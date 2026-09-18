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 24hod.sk    Šport

18. septembra 2026

Austrálčanka sa ospravedlnila za to, že pokračovala v pretekoch napriek zažívacej „nehode“ – FOTO


Tagy: Fitnes Preteky

Joanna Wietrzyková sa po incidente v Pekingu ospravedlnila a vzdala sa bodov. Austrálska športovkyňa Joanna Wietrzyková, ktorá počas minulotýždňových ...



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thailand_hyrox_12_47 676x451 18.9.2026 (SITA.sk) - Joanna Wietrzyková sa po incidente v Pekingu ospravedlnila a vzdala sa bodov.


Austrálska športovkyňa Joanna Wietrzyková, ktorá počas minulotýždňových pretekov Hyrox v čínskom Pekingu znečistila svoje telo aj oblečenie výkalmi a pokračovala v súťaži, sa v piatok ospravedlnila a vzdala sa bodov za svoj výkon.

Wietrzyková síce dokončila fitnes preteky, ktoré kombinujú beh a silové cvičenia ako výpady či veslovanie, počas nich sa však pošpinila a výkaly jej stekali po nohe. Incident vyvolal búrlivú diskusiu na sociálnych sieťach.

"Chcem sa úprimne ospravedlniť ľuďom v Číne, mojim súperkám, divákom a organizátorom Hyroxu za to, čo sa stalo počas pretekov v Pekingu. Cítila som sa na začiatku podujatia úplne zdravá a nečakala som žiadne problémy. Spätne však ľutujem, že som neopustila trať, mala som urobiť iné rozhodnutie," uviedla Austrálčanka na svojom instagrame.

https://www.instagram.com/p/DdYy-D9iEbw/?img_index=1


Dvadsaťtriročná držiteľka svetového rekordu oznámila odstúpenie z pretekov so spätnou platnosťou a vzdala sa bodov, ktoré za podujatie získala. Dodala, že z tohto zážitku sa poučila a plánuje venovať čas zotaveniu a starostlivosti o seba a svoju rodinu mimo dosah verejnosti.

Súťaž Hyrox vznikol v Nemecku. Jeden z jeho zakladateľov Moritz Fürste sa v pondelok ospravedlnil všetkým zasiahnutým a priznal, že organizátori počas pretekov podcenili situáciu. "Hyrox urobil chybu, že okamžite nereagoval na závode. Je mojou povinnosťou predvídať takéto situácie, čo som neurobil," uviedol Fürste.

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Organizátori od tej doby aktualizovali pravidlá, ktoré teraz umožňujú preteky ukončiť, ak pretekár predstavuje zdravotné alebo kontaminačné riziko pre seba alebo ostatných, vrátane prítomnosti krvi, zvratkov, moču alebo výkalov.


Zdroj: SITA.sk - Austrálčanka sa ospravedlnila za to, že pokračovala v pretekoch napriek zažívacej „nehode“ – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fitnes Preteky
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