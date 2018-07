August na Bojnickom zámku

Na svoje si zaiste prídu milovníci histórie, rodiny s deťmi, turisti túžiaci po poznaní aj vyznávači zábavy.

Priaznivci dobovej módy budú mať jedinečnú príležitosť spoznať na vlastnej koži šaty z minulých storočí. A to doslovne. V rámci pripravovanej výstavy Šaty robia človeka si niektoré z modelov budú môcť obliecť a urobiť si fotografiu na pamiatku.

Pre rodiny s deťmi prináša múzeum počas leta detské prehliadky, ktoré spájajú poznanie so zábavou. Počas pracovných dní vždy o 11:00 môžu detskí návštevníci na príbehu slečny Agnes Turzovej objavovať život v období renesancie a porovnávať ho so súčasnosťou.

Každý pracovný deň o 14:00 majú deti a ich rodičia možnosť spoznávať spoločne so slúžkou Betkou za pomoci starých kufríkov osudy bývalých obyvateľov zámku.

Letnú ponuku múzea dopĺňajú nočné prehliadky zámku, ktoré okrem rozprávania o histórii odhaľujú i legendy a dávne príbehy. Navštíviť zámok po zotmení bez potreby predchádzajúcej rezervácie je možné vo vybraných dňoch so začiatkom vždy o 20:00. Nočné prehliadky s duchmi a strašidlami sa v auguste uskutočnia v termínoch 3.8.2018, 4.8.2018, 17.8.2018, 24.8 2018 a 25.8.2018.

Milovníkov hudby potešia koncerty Bojnického hudobného leta, ktoré sa okrem Huňadyho sály Bojnického zámku odohrajú aj na Hurbanovom námestí, na nádvorí mestskej knižnice a v kultúrnom centre.

Zberateľov bankoviek zaiste do Bojníc priláka možnosť zakúpiť si euro souvenir bankovkou s vyobrazením Bojnického zámku. Do predaja by sa mala dostať začiatkom mesiaca.

Múzeum je počas letných prázdnin otvorené denne od 9:00 do 17:00.