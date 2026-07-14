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 24hod.sk    Šport

14. júla 2026

Xabi Alonso vyzýva hráčov FC Chelsea k hladu po víťazstvách, v klube chce udržať Enza Fernándeza


Tagy: Premier League

Nový tréner "The Blues" zdôraznil ambície a potrebu silnej kultúry v tíme. Nový tréner anglického futbalového klubu FC Chelsea na svojej prvej tlačovej konferencii vyzval hráčov k vytvoreniu ...



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germany_soccer_bundesliga_54105 676x451 14.7.2026 (SITA.sk) - Nový tréner "The Blues" zdôraznil ambície a potrebu silnej kultúry v tíme.


Nový tréner anglického futbalového klubu FC Chelsea na svojej prvej tlačovej konferencii vyzval hráčov k vytvoreniu "hladu" po úspechoch a potvrdil, že chce, aby v tíme zostal argentínsky stredopoliar Enzo Fernández.

Španielsky kouč Xabi Alonso predtým naposledy pôsobil v španielskom Reale Madrid, zatiaľ však neurčil konkrétne ciele pre svoju prvú sezónu na lavičke londýnskeho klubu. Priznal však, že kvalifikovať sa do pohárovej Európy je jedným z cieľov.

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"Pre nás je to určite cieľ. K jeho dosiahnutiu je však potrebné spraviť mnoho správnych krokov. Ako chceme hrať? Ako sa chceme vidieť sami v sebe? Ako chceme pristupovať ku každému zápasu? To je moja práca," povedal.

Nový tréner "The Blues" sa teší na prácu s celým tímom, hoci zatiaľ má klub na stole niekoľko ponúk na hráčov. "Chceme byť tam, kde chceme byť, máme ambície a potrebujeme zdieľať tú energiu, túžbu po úspechu," zdôraznil Alonso.

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Potvrdil tiež, že situácia Argentínčana Enza Fernándeza, ktorý je v súčasnosti súčasťou výpravy Argentíny na svetovom šampionáte v Severnej Amerike a jeho tím čaká utorkové semifinále proti Anglicku, je predmetom rozhovorov.

"Áno, rozprávali sme sa, no tieto veci ostávajú súkromné. Ale chcem, aby zostal," uviedol.

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Fernández je jedným zo štyroch hráčov FC Chelsea, ktorí sú stále v hre na šampionáte, okrem neho aj Angličania Reece James a Trevoh Chalobah či Francúz Malo Gusto.

FC Chelsea zatiaľ naposledy ovládla anglickú Premier League pred dekádou pod trénerským vedením Antonia Conteho. Odvtedy sa v klube vystriedalo niekoľko koučov, medzi nimi aj Liam Rosenior, ktorý pred Alonsom viedol tím len tri a pol mesiaca.

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Bývalý stredopoliar reprezentácia Španielska či FC Liverpool podpísal s Londýnčanmi zmluvu na štyri roky a opatrne komentoval očakávania ohľadom boja o titul.

"Som si istý, že máme ambíciu vyhrávať veľa zápasov a byť konkurencieschopní. Musíme prijímať dôležité rozhodnutia, budovať silné zásady a pevnú mentalitu v klube. Čas ukáže, čo prinesie máj... Som však optimistický, že môžeme mať skvelú sezónu," uzavrel Xabi Alonso.


Zdroj: SITA.sk - Xabi Alonso vyzýva hráčov FC Chelsea k hladu po víťazstvách, v klube chce udržať Enza Fernándeza © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League
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