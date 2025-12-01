Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 1.12.2025
 Meniny má Edmund
 24hod.sk    Šport

01. decembra 2025

SP žien v Copper Mountain: Mikaela Shiffrinová zvíťazila aj v treťom slalome tejto sezóny Svetového pohára



Je to úžasné, povedala.



SP žien v Copper Mountain: Mikaela Shiffrinová zvíťazila aj v treťom slalome tejto sezóny Svetového pohára

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová zvíťazila aj v treťom slalome tejto sezóny Svetového pohára. V domácom stredisku Copper Mountain zopakovala triumf z fínskeho Levi a rakúskeho Gurglu, keď o 1,57 sekundy zdolala Lenu Dürrovú z Nemecka, tretia bola s od stupom 1,85 sekundy Lara Colturiová reprezentujúca Albánsko.


Fenomenálna Američanka slávila rekordný 104. triumf v prestížnom seriáli, z toho 67. v slalome. Celkovo to pre ňu bolo už 160. pódiové umiestnenie v SP a 92. v slalome. Vďaka zisku 100 bodov si navyše upevnila vedenie v celkovom poradí Svetového pohára, má náskok 90 bodov pred Colturiovou. Tretia Dürrová poskočila o dve miesta cez Američanku Paulu Moltzanovú i Juliu Scheibovú z Rakúska a stráca 144 bodov.

Shiffrinová viedla po prvom kole o 28 stotín sekundy, no v druhom previedla rýchlu jazdu, s dobrým časovaním oblúkov a kvalitnou stopou. Jazda bola jednou z najlepších v druhom kole, o 18 stotín lepšiu predviedla len Francúzka Caitlin McFarlaneová, ktorá obsadila dvanástu pozíciu. Dürrová využila trať v druhom kole, ktorú staval jej tréner a oproti úvodnej jazde si polepšila o sedem pozícii - išla riskantne, no výborne jej vyšiel záver, ktorý mala najlepší zo všetkých pretekárok. Colturiová potvrdila dobrú formu v tejto sezóne a zaknihovala už tretie pódium celkovo i v slalome.

"Je to úžasné, ďakujem vám. Chcela by som, aby sa táto víťazná séria nikdy neskončila. Cítila som sa spojená so svahom, trať bola rozbitá, no lyže mi neposkakovali. V príprave na ďalšie preteky ma čaká veľmi veľa spánku,“ povedala Shiffrinová v rozhovore po pretekoch. Slovensko nemalo v USA zastúpenie, keďže Petra Vlhová začala s tréningom na snehu po dlhej rekonvalescencii len minulý mesiac. Ďalšie preteky sú na programe o týždeň taktiež v zámorí, v horskom stredisku Tremblant budú ženy bojovať o body v obrovskom slalome. Najbližší slalom sa uskutoční 16. decembra vo francúzskom Courcheveli.

Výsledky slalomu SP žien v Copper Mountain:

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:48,75 min, 2. Lena Dürrová (Nem.) +1,57 s, 3. Lara Colturiová (Alb.) +1,85, 4. Wendy Holdenerová (Švaj.) +1,99, 5. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) +2,06, 6. Katharina Liensbergerová (Rak.) +2,08, 7. Katharina Truppeová (Rak.) +2,21, 8. Paula Moltzanová (USA) +2,35, 9. Sara Hectorová (Švéd.) +2,40, 10. Camille Rastová (Švaj.)

Celkové poradie SP (po 5 z 37 pretekov):

1. Shiffrinová 368 b, 2. Colturiová 278, 3. Dürrová 224, 4. Moltzanová 207, 5. Julia Scheibová (Rak.) 180, 6. Hectorová 164

Celkové poradie v slalome (3 z 10):

1. Shiffrinová 300 b, 2. Colturiová 220, 3. Dürrová 166, 4. Holdenerová 132, 5. Moltzanová 127, 6. Rastová 102


