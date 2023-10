Otvára sa 29. ročník Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)

Súťažná prehliadka v BIBIANE

Medzinárodná história BIB

Slovenskí ilustrátori

Pocta Miroslavovi Cipárovi

Čo nás spája

6.10.2023 (SITA.sk) -Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) predstaví počas 29. ročník to najlepšie, čo za posledné 2 roky vo svete detskej ilustrácie vzniklo.Galérie, inštitúcie, námestie, ulice, medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA. Svetové ilustrácie zaplnia počas dvoch mesiacov centrum hlavného mesta.Tohtoročný BIB prináša viacero noviniek a aj návrat ilustrácií do centra mesta, priamo k ľuďom. Všetky výstavy a sprievodné programy sú v pešej dostupnosti historického jadra Bratislavy a umožnia tak spojiť slávnosť ilustrácií s prehliadkou a spoznávaním centra mesta.Súťažná časť prehliadky BIB 2023 bude v BIBIANE, medzinárodnom dome umenia pre deti, sprievodné aktivity a ďalšie výstavy sa budú konať na viacerých miestach Bratislavy v priestoroch galérií a inštitúcií v centre – v Dvorane Ministerstva kultúry SR, Galérii mesta Bratislavy, Univerzitnej knižnici v Bratislave, na Západnej terase Bratislavského hradu či Hviezdoslavovom námestí.Zachovaný tak bude celý rozsah medzinárodnej prehliadky ilustrácií, ktorú aj v minulosti tvorili viaceré menšie výstavy, len sa budú dať pozrieť na viacerých miestach v centre Bratislavy.Pre pohodlné návštevy, sprievod škôl aj záujem divákov o BIB upravila BIBIANA otváracie hodiny. Medzinárodný dom umenia pre deti na Panskej bude počas BIB 2023 otvorený od utorka do nedele od 10:00 do 20:00, pričom sprievod súťažnou medzinárodnou prehliadkou ilustrácií sa začína od 10:00 každú polhodinu."BIB 23 sa otvoril novým partnerstvám. K príprave všetci pristupovali s úctou k histórii BIB, rešpektujúc pôvodnú ideu a princíp solidarity," približuje Zuzana Liptáková, riaditeľka BIBIANY. "Vďaka záštitám a podpore rôznych inštitúcií, ktoré nám poskytli svoje priestory, sme spolu vytvorili mapku BIB 23. Návštevníčky a návštevníkov prevedie tým najlepším, čo svet ilustrácie ponúka, a zároveň ich prevedie centrom Bratislavy. Každé zastavenie na mape BIB má svoj špecifický obsah a charakter, a tak si každý môže nájsť to svoje."Slávnostné otvorenie 29. ročníka Bienále ilustrácií Bratislava sa uskutočnilo 4. októbra 2023 v Divadle Pavla Országha Hviezdoslava. Počas galavečera s programom sa verejnosť dozvie mená nových laureátov prestížnych cien, ktoré udelí medzinárodná porota zložená z odborníkov z oblasti knižnej kultúry, vrátane ocenenia za celoživotné dielo od 365.bank."Celý svet obrázkových kníh pre deti a mládež považuje Bienále ilustrácií Bratislava za mimoriadne úspešný príbeh," dodáva Zuzana Jarošová, generálna komisárka BIB, predsedníčka Medzinárodného komitétu BIB. "Kľúčom k úspechu je, že od svojho vzniku v roku 1967 podnes je postavené na spolupráci s najvýznamnejšími medzinárodnými organizáciami IBBY a UNESCO."Prvý ročník medzinárodnej slávnosti ilustrácií BIB sa písal už v roku 1967. Aktuálny už 29. ročník BIB sa uskutoční pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, ministerky kultúry Silvie Hroncovej a primátora hlavného mesta Bratislavy Matúša Valla. Podujatie sa organizuje v spolupráci s UNESCO a Medzinárodnou úniou pre detskú knihu (IBBY), s podporou Ministerstva kultúry SR. Hlavným organizátorom je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti.Generálnym partnerom festivalu ilustrácií je 365 banka, hlavným mediálnym partnerom Rozhlas a televízia Slovenska."Knihy nás formujú od útleho detstva a následne sprevádzajú prakticky celým životom. Prostredníctvom knižných ilustrácií deti vnímajú príbehy, ktoré podnecujú a rozvíjajú ich predstavivosť a fantáziu, ale čo je ešte dôležitejšie, od malička im vštepujú isté hodnoty a budujú svetonázor. Preto považujem nielen ilustrácie, ale aj celkovo knižnú tvorbu za veľmi dôležitý moment vo výchove a vývoji detí, ktorému by sme mali ako rodičia venovať patričnú pozornosť," hovorí Andrej Zaťko, CEO 365.bank.Každá krajina dostala možnosť prihlásiť na BIB 2023 desať ilustrátorov či ilustrátoriek, ktorí ich budú reprezentovať. V tomto roku mal záujem reprezentovať Slovensko rekordný počet tvorcov, až 43 ilustrátorov so 61 knihami.Jednotlivé ilustrácie hodnotila odborná porota, ktorej predsedom bol pedagóg, grafik a vizuálny umelec Tomáš Klepoch. Základnými kritériami hodnotenia ilustrácií boli inovácia, kreatívnosť, výtvarné spracovanie a vhodnosť ilustrácií pre detské publikum. Porota vybrala desať ilustrátorov, ktorí budú reprezentovať Slovensko na BIB 2023. Sú to: Barbara Idesová, Dušan Kállay, Barbora Kmecová/Bessa, Marta Matus, Matúš Maťátko, Eva Ondová, Martin Smatana, Simona Smatana, Dávid Soboň a Lucia Žatkuliaková.Zoznámiť sa s tvorbou prihlásených slovenských ilustrátorov mohla verejnosť na Slovenskej nominačnej výstave v BIBIANE do 3. septembra.Aktuálny 29. ročník Bienále ilustrácií Bratislava je venovaný významnému slovenskému ilustrátorovi, maliarovi, grafikovi a sochárovi Miroslavovi Cipárovi, ktorý stál pri vzniku samotného bienále a vytvoril aj jeho nadčasové ikonické logo.Sám sa niekoľkokrát zúčastnil BIB ako súťažiaci a jeho diela opakovane ocenila medzinárodná porota. Ako osobnosť zohral významnú úlohu počas Nežnej revolúcie v bývalom Československu v roku 1989.Výber z jeho detskej ilustračnej knižnej tvorby prezentuje počas tohtoročného BIB samostatná výstava v Univerzitnej knižnici v Bratislave na Michalskej ulici pod názvom Miroslav Cipár deťom. Verejnosť si ju môže pozrieť do 3. novembra 2023.Na Západnej terase Bratislavského hradu je nainštalovaná výstava prác držiteliek 3 neštatutárnych cien BIB 2021 s názvom TRI (Jana Kiselová-Siteková – Cena Poštovej banky, Zuzana Bočkayová Bruncková – Cena primátora, Fabienne Delacroix, Francúzsko – Cena detskej poroty). Dvorana a výstavná sála Ministerstva kultúry SR predstaví držiteľku Grand Prix BIB 2021 Elenu Odriozolu a víťazky cien H. Ch. Andersena za rok 2022 – Suzy Lee za ilustrácie a Marie-Aude Murail za literatúru.V Galérii mesta Bratislavy budú vystavení držitelia Ceny detskej poroty, výstavu sprevádzajú aj nedeľňajšie workshopy pre deti.Súčasťou BIB 2023 bude BIB-UNESCO Workshop Albína Brunovského pre mladých ilustrátorov v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, ktorý povedie Ľuboslav Paľo, vedúci Ateliéru ilustrácie a grafiky, a prebehne aj medzinárodné sympózium s účasťou zahraničných hostí na tému Rozprávkové knihy (národná identita ilustrácie a jej komunikácia v medzinárodnom kontexte).Organizátori pripravili spolu s 365.bank v rámci nedeľných podujatí pre deti aj workshop na tému "Mamy a tatovia mojimi očami", ktorého cieľom je ukázať vnímanie rolí rodičov optikou detí. Okrem detskej kreatívnej dielne bude jeho súčasťou aj diskusia pre dospelých s Janou H. Hoffstädter, spisovateľkou a autorkou knihy TO SME MY, ktorá sa venuje búraniu stereotypov mužov a žien. Do debaty prispeje aj sociologička, psychologička a ďalší hostia."Čo má spoločné Švédsko a Japonsko, Slovensko a Brazília alebo Bulharsko a Izrael? Na Bienále ilustrácií Bratislava nám prišli tisícky ilustrácií z 36 krajín celého sveta a napriek tomu, že nás delí mnoho kilometrov, vo svete príbehov sme výnimočne prepojení. V tom, čo cítime, o čom snívame, alebo čo nás bolí," dáva do pozornosti v súvislosti s ilustráciami Hana Križanová, vedúca sekretariátu Bienále ilustrácií Bratislava v BIBIANE. "Je dôležité pripomínať si, že sme si vo svojej odlišnosti a jedinečnosti aj v mnohom blízki."Práve to je posolstvom, myšlienkou exteriérovej výstavy na Hviezdoslavovom námestí pod názvom Čo nás spája, ktorá sa začala pred mesiacom, bola prvou ochutnávkou tohtoročného BIB a aj pripomienkou toho podstatného.Podstatného nielen pre BIB a svet ilustrácií.Banner Informačný servis