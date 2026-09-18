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18. septembra 2026
Viceprezident nemeckej DFB vyzýva Infantina na odchod z čela FIFA
Hans-Joachim Watzke kritizuje aj ocenenie Donaldovi Trumpovi a kontroverzné rozhodnutia FIFA spojené s vedením Infantina. Gianni Infantino musí bezpodmienečne skončiť na poste prezidenta Medzinárodnej ...
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18.9.2026 (SITA.sk) - Hans-Joachim Watzke kritizuje aj ocenenie Donaldovi Trumpovi a kontroverzné rozhodnutia FIFA spojené s vedením Infantina.
Gianni Infantino musí bezpodmienečne skončiť na poste prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), vyhlásil jeden z viceprezidentov Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Hans-Joachim Watzke. Na festivale venovanom umelej inteligencii v Berlíne zdôraznil, že neexistujú žiadne výnimky či výhovorky pre zotrvanie Infantina vo funkcii.
DFB bola jednou z mála federácií, ktoré nepodpísali list podporujúci kandidatúru Infantina na jeho pokračovanie vo funkcii prezidenta FIFA, voľby sa uskutočnia v marci 2027. "Musí odísť, žiadne výnimky," uviedol Watzke a prezradil tri hlavné dôvody kritiky švajčiarskeho funkcionára.
Prvým bolo udelenie Ceny mieru FIFA, ktoré Infantino inicioval a ktorú v decembri 2025 udelil prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi počas žrebu skupín MS 2026. "On sám tento ocenenie vytvoril a sám o ňom rozhodol. Nemôžete si hocikto vytvoriť niečo také a potom to jednoducho oznámiť, je to šialené," vysvetlil Watzke.
Druhým bodom bola kontroverzná situácia okolo červenej karty Folarina Baloguna na tohtoročných majstrovstvách sveta v Severnej Amerike. Americký útočník dostal červenú kartu v šestnásťfinále, no jeho automatický jednozápasový dištanc FIFA zrušila po telefonáte prezidenta Trumpa s Infantinom. "Nemôže sa stať, že keď niekto dostane červenú kartu, hlava štátu zavolá prezidentovi FIFA a všetko sa okamžite zmení. To je šialené," konštatoval Watzke.
Tretím problémom bol projekt oznámený 28. júla, ktorý však bol o štyri dni neskôr zrušený – vytvorenie komerčnej spoločnosti otvorenej pre súkromných investorov, čo vyvolalo búrlivý odpor proti Infantinovej vláde. "Je to úplne šialené. Nikto o tom nevedel, ani jeho viceprezidenti vo FIFA, ani Rada FIFA nič netušila," vyhlásil Watzke.
Šéf DFB Bernd Neuendorf ešte začiatkom týždňa v rozhovore pre televíziu RTL/ntv označil Infantinov odchod za nevyhnutný. "Vzťah dôvery s Giannim Infantinom pod týmto vedením FIFA je úplne narušený. Je dôležité, aby tento Infantinov systém skončil," povedal Neuendorf.
V súčasnosti je Infantino jediný kandidát na post šéfa FIFA. Voľby sa uskutočnia 18. marca 2027 v marockom Rabate. Kandidáti sa môžu hlásiť do 18. novembra.
Zdroj: SITA.sk - Viceprezident nemeckej DFB vyzýva Infantina na odchod z čela FIFA © SITA Všetky práva vyhradené.
Gianni Infantino musí bezpodmienečne skončiť na poste prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), vyhlásil jeden z viceprezidentov Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Hans-Joachim Watzke. Na festivale venovanom umelej inteligencii v Berlíne zdôraznil, že neexistujú žiadne výnimky či výhovorky pre zotrvanie Infantina vo funkcii.
DFB bola jednou z mála federácií, ktoré nepodpísali list podporujúci kandidatúru Infantina na jeho pokračovanie vo funkcii prezidenta FIFA, voľby sa uskutočnia v marci 2027. "Musí odísť, žiadne výnimky," uviedol Watzke a prezradil tri hlavné dôvody kritiky švajčiarskeho funkcionára.
Prvým bolo udelenie Ceny mieru FIFA, ktoré Infantino inicioval a ktorú v decembri 2025 udelil prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi počas žrebu skupín MS 2026. "On sám tento ocenenie vytvoril a sám o ňom rozhodol. Nemôžete si hocikto vytvoriť niečo také a potom to jednoducho oznámiť, je to šialené," vysvetlil Watzke.
Druhým bodom bola kontroverzná situácia okolo červenej karty Folarina Baloguna na tohtoročných majstrovstvách sveta v Severnej Amerike. Americký útočník dostal červenú kartu v šestnásťfinále, no jeho automatický jednozápasový dištanc FIFA zrušila po telefonáte prezidenta Trumpa s Infantinom. "Nemôže sa stať, že keď niekto dostane červenú kartu, hlava štátu zavolá prezidentovi FIFA a všetko sa okamžite zmení. To je šialené," konštatoval Watzke.
Tretím problémom bol projekt oznámený 28. júla, ktorý však bol o štyri dni neskôr zrušený – vytvorenie komerčnej spoločnosti otvorenej pre súkromných investorov, čo vyvolalo búrlivý odpor proti Infantinovej vláde. "Je to úplne šialené. Nikto o tom nevedel, ani jeho viceprezidenti vo FIFA, ani Rada FIFA nič netušila," vyhlásil Watzke.
Šéf DFB Bernd Neuendorf ešte začiatkom týždňa v rozhovore pre televíziu RTL/ntv označil Infantinov odchod za nevyhnutný. "Vzťah dôvery s Giannim Infantinom pod týmto vedením FIFA je úplne narušený. Je dôležité, aby tento Infantinov systém skončil," povedal Neuendorf.
V súčasnosti je Infantino jediný kandidát na post šéfa FIFA. Voľby sa uskutočnia 18. marca 2027 v marockom Rabate. Kandidáti sa môžu hlásiť do 18. novembra.
Zdroj: SITA.sk - Viceprezident nemeckej DFB vyzýva Infantina na odchod z čela FIFA © SITA Všetky práva vyhradené.
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