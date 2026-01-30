|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 30.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ema
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. januára 2026
Vo veku 94 rokov zomrel slovenský režisér Július Gyermek, patril k významným operným tvorcom
Vo veku 94 rokov zomrel významný režisér Slovenského národného divadla (SND) Július Gyermek. O jeho úmrtí informovalo SND. Pripomenulo, že Gyermek patril k zakladateľskej ...
Zdieľať
30.1.2026 (SITA.sk) - Vo veku 94 rokov zomrel významný režisér Slovenského národného divadla (SND) Július Gyermek. O jeho úmrtí informovalo SND. Pripomenulo, že Gyermek patril k zakladateľskej generácii slovenských operných tvorcov. Narodil sa v Dolných Hámroch a od detstva žil v Bratislave.
Začal študovať činohernú réžiu na Vysokej škole múzických umení, po dvoch rokoch ale prestúpil na opernú. V SND začal pôsobiť v roku 1954. Najskôr nastúpil do činoherného súboru a rok na to do operného súboru. Pôsobil tam ako režisér, neskôr ako dramaturg a šéfdramaturg.
„Bol súčasťou tvorivej generácie, ktorá zásadným spôsobom nastavila nový štandard pre opernú réžiu: Branislav Kriška, Miroslav Fischer a Július Gyermek. Tieto tri kľúčové osobnosti sa zasadili o zmenu vnímania opernej réžie, ktorá sa dovtedy nezriedka realizovala v podobe aranžovania jednoduchých interakcií medzi postavami a ich pohybu po scéne. Podarilo sa im dosiahnuť, že váha divadelnej zložky opernej inscenácie sa priblížila významu hudobnej zložky," pripomenulo SND.
Ako divadlo priblížilo jeho režijná koncepcia spočívala v uplatňovaní antického divadelného kánonu. Operný príbeh inscenoval ako prehľadný sled kontrastných obrazov, pričom mimoriadny dôraz kládol na prácu so spievajúcim hercom.
„Nesnažil sa o odkrývanie nových súvislostí alebo vlastné výklady, ale o dôsledné a živé podčiarknutie kvality partitúry. Progresívne vnímal úlohu scénografie, mal cit pre výtvarné gesto a chápal zásadný význam práce so svetlom. Kontrastom svetla a tieňa vytváral priestor a často tak nahrádzal kulisy," spomína si SND. Divadlo podotklo, že ako prvý v SND uplatnil takzvanú svetelnú oponu.
SND pripomenulo, že režijným debutom Gyermeka bola Egkova opera Revízor (1959). Za významné divadlo pokladá aj jeho réžie titulov pôvodnej slovenskej opery od Juraja Beneša, Bartolomeja Urbanca a Tibora Freša. Zasadil sa tiež o jedno z prvých uvedení barokovej opery na Slovensku, Händelovho Xerxa. Z jeho dielne vyšli aj wagnerovské réžie a tiež Verdiho opery. SND pripomenulo, že prelom boli napríklad Trubadúr či Nabucco s rekordným počtom 420 repríz.
Zdroj: SITA.sk - Vo veku 94 rokov zomrel slovenský režisér Július Gyermek, patril k významným operným tvorcom © SITA Všetky práva vyhradené.
Bol kľúčovou osobnosťou
Začal študovať činohernú réžiu na Vysokej škole múzických umení, po dvoch rokoch ale prestúpil na opernú. V SND začal pôsobiť v roku 1954. Najskôr nastúpil do činoherného súboru a rok na to do operného súboru. Pôsobil tam ako režisér, neskôr ako dramaturg a šéfdramaturg.
„Bol súčasťou tvorivej generácie, ktorá zásadným spôsobom nastavila nový štandard pre opernú réžiu: Branislav Kriška, Miroslav Fischer a Július Gyermek. Tieto tri kľúčové osobnosti sa zasadili o zmenu vnímania opernej réžie, ktorá sa dovtedy nezriedka realizovala v podobe aranžovania jednoduchých interakcií medzi postavami a ich pohybu po scéne. Podarilo sa im dosiahnuť, že váha divadelnej zložky opernej inscenácie sa priblížila významu hudobnej zložky," pripomenulo SND.
Ako divadlo priblížilo jeho režijná koncepcia spočívala v uplatňovaní antického divadelného kánonu. Operný príbeh inscenoval ako prehľadný sled kontrastných obrazov, pričom mimoriadny dôraz kládol na prácu so spievajúcim hercom.
Cit pre výtvarné gesto
„Nesnažil sa o odkrývanie nových súvislostí alebo vlastné výklady, ale o dôsledné a živé podčiarknutie kvality partitúry. Progresívne vnímal úlohu scénografie, mal cit pre výtvarné gesto a chápal zásadný význam práce so svetlom. Kontrastom svetla a tieňa vytváral priestor a často tak nahrádzal kulisy," spomína si SND. Divadlo podotklo, že ako prvý v SND uplatnil takzvanú svetelnú oponu.
SND pripomenulo, že režijným debutom Gyermeka bola Egkova opera Revízor (1959). Za významné divadlo pokladá aj jeho réžie titulov pôvodnej slovenskej opery od Juraja Beneša, Bartolomeja Urbanca a Tibora Freša. Zasadil sa tiež o jedno z prvých uvedení barokovej opery na Slovensku, Händelovho Xerxa. Z jeho dielne vyšli aj wagnerovské réžie a tiež Verdiho opery. SND pripomenulo, že prelom boli napríklad Trubadúr či Nabucco s rekordným počtom 420 repríz.
Zdroj: SITA.sk - Vo veku 94 rokov zomrel slovenský režisér Július Gyermek, patril k významným operným tvorcom © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Audi Revolut F1 Team predstavil Gillette ako oficiálneho partnera
Audi Revolut F1 Team predstavil Gillette ako oficiálneho partnera
<< predchádzajúci článok
STŠ žiada Ústavný súd o posúdenie novely o kajúcnikoch, podania sa týkajú drogovej kauzy aj Norberta Bödöra
STŠ žiada Ústavný súd o posúdenie novely o kajúcnikoch, podania sa týkajú drogovej kauzy aj Norberta Bödöra