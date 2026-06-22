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22. júna 2026

Atlétka Emma Zapletalová sa stala najlepšou športovkyňou Nitrianskeho kraja za rok 2025


Tagy: Najlepší športovec Ocenenie

Najvyššie individuálne ocenenie získala Zapletalová za úspešný návrat medzi svetovú elitu. Titul Najlepší športovec Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2025 získala atlétka



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qatar_diamond_league_athletics_77599 676x451 22.6.2026 (SITA.sk) - Najvyššie individuálne ocenenie získala Zapletalová za úspešný návrat medzi svetovú elitu.

Titul Najlepší športovec Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2025 získala atlétka Emma Zapletalová. Ocenenie si prevzala na slávnostnom vyhlásení najúspešnejších športovcov, trénerov a športových osobností kraja, ktoré sa uskutočnilo v Koncertnej sále Župného domu v Nitre. Nitriansky samosprávny kraj ocenil celkovo 32 športovcov, športových kolektívov, trénerov a osobností športového života za výsledky dosiahnuté v roku 2025. Medzi ocenenými boli majstri sveta, európski medailisti, slovenskí reprezentanti, zdravotne znevýhodnení športovci aj predstavitelia technických športov.

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík pri tejto príležitosti zdôraznil, že za každým športovým úspechom stojí množstvo úsilia, disciplíny a odhodlania. „Na výsledkovej listine vidíme sekundy, metre, góly či body. To najdôležitejšie sa však do žiadnej tabuľky nezmestí. Nevidíme skoré ranné vstávania, sklamania po prehrách ani odhodlanie začať odznova. V sídle kraja sme ocenili práve tú neviditeľnú časť športového úspechu, pretože bez nej by neexistovala ani jedna medaila, ktorú naši úspešní športovci priniesli domov,“ uviedol.

Osobnosť slovenskej atletiky


Najvyššie individuálne ocenenie získala Zapletalová za úspešný návrat medzi svetovú elitu. Svojimi výkonmi v behu na 400 metrov cez prekážky podľa kraja potvrdila príslušnosť k svetovej špičke a zaradila sa medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej atletiky.

Ocenenie za celoživotný prínos v oblasti športu si prevzal Pavel Matuščín z Tenisového klubu Slávia SPU Nitra. Dlhé roky sa podieľal na rozvoji slovenského tenisu ako rozhodca, funkcionár a organizátor športového života.

Medzi ocenenými boli aj viaceré výrazné talenty mládežníckeho športu. V kategórii juniorov si ocenenie prevzali Nikola Stanková, Eliza Kecskés, Károly Farkas, Kristína Švaralová, Filip Švaral, Andrej Hvozdík, Vivien Piesecká, Peter Csikós, Michal Markievič ml. a Martin Žiak. V juniorských kolektívoch uspeli tanečný pár Kristína Karabová a Krištof Klein z Talent Factory Dance Team a mladší dorastenci MHC Štart Nové Zámky.



Ocenili aj športové tímy


Medzi seniormi boli ocenené okrem Emmy Zapletalovej aj Monika Sedláková, Viktória Földešiová, Nina Kvasnicová, Ema Dudonová a Ingrid Marková.


V kolektívnych kategóriách uspeli volejbalisti VK Spartak UJS Komárno, basketbaloví Patrioti Levice a zápasníci TJ AC Nitra. V kategórii zdravotne oslabených športovcov triumfovali Gizela Billíková a Laura Vanková z Arabesky. Ocenenie v rámci Združenia technických športov získali Sebastian Vatlavic, Miroslav Borbuliak a Richard Vereš.


Ocenenia získali aj tréneri Ľudovít Kossuth z Judo klubu Levice a Michal Novák zo zápasníckeho oddielu TJ AC Nitra. Cenu verejnosti si odniesol karatista Filip Švaral zo ŠK Karate Tlmače. Titul Najlepší športovec Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2025 získala atlétka Emma Zapletalová.




Zdroj: SITA.sk - Atlétka Emma Zapletalová sa stala najlepšou športovkyňou Nitrianskeho kraja za rok 2025 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Najlepší športovec Ocenenie
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