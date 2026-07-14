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14. júla 2026
Xabi Alonso vyzýva hráčov FC Chelsea k hladu po víťazstvách, v klube chce udržať Enza Fernándeza
Tagy: Premier League
Nový tréner "The Blues" zdôraznil ambície a potrebu silnej kultúry v tíme. Nový tréner anglického futbalového klubu FC Chelsea na svojej prvej tlačovej konferencii vyzval hráčov k vytvoreniu ...
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14.7.2026 (SITA.sk) - Nový tréner "The Blues" zdôraznil ambície a potrebu silnej kultúry v tíme.
Nový tréner anglického futbalového klubu FC Chelsea na svojej prvej tlačovej konferencii vyzval hráčov k vytvoreniu "hladu" po úspechoch a potvrdil, že chce, aby v tíme zostal argentínsky stredopoliar Enzo Fernández.
Španielsky kouč Xabi Alonso predtým naposledy pôsobil v španielskom Reale Madrid, zatiaľ však neurčil konkrétne ciele pre svoju prvú sezónu na lavičke londýnskeho klubu. Priznal však, že kvalifikovať sa do pohárovej Európy je jedným z cieľov.
"Pre nás je to určite cieľ. K jeho dosiahnutiu je však potrebné spraviť mnoho správnych krokov. Ako chceme hrať? Ako sa chceme vidieť sami v sebe? Ako chceme pristupovať ku každému zápasu? To je moja práca," povedal.
Nový tréner "The Blues" sa teší na prácu s celým tímom, hoci zatiaľ má klub na stole niekoľko ponúk na hráčov. "Chceme byť tam, kde chceme byť, máme ambície a potrebujeme zdieľať tú energiu, túžbu po úspechu," zdôraznil Alonso.
Potvrdil tiež, že situácia Argentínčana Enza Fernándeza, ktorý je v súčasnosti súčasťou výpravy Argentíny na svetovom šampionáte v Severnej Amerike a jeho tím čaká utorkové semifinále proti Anglicku, je predmetom rozhovorov.
"Áno, rozprávali sme sa, no tieto veci ostávajú súkromné. Ale chcem, aby zostal," uviedol.
Fernández je jedným zo štyroch hráčov FC Chelsea, ktorí sú stále v hre na šampionáte, okrem neho aj Angličania Reece James a Trevoh Chalobah či Francúz Malo Gusto.
FC Chelsea zatiaľ naposledy ovládla anglickú Premier League pred dekádou pod trénerským vedením Antonia Conteho. Odvtedy sa v klube vystriedalo niekoľko koučov, medzi nimi aj Liam Rosenior, ktorý pred Alonsom viedol tím len tri a pol mesiaca.
Bývalý stredopoliar reprezentácia Španielska či FC Liverpool podpísal s Londýnčanmi zmluvu na štyri roky a opatrne komentoval očakávania ohľadom boja o titul.
"Som si istý, že máme ambíciu vyhrávať veľa zápasov a byť konkurencieschopní. Musíme prijímať dôležité rozhodnutia, budovať silné zásady a pevnú mentalitu v klube. Čas ukáže, čo prinesie máj... Som však optimistický, že môžeme mať skvelú sezónu," uzavrel Xabi Alonso.
Zdroj: SITA.sk - Xabi Alonso vyzýva hráčov FC Chelsea k hladu po víťazstvách, v klube chce udržať Enza Fernándeza © SITA Všetky práva vyhradené.
Nový tréner anglického futbalového klubu FC Chelsea na svojej prvej tlačovej konferencii vyzval hráčov k vytvoreniu "hladu" po úspechoch a potvrdil, že chce, aby v tíme zostal argentínsky stredopoliar Enzo Fernández.
Španielsky kouč Xabi Alonso predtým naposledy pôsobil v španielskom Reale Madrid, zatiaľ však neurčil konkrétne ciele pre svoju prvú sezónu na lavičke londýnskeho klubu. Priznal však, že kvalifikovať sa do pohárovej Európy je jedným z cieľov.
"Pre nás je to určite cieľ. K jeho dosiahnutiu je však potrebné spraviť mnoho správnych krokov. Ako chceme hrať? Ako sa chceme vidieť sami v sebe? Ako chceme pristupovať ku každému zápasu? To je moja práca," povedal.
Nový tréner "The Blues" sa teší na prácu s celým tímom, hoci zatiaľ má klub na stole niekoľko ponúk na hráčov. "Chceme byť tam, kde chceme byť, máme ambície a potrebujeme zdieľať tú energiu, túžbu po úspechu," zdôraznil Alonso.
Potvrdil tiež, že situácia Argentínčana Enza Fernándeza, ktorý je v súčasnosti súčasťou výpravy Argentíny na svetovom šampionáte v Severnej Amerike a jeho tím čaká utorkové semifinále proti Anglicku, je predmetom rozhovorov.
"Áno, rozprávali sme sa, no tieto veci ostávajú súkromné. Ale chcem, aby zostal," uviedol.
Fernández je jedným zo štyroch hráčov FC Chelsea, ktorí sú stále v hre na šampionáte, okrem neho aj Angličania Reece James a Trevoh Chalobah či Francúz Malo Gusto.
FC Chelsea zatiaľ naposledy ovládla anglickú Premier League pred dekádou pod trénerským vedením Antonia Conteho. Odvtedy sa v klube vystriedalo niekoľko koučov, medzi nimi aj Liam Rosenior, ktorý pred Alonsom viedol tím len tri a pol mesiaca.
Bývalý stredopoliar reprezentácia Španielska či FC Liverpool podpísal s Londýnčanmi zmluvu na štyri roky a opatrne komentoval očakávania ohľadom boja o titul.
"Som si istý, že máme ambíciu vyhrávať veľa zápasov a byť konkurencieschopní. Musíme prijímať dôležité rozhodnutia, budovať silné zásady a pevnú mentalitu v klube. Čas ukáže, čo prinesie máj... Som však optimistický, že môžeme mať skvelú sezónu," uzavrel Xabi Alonso.
Zdroj: SITA.sk - Xabi Alonso vyzýva hráčov FC Chelsea k hladu po víťazstvách, v klube chce udržať Enza Fernándeza © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League
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