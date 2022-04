Rusko umiestnilo na námornej základni v Sevastopole vojenské delfíny

Rusko umiestnilo na svojej námornej základni Sevastopol v Čiernom mori trénované vojenské delfíny. Podľa satelitných snímok, ktoré analyzoval Americký námorný inštitút (USNI), Rusi vo februári priviezli do sevastopolského prístavu dve klietky s delfínmi. TASR správu prevzala od denníka The Guardian.





Ruská federácia má v trénovaní delfínov na vojenské účely dlhoročnú tradíciu. Cvičí ich, aby vedeli vyhľadávať objekty alebo odstrašiť nepriateľských potápačov.Námorná základňa v Sevastopole je pre ruskú armádu kľúčová, keďže sa nachádza na ukrajinskom polostrove Krym, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014. Podľa analýzy USNI tam kotvia ruské lode, ktoré sú síce mimo dosahu rakiet, no stále môžu byť cieľom podmorských útokov.V rámci sovietskeho programu na výcvik delfínov trénovala v akváriu blízko Sevastopola tieto živočíchy aj Ukrajina. V 90. rokoch minulého storočia však program prestal fungovať. Ukrajina ho v roku 2012 obnovila, no delfíny po anexii Krymu padli do rúk Rusov, pričom ukrajinská strana sa ich neúspešne snažila získať späť.Počas studenej vojny USA aj Sovietsky zväz začali využívať echolokáciu delfínov, čiže schopnosť orientovať sa pomocou ultrazvukových vĺn. Delfíny tak vedeli odhaľovať objekty pod hladinou, napríklad míny.Rusko používalo vojenské delfíny aj počas vojny v Sýrii na svojej námornej základni v sýrskom meste Tartus, čo dokazujú satelitné snímky z roku 2018.Delfíny však nie sú podľa Guardianu jediné živočíchy, ktoré cvičí ruská armáda. Nórski rybári v roku 2019 zaznamenali pri pobreží svojej krajiny prítomnosť bieluhy – morského cicavca z rodu narvalovité –, ktorá vraj mala na sebe zvláštne popruhy s kamerami.