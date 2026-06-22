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22. júna 2026
Vyšetrovanie tragickej nehody na Osuského ulici v Petržalke si prevzal policajný vyšetrovateľ
Zároveň nastala zmena kvalifikácie trestného činu ublíženia na zdraví na trestný čin usmrtenia v súbehu s ublížením na zdraví. Vyšetrovanie tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala v nedeľu 21. ...
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22.6.2026 (SITA.sk) - Zároveň nastala zmena kvalifikácie trestného činu ublíženia na zdraví na trestný čin usmrtenia v súbehu s ublížením na zdraví.
Vyšetrovanie tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala v nedeľu 21. júna večer v bratislavskej Petržalke, si prevzal policajný vyšetrovateľ. Ako uviedol bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, zároveň nastala zmena kvalifikácie trestného činu ublíženia na zdraví na trestný čin usmrtenia v súbehu s ublížením na zdraví.
Pred obytným domom na Osuského ulici auto narazilo a ťažko zranilo 11-ročné dievča a 25-ročnú ženu, ktorá neskôr svojim zraneniam podľahla.
"S prihliadnutím na citlivosť prípadu, jeho okolnosti, ako aj na potrebu zachovania účelu trestného konania a nerušeného priebehu vyšetrovania, nebudeme v súčasnosti poskytovať bližšie informácie," upozornil policajný hovorca.
Policajtov vyslali k dopravnej nehode krátko po 22:00. „Po príchode na miesto policajti zistili, že 42-ročný vodič vozidla BMW X5 sa počas jazdy po parkovisku pred obytným domom pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, v dôsledku čoho narazil do zaparkovaného vozidla Kia Proceed. Následne prešiel na trávnatú plochu mimo parkoviska, kde došlo k zrážke s 11-ročným dievčaťom a 25-ročnou ženou, a narazil do stromu, v dôsledku čoho sa vozidlo prevrátilo na strechu,” uviedol dopoludnia Szeiff.
Zdroj: SITA.sk - Vyšetrovanie tragickej nehody na Osuského ulici v Petržalke si prevzal policajný vyšetrovateľ © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyšetrovanie tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala v nedeľu 21. júna večer v bratislavskej Petržalke, si prevzal policajný vyšetrovateľ. Ako uviedol bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, zároveň nastala zmena kvalifikácie trestného činu ublíženia na zdraví na trestný čin usmrtenia v súbehu s ublížením na zdraví.
Pred obytným domom na Osuského ulici auto narazilo a ťažko zranilo 11-ročné dievča a 25-ročnú ženu, ktorá neskôr svojim zraneniam podľahla.
"S prihliadnutím na citlivosť prípadu, jeho okolnosti, ako aj na potrebu zachovania účelu trestného konania a nerušeného priebehu vyšetrovania, nebudeme v súčasnosti poskytovať bližšie informácie," upozornil policajný hovorca.
Policajtov vyslali k dopravnej nehode krátko po 22:00. „Po príchode na miesto policajti zistili, že 42-ročný vodič vozidla BMW X5 sa počas jazdy po parkovisku pred obytným domom pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, v dôsledku čoho narazil do zaparkovaného vozidla Kia Proceed. Následne prešiel na trávnatú plochu mimo parkoviska, kde došlo k zrážke s 11-ročným dievčaťom a 25-ročnou ženou, a narazil do stromu, v dôsledku čoho sa vozidlo prevrátilo na strechu,” uviedol dopoludnia Szeiff.
Zdroj: SITA.sk - Vyšetrovanie tragickej nehody na Osuského ulici v Petržalke si prevzal policajný vyšetrovateľ © SITA Všetky práva vyhradené.
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