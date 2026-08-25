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25. augusta 2026
Francúzsky turista zahynul v kalifornskom Údolí smrti, v neznesiteľnej horúčave hľadal pomoc
Jeho auto uviazlo v blate a 68-ročný muž skolaboval pri teplote takmer 47 stupňov Celzia, keď sa snažil nájsť záchranu. Francúzsky ...
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Francúzsky turista zahynul v americkom Národnom parku Údolie smrti v Kalifornii po tom, čo jeho vozidlo uviazlo v blate a on sa pri teplote 46,6 stupňa Celzia vydal pešo hľadať pomoc. Informovala o tom stanica BBC.
Šesťdesiatosemročný Pierre Michel Formosa cestoval s ďalším francúzskym turistom, no dvojica sa po uviaznutí auta pokúsila prejsť cez rozľahlé slané pláne.
Formosa však po približne dvoch kilometroch pre extrémne horúčavy nedokázal pokračovať.
Jeho spoločníkovi sa podarilo zastaviť okoloidúceho vodiča a privolať pomoc. Záchranári a polícia následne muža našli, no na mieste ho vyhlásili za mŕtveho. Presnú príčinu a okolnosti smrti ešte určia príslušné úrady.
„Je to tragická pripomienka toho, ako rýchlo sa tu môžu podmienky stať nebezpečnými,“ uviedol riaditeľ Národného parku Údolie smrti Mike Reynolds.
V oblasti naďalej platí varovanie pred extrémnymi horúčavami. Údolie smrti je známe ako jedno z najteplejších miest na Zemi.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsky turista zahynul v kalifornskom Údolí smrti, v neznesiteľnej horúčave hľadal pomoc © SITA Všetky práva vyhradené.
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