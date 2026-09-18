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18. septembra 2026
Austrálčanka sa ospravedlnila za to, že pokračovala v pretekoch napriek zažívacej „nehode“ – FOTO
Joanna Wietrzyková sa po incidente v Pekingu ospravedlnila a vzdala sa bodov. Austrálska športovkyňa Joanna Wietrzyková, ktorá počas minulotýždňových ...
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18.9.2026 (SITA.sk) - Joanna Wietrzyková sa po incidente v Pekingu ospravedlnila a vzdala sa bodov.
Austrálska športovkyňa Joanna Wietrzyková, ktorá počas minulotýždňových pretekov Hyrox v čínskom Pekingu znečistila svoje telo aj oblečenie výkalmi a pokračovala v súťaži, sa v piatok ospravedlnila a vzdala sa bodov za svoj výkon.
Wietrzyková síce dokončila fitnes preteky, ktoré kombinujú beh a silové cvičenia ako výpady či veslovanie, počas nich sa však pošpinila a výkaly jej stekali po nohe. Incident vyvolal búrlivú diskusiu na sociálnych sieťach.
"Chcem sa úprimne ospravedlniť ľuďom v Číne, mojim súperkám, divákom a organizátorom Hyroxu za to, čo sa stalo počas pretekov v Pekingu. Cítila som sa na začiatku podujatia úplne zdravá a nečakala som žiadne problémy. Spätne však ľutujem, že som neopustila trať, mala som urobiť iné rozhodnutie," uviedla Austrálčanka na svojom instagrame.
Dvadsaťtriročná držiteľka svetového rekordu oznámila odstúpenie z pretekov so spätnou platnosťou a vzdala sa bodov, ktoré za podujatie získala. Dodala, že z tohto zážitku sa poučila a plánuje venovať čas zotaveniu a starostlivosti o seba a svoju rodinu mimo dosah verejnosti.
Súťaž Hyrox vznikol v Nemecku. Jeden z jeho zakladateľov Moritz Fürste sa v pondelok ospravedlnil všetkým zasiahnutým a priznal, že organizátori počas pretekov podcenili situáciu. "Hyrox urobil chybu, že okamžite nereagoval na závode. Je mojou povinnosťou predvídať takéto situácie, čo som neurobil," uviedol Fürste.
Organizátori od tej doby aktualizovali pravidlá, ktoré teraz umožňujú preteky ukončiť, ak pretekár predstavuje zdravotné alebo kontaminačné riziko pre seba alebo ostatných, vrátane prítomnosti krvi, zvratkov, moču alebo výkalov.
Zdroj: SITA.sk - Austrálčanka sa ospravedlnila za to, že pokračovala v pretekoch napriek zažívacej „nehode“ – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Austrálska športovkyňa Joanna Wietrzyková, ktorá počas minulotýždňových pretekov Hyrox v čínskom Pekingu znečistila svoje telo aj oblečenie výkalmi a pokračovala v súťaži, sa v piatok ospravedlnila a vzdala sa bodov za svoj výkon.
Wietrzyková síce dokončila fitnes preteky, ktoré kombinujú beh a silové cvičenia ako výpady či veslovanie, počas nich sa však pošpinila a výkaly jej stekali po nohe. Incident vyvolal búrlivú diskusiu na sociálnych sieťach.
"Chcem sa úprimne ospravedlniť ľuďom v Číne, mojim súperkám, divákom a organizátorom Hyroxu za to, čo sa stalo počas pretekov v Pekingu. Cítila som sa na začiatku podujatia úplne zdravá a nečakala som žiadne problémy. Spätne však ľutujem, že som neopustila trať, mala som urobiť iné rozhodnutie," uviedla Austrálčanka na svojom instagrame.
Dvadsaťtriročná držiteľka svetového rekordu oznámila odstúpenie z pretekov so spätnou platnosťou a vzdala sa bodov, ktoré za podujatie získala. Dodala, že z tohto zážitku sa poučila a plánuje venovať čas zotaveniu a starostlivosti o seba a svoju rodinu mimo dosah verejnosti.
Súťaž Hyrox vznikol v Nemecku. Jeden z jeho zakladateľov Moritz Fürste sa v pondelok ospravedlnil všetkým zasiahnutým a priznal, že organizátori počas pretekov podcenili situáciu. "Hyrox urobil chybu, že okamžite nereagoval na závode. Je mojou povinnosťou predvídať takéto situácie, čo som neurobil," uviedol Fürste.
Organizátori od tej doby aktualizovali pravidlá, ktoré teraz umožňujú preteky ukončiť, ak pretekár predstavuje zdravotné alebo kontaminačné riziko pre seba alebo ostatných, vrátane prítomnosti krvi, zvratkov, moču alebo výkalov.
Zdroj: SITA.sk - Austrálčanka sa ospravedlnila za to, že pokračovala v pretekoch napriek zažívacej „nehode“ – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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