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25. augusta 2026
Bývalú zástupkyňu šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta vzali do väzby
Iryna Mudra môže byť prepustená po zložení kaucie približne 383-tisíc eur, prokuratúra žiadala asi 2,88 milióna eur. Najvyší protikorupčný súd
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Najvyší protikorupčný súd Ukrajiny vzal bývalú zástupkyňu šéfa Kancelárie prezidenta Ukrajiny Irynu Mudru do väzby na 60 dní.
Zároveň stanovil možnosť jej prepustenia po zložení kaucie vo výške 20 miliónov hrivien (približne 383-tisíc eur). Informovala o tom agentúra Ukrinform.
Miernejšia kaucia
Prokuratúra pôvodne žiadala väzbu s možnosťou prepustenia na kauciu vo výške 150 miliónov hrivien (približne 2,88 milióna eur).
„Žiadosti čiastočne vyhovieť. Voči podozrivej Iryne Mudrej uplatniť preventívne opatrenie v podobe väzby na 60 dní. Pre Mudru určiť kauciu vo výške 20 miliónov hrivien,“ rozhodol sudca.
Údajne prala peniaze
Mudra po vyhlásení rozhodnutia uviedla, že sa pokúsi potrebnú sumu na kauciu získať.
Ak ju zloží, bude sa musieť na požiadanie dostaviť pred vyšetrovateľa Národného protikorupčného úradu Ukrajiny (NABU) a prokurátorovi Špecializovanej protikorupčnej prokuratúry (SAP). Súd jej zároveň môže uložiť ďalšie procesné povinnosti.
Mudra bola z funkcie zástupkyne šéfa Kancelárie prezidenta Ukrajiny odvolaná 19. augusta. Protikorupčné orgány ju predtým informovali o podozrení v súvislosti s vyšetrovaním prania peňazí.
Zdroj: SITA.sk - Bývalú zástupkyňu šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta vzali do väzby © SITA Všetky práva vyhradené.
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