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25. augusta 2026
Aufrichtová spája politické subjekty, chce vrátiť pluralitu do Starého Mesta
Kandidátka na starostku kritizuje monopol jedného politického bloku v zastupiteľstve a predstavila platformu Tím Aufrichtová. Kandidátka na starostku
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25.8.2026 (SITA.sk) - Kandidátka na starostku kritizuje monopol jedného politického bloku v zastupiteľstve a predstavila platformu Tím Aufrichtová.
Kandidátka na starostku bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová predstavila na utorkovej tlačovej konferencii Tím Aufrichtová za Staré Mesto, platformu strany Krajina a politické strany a hnutia, ktoré podporujú jej kandidátov.
Podporu jej vyjadril napríklad aj kandidát na primátora Bratislavy a mestský poslanec Martin Winkler so stranou Dunaj či kandidát na starostu Petržalky Ján Hrčka s podporou Krajina pre Petržalku.
Aufrichtová poukázala na mimoriadnu koncentráciu politickej moci v Bratislave a postupné prenášanie celoštátnej straníckej politiky do samosprávy. Upozornila na to, že v posledných komunálnych voľbách získala koalícia Team Bratislava – Progresívne Slovensko všetkých 25 poslaneckých mandátov v miestnom zastupiteľstve Starého Mesta. „Výsledkom bolo zastupiteľstvo bez jediného poslanca z inej kandidátky," zdôraznila.
„Demokracia funguje vtedy, keď je farebná. Ak jedna politická zostava ovládne celé zastupiteľstvo, mizne prirodzená politická kontrola, oponentúra aj otvorená diskusia. To nie je zdravé pre žiadnu samosprávu – bez ohľadu na to, ktorá politická strana alebo koalícia má takúto moc,“ uviedla. Podľa nej sa komunálna politika nesmie stať predĺženou rukou celoštátnych politických strán. O tom, kto bude riadiť mestskú časť, má rozhodovať najmä dôvera obyvateľov, schopnosti kandidátov a ich práca.
„Staré Mesto nie je stranícka centrála. Komunálna politika nemá byť prestupnou stanicou pre celoštátnych politikov ani odmenou za stranícku príslušnosť. Má byť o ľuďoch, ktorí poznajú naše ulice, školy, verejné priestory a problémy a vedia ukázať, čo už pre Bratislavu urobili,“ dodala Aufrichtová. V nadchádzajúcich komunálnych voľbách bude kandidovať pod platformou strany Krajina. Tá má vytvoriť priestor na spoluprácu viacerých politických strán, hnutí, komunálnych osobností a nezávislých kandidátov.
Cieľom podľa nej nie je nahradiť jeden politický blok iným, ale vytvoriť pestrú a funkčnú zostavu ľudí, ktorí môžu mať rozdielne politické názory, no spája ich zodpovednosť za Staré Mesto a Bratislavu. „Nechceme vymeniť jeden politický monopol za druhý. Chceme vrátiť do Starého Mesta pluralitu, rovnováhu a kontrolu. Chceme, aby za jedným stolom dokázali sedieť ľudia s rôznymi názormi a aby ich spájalo mesto, nie príkazy jednej politickej centrály,“ poznamenala.
Kandidátov Tímu Aufrichtová za Staré Mesto podporujú KDH, Konzervatívci, NOVA a ďalšie politické subjekty. Na širšej bratislavskej úrovni tím spolupracuje aj so stranami Dunaj, ODS a Za ľudí. Ako poznamenala, jej tím tvoria kandidáti s odbornými, manažérskymi, občianskymi aj komunálnymi skúsenosťami. Chce ponúknuť ľudí, ktorí Staré Mesto nielen poznajú, ale sú pripravení venovať jeho obyvateľom reálny čas a prinášať konkrétne riešenia.
Tím Aufrichtová podľa nej nechce prichádzať iba s kritikou súčasného vedenia. Jeho kandidáti budú postupne predstavovať konkrétne projekty a riešenia pre jednotlivé oblasti života Starého Mesta. Výraznou črtou kandidátky Tímu Aufrichtová je napríklad aj vysoké zastúpenie žien. Súčasťou vznikajúcej spolupráce je dohoda so stranou Dunaj, ktorej lídrom a kandidátom na primátora Bratislavy je mestský poslanec Martin Winkler.
Stranu Dunaj v rokovaniach zastupoval aj miestny poslanec a bývalý prednosta Miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto Sven Šovčík, ktorý sa rozhodol nepokračovať vo vlastnej kandidatúre na starostu Starého Mesta a podporiť Zuzanu Aufrichtovú. Tá sa pri svojej súčasnej kandidatúre odvoláva aj na vlastnú skúsenosť z vedenia Starého Mesta v rokoch 2018 až 2022.
Zdroj: SITA.sk - Aufrichtová spája politické subjekty, chce vrátiť pluralitu do Starého Mesta © SITA Všetky práva vyhradené.
Kandidátka na starostku bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová predstavila na utorkovej tlačovej konferencii Tím Aufrichtová za Staré Mesto, platformu strany Krajina a politické strany a hnutia, ktoré podporujú jej kandidátov.
Podporu jej vyjadril napríklad aj kandidát na primátora Bratislavy a mestský poslanec Martin Winkler so stranou Dunaj či kandidát na starostu Petržalky Ján Hrčka s podporou Krajina pre Petržalku.
Mimoriadna koncentrácia politickej moci
Aufrichtová poukázala na mimoriadnu koncentráciu politickej moci v Bratislave a postupné prenášanie celoštátnej straníckej politiky do samosprávy. Upozornila na to, že v posledných komunálnych voľbách získala koalícia Team Bratislava – Progresívne Slovensko všetkých 25 poslaneckých mandátov v miestnom zastupiteľstve Starého Mesta. „Výsledkom bolo zastupiteľstvo bez jediného poslanca z inej kandidátky," zdôraznila.
„Demokracia funguje vtedy, keď je farebná. Ak jedna politická zostava ovládne celé zastupiteľstvo, mizne prirodzená politická kontrola, oponentúra aj otvorená diskusia. To nie je zdravé pre žiadnu samosprávu – bez ohľadu na to, ktorá politická strana alebo koalícia má takúto moc,“ uviedla. Podľa nej sa komunálna politika nesmie stať predĺženou rukou celoštátnych politických strán. O tom, kto bude riadiť mestskú časť, má rozhodovať najmä dôvera obyvateľov, schopnosti kandidátov a ich práca.
Pestrá a funkčná zostava ľudí
„Staré Mesto nie je stranícka centrála. Komunálna politika nemá byť prestupnou stanicou pre celoštátnych politikov ani odmenou za stranícku príslušnosť. Má byť o ľuďoch, ktorí poznajú naše ulice, školy, verejné priestory a problémy a vedia ukázať, čo už pre Bratislavu urobili,“ dodala Aufrichtová. V nadchádzajúcich komunálnych voľbách bude kandidovať pod platformou strany Krajina. Tá má vytvoriť priestor na spoluprácu viacerých politických strán, hnutí, komunálnych osobností a nezávislých kandidátov.
Cieľom podľa nej nie je nahradiť jeden politický blok iným, ale vytvoriť pestrú a funkčnú zostavu ľudí, ktorí môžu mať rozdielne politické názory, no spája ich zodpovednosť za Staré Mesto a Bratislavu. „Nechceme vymeniť jeden politický monopol za druhý. Chceme vrátiť do Starého Mesta pluralitu, rovnováhu a kontrolu. Chceme, aby za jedným stolom dokázali sedieť ľudia s rôznymi názormi a aby ich spájalo mesto, nie príkazy jednej politickej centrály,“ poznamenala.
Tím Aufrichtová
Kandidátov Tímu Aufrichtová za Staré Mesto podporujú KDH, Konzervatívci, NOVA a ďalšie politické subjekty. Na širšej bratislavskej úrovni tím spolupracuje aj so stranami Dunaj, ODS a Za ľudí. Ako poznamenala, jej tím tvoria kandidáti s odbornými, manažérskymi, občianskymi aj komunálnymi skúsenosťami. Chce ponúknuť ľudí, ktorí Staré Mesto nielen poznajú, ale sú pripravení venovať jeho obyvateľom reálny čas a prinášať konkrétne riešenia.
Tím Aufrichtová podľa nej nechce prichádzať iba s kritikou súčasného vedenia. Jeho kandidáti budú postupne predstavovať konkrétne projekty a riešenia pre jednotlivé oblasti života Starého Mesta. Výraznou črtou kandidátky Tímu Aufrichtová je napríklad aj vysoké zastúpenie žien. Súčasťou vznikajúcej spolupráce je dohoda so stranou Dunaj, ktorej lídrom a kandidátom na primátora Bratislavy je mestský poslanec Martin Winkler.
Stranu Dunaj v rokovaniach zastupoval aj miestny poslanec a bývalý prednosta Miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto Sven Šovčík, ktorý sa rozhodol nepokračovať vo vlastnej kandidatúre na starostu Starého Mesta a podporiť Zuzanu Aufrichtovú. Tá sa pri svojej súčasnej kandidatúre odvoláva aj na vlastnú skúsenosť z vedenia Starého Mesta v rokoch 2018 až 2022.
Zdroj: SITA.sk - Aufrichtová spája politické subjekty, chce vrátiť pluralitu do Starého Mesta © SITA Všetky práva vyhradené.
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