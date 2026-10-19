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19. októbra 2026
Austrália bude mať autonómne ponorky Ghost Shark vybavené mínami a rojmi útočných dronov
Tagy: čínske hrozby Ponorky
Nové zbraňové systémy majú posilniť podmorské bojové schopnosti krajiny v čase rastúceho napätia v Juhočínskom mori. Austrália posilňuje svoje podmorské bojové schopnosti vybavením autonómnych ...
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19.10.2026 (SITA.sk) - Nové zbraňové systémy majú posilniť podmorské bojové schopnosti krajiny v čase rastúceho napätia v Juhočínskom mori.
Austrália posilňuje svoje podmorské bojové schopnosti vybavením autonómnych ponoriek Ghost Shark námornými mínami a vzdušnými dronmi schopnými operovať v rojoch. V pondelok to oznámilo austrálske ministerstvo obrany s tým, že nové vybavenie má umožniť vykonávať nebezpečné vojenské operácie bez priamej účasti ľudských posádok.
Autonómnu ponorku Ghost Shark vyvinula americká spoločnosť Anduril v spolupráci s austrálskymi obrannými výskumníkmi. Firma v súčasnosti vyrába flotilu týchto bezposádkových podmorských plavidiel pre Austráliu na základe kontraktu v hodnote 1,8 miliardy austrálskych dolárov, čo predstavuje približne 1,3 miliardy amerických dolárov.
Austrálsky minister obranného priemyslu Pat Conroy v Sydney uviedol, že po utajovaných skúškach schválili tri typy vybavenia pre Ghost Shark. Ponorky budú schopné niesť až 12 námorných mín, výstroj pre špeciálne jednotky a vzdušné drony Altius od spoločnosti Anduril. Tie možno vypúšťať priamo na mori a využívať v koordinovaných rojoch na prieskumné aj útočné operácie.
„Nielenže sa v týchto prepravných kontajneroch môžu nachádzať ponorky Ghost Shark, ale tieto ponorky už majú aj zuby,“ vyhlásil Conroy. Podľa ministra budú musieť potenciálni protivníci počítať s možnosťou, že sa autonómne podmorské plavidlá nachádzajú v bežných prepravných kontajneroch v austrálskych prístavoch.
Austrália výrazne zvyšuje investície do bezposádkových vojenských systémov v reakcii na rýchle rozširovanie čínskeho námorníctva a napätie v Juhočínskom mori. Ghost Shark dokáže prekonávať veľké vzdialenosti a podľa austrálskych predstaviteľov bude pôsobiť v spolupráci s klasickými ponorkami s ľudskou posádkou. Conroy zároveň uviedol, že o jeho získanie prejavilo záujem viacero ďalších krajín.
Vývoj nových systémov súvisí aj s bezpečnostným partnerstvom AUKUS medzi Austráliou, Spojeným kráľovstvom a Spojenými štátmi. Trojica krajín sa tento rok dohodla na vývoji vzájomne zameniteľného vybavenia pre bezposádkové podmorské systémy popri spolupráci v oblasti ponoriek s jadrovým pohonom. Podľa májového vyjadrenia šéfa spravodajskej služby amerického námorníctva Čína zároveň vyvíja podmorské senzory, zbrane a autonómne plavidlá určené na čelenie americkým ponorkám.
Spoločnosť Anduril začiatkom októbra získala od amerického námorníctva kontrakt v hodnote 2,9 miliardy dolárov na výrobu komponentov pre ponorky triedy Virginia. Firma tiež plánuje vybudovať nové lodenice na výrobu ponoriek v Spojených štátoch. Washington sa usiluje zrýchliť produkciu týchto plavidiel, aby ich mohol v rámci dohody AUKUS dodávať aj Austrálii.
Zdroj: SITA.sk - Austrália bude mať autonómne ponorky Ghost Shark vybavené mínami a rojmi útočných dronov © SITA Všetky práva vyhradené.
Austrália posilňuje svoje podmorské bojové schopnosti vybavením autonómnych ponoriek Ghost Shark námornými mínami a vzdušnými dronmi schopnými operovať v rojoch. V pondelok to oznámilo austrálske ministerstvo obrany s tým, že nové vybavenie má umožniť vykonávať nebezpečné vojenské operácie bez priamej účasti ľudských posádok.
Autonómnu ponorku Ghost Shark vyvinula americká spoločnosť Anduril v spolupráci s austrálskymi obrannými výskumníkmi. Firma v súčasnosti vyrába flotilu týchto bezposádkových podmorských plavidiel pre Austráliu na základe kontraktu v hodnote 1,8 miliardy austrálskych dolárov, čo predstavuje približne 1,3 miliardy amerických dolárov.
Schválili tri typy vybavenia
Austrálsky minister obranného priemyslu Pat Conroy v Sydney uviedol, že po utajovaných skúškach schválili tri typy vybavenia pre Ghost Shark. Ponorky budú schopné niesť až 12 námorných mín, výstroj pre špeciálne jednotky a vzdušné drony Altius od spoločnosti Anduril. Tie možno vypúšťať priamo na mori a využívať v koordinovaných rojoch na prieskumné aj útočné operácie.
„Nielenže sa v týchto prepravných kontajneroch môžu nachádzať ponorky Ghost Shark, ale tieto ponorky už majú aj zuby,“ vyhlásil Conroy. Podľa ministra budú musieť potenciálni protivníci počítať s možnosťou, že sa autonómne podmorské plavidlá nachádzajú v bežných prepravných kontajneroch v austrálskych prístavoch.
Výrazné zvyšovanie investícií
Austrália výrazne zvyšuje investície do bezposádkových vojenských systémov v reakcii na rýchle rozširovanie čínskeho námorníctva a napätie v Juhočínskom mori. Ghost Shark dokáže prekonávať veľké vzdialenosti a podľa austrálskych predstaviteľov bude pôsobiť v spolupráci s klasickými ponorkami s ľudskou posádkou. Conroy zároveň uviedol, že o jeho získanie prejavilo záujem viacero ďalších krajín.
Vývoj nových systémov súvisí aj s bezpečnostným partnerstvom AUKUS medzi Austráliou, Spojeným kráľovstvom a Spojenými štátmi. Trojica krajín sa tento rok dohodla na vývoji vzájomne zameniteľného vybavenia pre bezposádkové podmorské systémy popri spolupráci v oblasti ponoriek s jadrovým pohonom. Podľa májového vyjadrenia šéfa spravodajskej služby amerického námorníctva Čína zároveň vyvíja podmorské senzory, zbrane a autonómne plavidlá určené na čelenie americkým ponorkám.
Spoločnosť Anduril začiatkom októbra získala od amerického námorníctva kontrakt v hodnote 2,9 miliardy dolárov na výrobu komponentov pre ponorky triedy Virginia. Firma tiež plánuje vybudovať nové lodenice na výrobu ponoriek v Spojených štátoch. Washington sa usiluje zrýchliť produkciu týchto plavidiel, aby ich mohol v rámci dohody AUKUS dodávať aj Austrálii.
Zdroj: SITA.sk - Austrália bude mať autonómne ponorky Ghost Shark vybavené mínami a rojmi útočných dronov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: čínske hrozby Ponorky
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