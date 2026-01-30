Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Audi Revolut F1 Team predstavil Gillette ako oficiálneho partnera


Audi Revolut F1 Team oznámil dlhoročné strategické partnerstvo so svetoznámym lídrom v oblasti pánskeho holenia a starostlivosti o zovňajšok, spoločnosťou Gillette, ktorú vymenoval za oficiálneho partnera. ...



novy projekt 1 676x444 30.1.2026 (SITA.sk) - Audi Revolut F1 Team oznámil dlhoročné strategické partnerstvo so svetoznámym lídrom v oblasti pánskeho holenia a starostlivosti o zovňajšok, spoločnosťou Gillette, ktorú vymenoval za oficiálneho partnera. Súčasťou partnerstva budú aj značky Braun a Gillette Venus – ďalšie dve ikonické značky z portfólia holiacich potrieb spoločnosti P&G. Spoločne vytvárajú alianciu zakorenenú v precíznom inžinierstve, ikonickom dizajne a špičkovej výkonnosti.


V srdci tohto partnerstva je spoločný záväzok k precíznosti. Od zložitých tolerancií vozidla Formuly 1 až po presnú geometriu žiletky – Audi Revolut F1 Team aj Gillette sa vo svojich odboroch riadia nekompromisným zameraním na technickú dokonalosť a bezchybne navrhnuté produkty. Gillette už viac ako storočie určuje štandardy v inováciách starostlivosti o vzhľad a zároveň pomáha formovať vývoj športového marketingu budovaním trvalých vzťahov s elitnými športovcami a svetovými športovými platformami. Toto dedičstvo prirodzene dopĺňa ambíciu Audi Revolut F1 Team etablovať sa na najvyššej úrovni motošportu. Keďže sa tím pripravuje na vstup do Formuly 1, značka Gillette sa rozhodla byť súčasťou tejto cesty od samého začiatku a podporovať tím pri budovaní globálnej prítomnosti.

Samotné partnerstvo posilňuje účasť značky Braun, čím sa spájajú dve ikonické nemecké značky. Renomované dedičstvo dizajnu a povesť prémiovej kvality produktov Braun sa prirodzene zhodujú s prístupom tímu Audi k inžinierstvu a výkonu. Zaradenie značky Venus prináša tento šport k rozmanitejšiemu, ženskému publiku a novej generácii fanúšikov.

Partneri budú spolupracovať na integrovanom brandingu, produktoch na mieru a fanúšikovských aktiváciách, ktoré presahujú rámec pretekárskej dráhy a vytvárajú pohlcujúce zážitky počas celej sezóny. Branding Gillette bude súčasťou monopostu a ďalších aktív tímu od tejto sezóny, vrátane oficiálneho predstavenia tímu v Berlíne 20. januára

Stefano Battiston, obchodný riaditeľ Audi Revolut F1 Team: "Gillette je jednou z najikonickejších značiek v histórii športového marketingu. Spojenie značiek Gillette, Braun a Venus so svetom Formuly 1 je silným vyhlásením a prirodzeným krokom popri našich ďalších globálnych partneroch. Ich odborné znalosti v zapájaní širokého publika spotrebiteľov nám pomôžu pozdvihnúť zážitky fanúšikov na novú úroveň."

Gary Coombe, generálny riaditeľ spoločnosti Gillette: "Sme nadšení, že môžeme oznámiť naše partnerstvo s Audi Revolut F1 Team. Inšpiruje nás dlhodobá vízia tímu a teší nás, že môžeme byť súčasťou jeho cesty od začiatku. Vďaka našej technológii čepelí a pokročilému elektrickému inžinierstvu značky Braun vidíme jasné paralely s tímom Audi a našou spoločnou snahou o výkon bez kompromisov."

Zdroj: SITA.sk - Audi Revolut F1 Team predstavil Gillette ako oficiálneho partnera © SITA Všetky práva vyhradené.

