridčania. V stredu si postup vybojovali aj hráči francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain , ktorí po prehre 1:2 v nemeckom Dortmunde zdolali Borussiu 2:0.Obhajca prvenstva v Lige majstrov anglický FC Liverpool si z prvého súboja na pôde Atlética Madrid priniesol prehru 0:1, ale ešte pred polčasovou prestávkou sa hráčom "The Reds" podarilo manko zmazať.Postaral sa o to tesne pred odchodom do kabín Georginio Wijnaldum, keď hlavou úspešne zakončil po centri Alexa Oxlada-Chamberlaina z pravej strany.Po zmene strán v 66. minúte hlavičkoval iba do brvna domáci obranca Andrew Robertson. Záver druhého polčasu priniesol viacero šancí na oboch stranách, ale skóre sa nezmenilo.Na domácej strane totiž nepochodili Wijnaldum, Sadio Mané ani Mohamed Salah, na opačnej strane síce loptu poslal do siete Saul Ňíguez, ale gól neplatil pre postavenie mimo hry.V predĺžení sa domáci dočkali druhého gólu v 94. minúte, po zásahu Roberta Firmina bol Liverpool bližšie k postupu, ale všetko napokon dopadlo inak. Hrdinom hostí sa stal striedajúci Marcos Llorente, ktorý hneď dvakrát prekonal nevýrazného domáceho brankára Adriana.V tom okamihu potrebovali domáci streliť na postup dva góly, ale nepodarilo sa im skórovať ani raz. Naopak, bodku za duelom dal po rýchlom brejku Álvaro Morata a spečatil postup Atlética.Parížania v prvom súboji na pôde Dortmundu prehrali 1:2 a pred prázdnymi tribúnami Parku princov, keďže duel sa musel odohrať bez divákov ako súčasť prevencie pred šírením nového koronavírusu, začali trochu zakríknuto.Postupne však hráč PSG zvyšovali aktivitu a odmenou im bola najprv nepremenená veľká šanca Edinsona Cavaniho v 26. minúte, jeho strelu brankár Roman Bürki nohou tečoval na roh.O dve minúty neskôr sa už domáci tešili z gólu, keď po rohu Ángela Di Maríu usmernil hlavou loptu do siete Neymar. Ešte pred prestávkou pridali Parížania aj poistku, keď v nadstavenom čase Juan Bernat ľahkým tečom usmernil za Bürkiho pokus Pabla Sarabiu.Hostia sa v závere zmohli iba na náznak tlaku, ale vytúžený gól, ktorý by znamenal predĺženia, už nestrelili. Záver zápasu poznačila početná strkanica pred striedačkami, po ktorej dostal červenú kartu hosťujúci Emre Can.Kompletný zoznam štvrťfinalistov by mal byť známy až nasledujúci týždeň, kedy by sa mali odohrať zvyšné štyri zápasy osemfinále.