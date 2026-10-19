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19. októbra 2026
Prevencia sa vypláca, zákazy však môžu podporiť čierny trh. Odborníci diskutovali v Bruseli
Tagy: Ceny cigariet Cigarety Fajčenie kardiovaskulárne ochorenia nikotínové výrobky Prevencia Rakovina Spotrebná daň z tabakových výrobkov Tabakové výrobky
Pri ochrane verejného zdravia treba zohľadňovať nielen zdravotné prínosy opatrení, ale aj ich ekonomické dopady a možné nezamýšľané účinky. Rakovina a
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19.10.2026 (SITA.sk) - Pri ochrane verejného zdravia treba zohľadňovať nielen zdravotné prínosy opatrení, ale aj ich ekonomické dopady a možné nezamýšľané účinky.
Rakovina a kardiovaskulárne ochorenia predstavujú pre európske krajiny nielen závažný zdravotný problém, ale aj rastúcu ekonomickú záťaž. Okrem priamych nákladov na zdravotnú starostlivosť spôsobujú stratu produktivity, výpadky daňových príjmov a vyššie výdavky sociálneho systému.
Význam včasnej prevencie, jej ekonomickej návratnosti a účinnosti regulačných opatrení patril medzi hlavné témy odborného workshopu pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý sa 13. októbra uskutočnil na Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli.
Podujatie Public Health Challenges in the EU: Insights for Impact – Advancing Cardiovascular and Cancer Prevention spojilo predstaviteľov európskych inštitúcií, ministerstiev, akademickej obce a odborníkov na verejné zdravie z viacerých členských štátov.
Diskusia poukázala na potrebu širšieho ekonomického pohľadu na zdravotnú politiku. Pri hodnotení nákladov na ochorenia nestačí sledovať len výdavky zdravotných poisťovní a nemocníc. Do úvahy treba brať aj dôsledky pre pracovný trh, verejné financie a celkovú výkonnosť ekonomiky.
Prevencia nie je iba nákladovou položkou, ale aj dlhodobou investíciou. Podľa systematického prehľadu výskumov, na ktorý sa odvoláva aj Európska komisia, dosiahol medián návratnosti investícií do hodnotených opatrení v oblasti verejného zdravia približne 14 eur na každé investované euro.
Významné sú aj celkové spoločenské náklady rizikového správania. Medzinárodné analýzy napríklad ukazujú, že náklady spôsobené fajčením vrátane zdravotnej starostlivosti a straty produktivity výrazne prevyšujú príjmy štátov z tabakových daní. Samotné daňové výnosy tak nepokrývajú ekonomické škody spojené s užívaním tabaku.
Prínosy prevencie sa však často prejavujú až v dlhšom časovom horizonte, zatiaľ čo náklady na zavedenie opatrení alebo ich bezprostredné rozpočtové dôsledky sú viditeľné okamžite. Tento časový nesúlad môže komplikovať rozhodovanie o zdravotných politikách, najmä v období tlaku na verejné financie.
Rozpor medzi zdravotnými a rozpočtovými prioritami môže ovplyvňovať aj prijímanie opatrení na ochranu mladistvých. Zatiaľ čo obmedzenie dostupnosti niektorých tabakových a nikotínových výrobkov môže priniesť dlhodobé zdravotné a spoločenské prínosy, pre verejné financie môže znamenať okamžitý výpadok príjmov zo spotrebných daní.
Pozornosť sa preto venovala aj potrebe lepšie vyhodnocovať účinnosť preventívnych opatrení a využívať dostupné vedecké poznatky. Dôležité nie je iba to, koľko prostriedkov krajiny na prevenciu vynakladajú, ale aj to, aké výsledky za ne dosahujú.
Súčasťou diskusie bola aj regulácia rizikového správania vrátane tabakových a nikotínových produktov. Tradičné nástroje, ako sú spotrebné dane, cenové opatrenia či obmedzovanie dostupnosti, môžu prispievať k znižovaniu spotreby. Ich účinnosť však závisí od konkrétneho nastavenia a reakcií spotrebiteľov.
Podľa ekonomických výskumov býva napríklad desaťpercentné zvýšenie cien cigariet vo vysokopríjmových krajinách spojené s približne štvorpercentným poklesom spotreby. Výrazné cenové rozdiely medzi krajinami alebo prudké zvyšovanie daní však zároveň môžu podporovať cezhraničné nákupy a presun dopytu na nelegálny trh. To môže oslabovať zamýšľané zdravotné účinky regulácie a negatívne ovplyvňovať príjmy verejných rozpočtov.
Rezonoval aj príklad Francúzska, kde vysoké ceny cigariet sprevádza rozsiahly nelegálny obchod a cezhraničné nákupy lacnejších výrobkov v susedných krajinách. Jedným z možných riešení je preto väčšie zbližovanie daňového zaťaženia v rámci EÚ, ktoré by obmedzilo výrazné cenové rozdiely medzi členskými štátmi. Samotná harmonizácia však nemusí problém vyriešiť, pokiaľ budú ceny v Únii podstatne vyššie než v susedných krajinách mimo nej. Cenové rozdiely totiž môžu naďalej podporovať cezhraničné nákupy aj nelegálny obchod.
V diskusii zazneli aj obavy z možných nezamýšľaných dôsledkov plošných zákazov. Na jednej strane nemusia zabrániť mladým ľuďom v prístupe k nikotínovým výrobkom, ale presmerovať ich k nelegálnym a nekontrolovaným predajcom. Na druhej strane môžu obmedziť dostupnosť potenciálne menej rizikových alternatív pre dospelých fajčiarov, ktorí nedokážu prestať fajčiť. Pri hodnotení takýchto opatrení je preto potrebné zohľadniť ich reálne účinky na ochranu mladistvých aj verejné zdravie.
Diskusia preto otvorila aj otázku primeranosti regulácie a potreby rozlišovať zdravotné riziká jednotlivých výrobkov. Alternatívne nikotínové produkty nie sú bez rizika a nemali by ich začínať používať ľudia, ktorí nikotín neužívajú. Pri dospelých fajčiaroch však vzniká otázka, ako zohľadniť potenciál menej škodlivých možností v porovnaní s pokračujúcim fajčením klasických cigariet.
Jednou z diskutovaných tém bolo aj riziko, že do rozhodovania o zdravotnej politike vstupujú politické či ideologické postoje na úkor vedeckých dôkazov. Otvorila sa tiež otázka konzistentnosti regulácie rôznych rizikových výrobkov, napríklad rozdielneho prístupu k príchutiam pri nikotínových a alkoholických produktoch. Kým obmedzovanie príchutí pri nikotínových výrobkoch je predmetom intenzívnych regulačných diskusií, ochutené alkoholické nápoje nie sú vystavené podobnej diskusii, či porovnateľnému typu obmedzení.
Dôležitým predpokladom je kvalitný výskum a dostupnosť porovnateľných údajov. Jednotlivé členské štáty totiž pristupujú k regulácii rozdielne, od úplných zákazov niektorých kategórií či príchutí až po rôzne výnimky. Bez dôsledného vyhodnocovania výsledkov je náročné určiť, ktoré prístupy prinášajú najväčší zdravotný úžitok.
Samostatná časť workshopu bola venovaná ochrane mladistvých pred tabakovými a nikotínovými výrobkami. Významnou výzvou zostáva rozdiel medzi platnými vekovými obmedzeniami a ich skutočným dodržiavaním v praxi.
Účinná ochrana si preto vyžaduje nielen prijímanie nových pravidiel, ale aj lepšie kontroly predaja, dôsledné postihovanie ich porušovania a účinnejší dohľad nad internetovým prostredím. Dôležité je pritom zabrániť tomu, aby sa nákupy presúvali k nelegálnym predajcom, na ktorých štátne kontrolné mechanizmy nedosiahnu.
Konkrétnym príkladom využitia moderných technológií je Grécko, ktoré zaviedlo systém digitálneho overovania veku pri predaji tabakových výrobkov a alkoholu. Prostredníctvom aplikácií Gov.gr Wallet a Kids Wallet môžu predajcovia pomocou QR kódu overiť, či kupujúci spĺňa zákonom stanovenú vekovú hranicu, bez toho, aby získavali jeho presný vek alebo ďalšie nepotrebné osobné údaje.
Systém dopĺňa povinný elektronický register predajcov, ktorý umožňuje cielenejšie kontroly. Grécke pravidlá zároveň počítajú s prísnymi sankciami za predaj maloletým vrátane pokút až do 10-tisíc eur.
Možnosťami využitia podobného riešenia sa zaoberá aj Slovensko. Ministerstvo zdravotníctva pracuje na širšej medzirezortnej koordinácii preventívnych opatrení, pričom jednou zo zvažovaných možností je pilotné testovanie digitálneho overovania veku pri online predaji a doručovaní. Cieľom by bolo preveriť spoľahlivosť systému, ochranu osobných údajov a jeho odolnosť proti zneužitiu.
Pozornosť sa venovala aj možnostiam využitia Európskej peňaženky digitálnej identity (EUDIW) pri kontrole veku v kamenných predajniach, online obchodoch či pri doručovaní vekovo obmedzených výrobkov.
Workshop sa konal v období, keď Európska únia pripravuje ďalšie zmeny v regulácii tabakových a nikotínových výrobkov a diskutuje o novom nastavení spotrebných daní.
Jednotlivé členské štáty pritom pristupujú k ochrane verejného zdravia rozdielne. Líšia sa rozsahom zákazov, daňovou politikou aj spôsobmi kontroly predaja. Ich skúsenosti ukazujú potrebu lepšej výmeny informácií, porovnateľných vedeckých dôkazov a dôslednejšieho vyhodnocovania účinnosti jednotlivých opatrení.
Rozmanitosť národných skúseností odrážalo aj zloženie účastníkov workshopu. Na diskusii sa zúčastnili europoslankyňa Monika Beňová, štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Michal Štofko, profesor Robert Babela zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, prezident Poľskej spoločnosti verejného zdravia Andrzej Fal či profesor zdravotníckej ekonómie Francesco Moscone z Brunel University v Londýne. Medzi ďalšími účastníkmi boli generálna tajomníčka gréckeho ministerstva zdravotníctva Christina-Maria Kravvari, litovská odborníčka Saulė Bernotienė, maďarský výskumník András Szabó a Dávid Cisovský z ministerstva zdravotníctva SR. Európsku komisiu zastupoval Antonio Parenti, riaditeľ pre verejné zdravie, rakovinu a zdravotnú bezpečnosť. Diskusiu moderoval zdravotnícky analytik Martin Smatana.
Napriek rozdielnym národným skúsenostiam zostáva spoločným cieľom účinnejšia ochrana verejného zdravia. Diskusia zdôraznila význam vedecky podloženej regulácie, dôsledného presadzovania pravidiel a vyhodnocovania ich skutočných výsledkov. Kľúčovou výzvou zostáva dosiahnuť, aby prijímané opatrenia prinášali očakávané zdravotné prínosy a zároveň minimalizovali nezamýšľané spoločenské a ekonomické dôsledky.
Zdroj: SITA.sk - Prevencia sa vypláca, zákazy však môžu podporiť čierny trh. Odborníci diskutovali v Bruseli © SITA Všetky práva vyhradené.
Rakovina a kardiovaskulárne ochorenia predstavujú pre európske krajiny nielen závažný zdravotný problém, ale aj rastúcu ekonomickú záťaž. Okrem priamych nákladov na zdravotnú starostlivosť spôsobujú stratu produktivity, výpadky daňových príjmov a vyššie výdavky sociálneho systému.
Význam včasnej prevencie, jej ekonomickej návratnosti a účinnosti regulačných opatrení patril medzi hlavné témy odborného workshopu pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý sa 13. októbra uskutočnil na Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli.
Podujatie Public Health Challenges in the EU: Insights for Impact – Advancing Cardiovascular and Cancer Prevention spojilo predstaviteľov európskych inštitúcií, ministerstiev, akademickej obce a odborníkov na verejné zdravie z viacerých členských štátov.
Prevencia ako investícia do budúcnosti
Diskusia poukázala na potrebu širšieho ekonomického pohľadu na zdravotnú politiku. Pri hodnotení nákladov na ochorenia nestačí sledovať len výdavky zdravotných poisťovní a nemocníc. Do úvahy treba brať aj dôsledky pre pracovný trh, verejné financie a celkovú výkonnosť ekonomiky.
Prevencia nie je iba nákladovou položkou, ale aj dlhodobou investíciou. Podľa systematického prehľadu výskumov, na ktorý sa odvoláva aj Európska komisia, dosiahol medián návratnosti investícií do hodnotených opatrení v oblasti verejného zdravia približne 14 eur na každé investované euro.
Významné sú aj celkové spoločenské náklady rizikového správania. Medzinárodné analýzy napríklad ukazujú, že náklady spôsobené fajčením vrátane zdravotnej starostlivosti a straty produktivity výrazne prevyšujú príjmy štátov z tabakových daní. Samotné daňové výnosy tak nepokrývajú ekonomické škody spojené s užívaním tabaku.
Prínosy prevencie sa však často prejavujú až v dlhšom časovom horizonte, zatiaľ čo náklady na zavedenie opatrení alebo ich bezprostredné rozpočtové dôsledky sú viditeľné okamžite. Tento časový nesúlad môže komplikovať rozhodovanie o zdravotných politikách, najmä v období tlaku na verejné financie.
Rozpor medzi zdravotnými a rozpočtovými prioritami môže ovplyvňovať aj prijímanie opatrení na ochranu mladistvých. Zatiaľ čo obmedzenie dostupnosti niektorých tabakových a nikotínových výrobkov môže priniesť dlhodobé zdravotné a spoločenské prínosy, pre verejné financie môže znamenať okamžitý výpadok príjmov zo spotrebných daní.
Pozornosť sa preto venovala aj potrebe lepšie vyhodnocovať účinnosť preventívnych opatrení a využívať dostupné vedecké poznatky. Dôležité nie je iba to, koľko prostriedkov krajiny na prevenciu vynakladajú, ale aj to, aké výsledky za ne dosahujú.
Vyššie dane a zákazy nemusia vždy priniesť očakávané výsledky
Súčasťou diskusie bola aj regulácia rizikového správania vrátane tabakových a nikotínových produktov. Tradičné nástroje, ako sú spotrebné dane, cenové opatrenia či obmedzovanie dostupnosti, môžu prispievať k znižovaniu spotreby. Ich účinnosť však závisí od konkrétneho nastavenia a reakcií spotrebiteľov.
Podľa ekonomických výskumov býva napríklad desaťpercentné zvýšenie cien cigariet vo vysokopríjmových krajinách spojené s približne štvorpercentným poklesom spotreby. Výrazné cenové rozdiely medzi krajinami alebo prudké zvyšovanie daní však zároveň môžu podporovať cezhraničné nákupy a presun dopytu na nelegálny trh. To môže oslabovať zamýšľané zdravotné účinky regulácie a negatívne ovplyvňovať príjmy verejných rozpočtov.
Rezonoval aj príklad Francúzska, kde vysoké ceny cigariet sprevádza rozsiahly nelegálny obchod a cezhraničné nákupy lacnejších výrobkov v susedných krajinách. Jedným z možných riešení je preto väčšie zbližovanie daňového zaťaženia v rámci EÚ, ktoré by obmedzilo výrazné cenové rozdiely medzi členskými štátmi. Samotná harmonizácia však nemusí problém vyriešiť, pokiaľ budú ceny v Únii podstatne vyššie než v susedných krajinách mimo nej. Cenové rozdiely totiž môžu naďalej podporovať cezhraničné nákupy aj nelegálny obchod.
V diskusii zazneli aj obavy z možných nezamýšľaných dôsledkov plošných zákazov. Na jednej strane nemusia zabrániť mladým ľuďom v prístupe k nikotínovým výrobkom, ale presmerovať ich k nelegálnym a nekontrolovaným predajcom. Na druhej strane môžu obmedziť dostupnosť potenciálne menej rizikových alternatív pre dospelých fajčiarov, ktorí nedokážu prestať fajčiť. Pri hodnotení takýchto opatrení je preto potrebné zohľadniť ich reálne účinky na ochranu mladistvých aj verejné zdravie.
Diskusia preto otvorila aj otázku primeranosti regulácie a potreby rozlišovať zdravotné riziká jednotlivých výrobkov. Alternatívne nikotínové produkty nie sú bez rizika a nemali by ich začínať používať ľudia, ktorí nikotín neužívajú. Pri dospelých fajčiaroch však vzniká otázka, ako zohľadniť potenciál menej škodlivých možností v porovnaní s pokračujúcim fajčením klasických cigariet.
Jednou z diskutovaných tém bolo aj riziko, že do rozhodovania o zdravotnej politike vstupujú politické či ideologické postoje na úkor vedeckých dôkazov. Otvorila sa tiež otázka konzistentnosti regulácie rôznych rizikových výrobkov, napríklad rozdielneho prístupu k príchutiam pri nikotínových a alkoholických produktoch. Kým obmedzovanie príchutí pri nikotínových výrobkoch je predmetom intenzívnych regulačných diskusií, ochutené alkoholické nápoje nie sú vystavené podobnej diskusii, či porovnateľnému typu obmedzení.
Dôležitým predpokladom je kvalitný výskum a dostupnosť porovnateľných údajov. Jednotlivé členské štáty totiž pristupujú k regulácii rozdielne, od úplných zákazov niektorých kategórií či príchutí až po rôzne výnimky. Bez dôsledného vyhodnocovania výsledkov je náročné určiť, ktoré prístupy prinášajú najväčší zdravotný úžitok.
Ochrana mladistvých si vyžaduje dôslednejšie kontroly
Samostatná časť workshopu bola venovaná ochrane mladistvých pred tabakovými a nikotínovými výrobkami. Významnou výzvou zostáva rozdiel medzi platnými vekovými obmedzeniami a ich skutočným dodržiavaním v praxi.
Účinná ochrana si preto vyžaduje nielen prijímanie nových pravidiel, ale aj lepšie kontroly predaja, dôsledné postihovanie ich porušovania a účinnejší dohľad nad internetovým prostredím. Dôležité je pritom zabrániť tomu, aby sa nákupy presúvali k nelegálnym predajcom, na ktorých štátne kontrolné mechanizmy nedosiahnu.
Konkrétnym príkladom využitia moderných technológií je Grécko, ktoré zaviedlo systém digitálneho overovania veku pri predaji tabakových výrobkov a alkoholu. Prostredníctvom aplikácií Gov.gr Wallet a Kids Wallet môžu predajcovia pomocou QR kódu overiť, či kupujúci spĺňa zákonom stanovenú vekovú hranicu, bez toho, aby získavali jeho presný vek alebo ďalšie nepotrebné osobné údaje.
Systém dopĺňa povinný elektronický register predajcov, ktorý umožňuje cielenejšie kontroly. Grécke pravidlá zároveň počítajú s prísnymi sankciami za predaj maloletým vrátane pokút až do 10-tisíc eur.
Možnosťami využitia podobného riešenia sa zaoberá aj Slovensko. Ministerstvo zdravotníctva pracuje na širšej medzirezortnej koordinácii preventívnych opatrení, pričom jednou zo zvažovaných možností je pilotné testovanie digitálneho overovania veku pri online predaji a doručovaní. Cieľom by bolo preveriť spoľahlivosť systému, ochranu osobných údajov a jeho odolnosť proti zneužitiu.
Pozornosť sa venovala aj možnostiam využitia Európskej peňaženky digitálnej identity (EUDIW) pri kontrole veku v kamenných predajniach, online obchodoch či pri doručovaní vekovo obmedzených výrobkov.
Rozdielne prístupy, spoločný cieľ
Workshop sa konal v období, keď Európska únia pripravuje ďalšie zmeny v regulácii tabakových a nikotínových výrobkov a diskutuje o novom nastavení spotrebných daní.
Jednotlivé členské štáty pritom pristupujú k ochrane verejného zdravia rozdielne. Líšia sa rozsahom zákazov, daňovou politikou aj spôsobmi kontroly predaja. Ich skúsenosti ukazujú potrebu lepšej výmeny informácií, porovnateľných vedeckých dôkazov a dôslednejšieho vyhodnocovania účinnosti jednotlivých opatrení.
Rozmanitosť národných skúseností odrážalo aj zloženie účastníkov workshopu. Na diskusii sa zúčastnili europoslankyňa Monika Beňová, štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Michal Štofko, profesor Robert Babela zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, prezident Poľskej spoločnosti verejného zdravia Andrzej Fal či profesor zdravotníckej ekonómie Francesco Moscone z Brunel University v Londýne. Medzi ďalšími účastníkmi boli generálna tajomníčka gréckeho ministerstva zdravotníctva Christina-Maria Kravvari, litovská odborníčka Saulė Bernotienė, maďarský výskumník András Szabó a Dávid Cisovský z ministerstva zdravotníctva SR. Európsku komisiu zastupoval Antonio Parenti, riaditeľ pre verejné zdravie, rakovinu a zdravotnú bezpečnosť. Diskusiu moderoval zdravotnícky analytik Martin Smatana.
Napriek rozdielnym národným skúsenostiam zostáva spoločným cieľom účinnejšia ochrana verejného zdravia. Diskusia zdôraznila význam vedecky podloženej regulácie, dôsledného presadzovania pravidiel a vyhodnocovania ich skutočných výsledkov. Kľúčovou výzvou zostáva dosiahnuť, aby prijímané opatrenia prinášali očakávané zdravotné prínosy a zároveň minimalizovali nezamýšľané spoločenské a ekonomické dôsledky.
Zdroj: SITA.sk - Prevencia sa vypláca, zákazy však môžu podporiť čierny trh. Odborníci diskutovali v Bruseli © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ceny cigariet Cigarety Fajčenie kardiovaskulárne ochorenia nikotínové výrobky Prevencia Rakovina Spotrebná daň z tabakových výrobkov Tabakové výrobky
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