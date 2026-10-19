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19. októbra 2026
Putin, Trump a Si Ťin-pching by sa mohli stretnúť v Číne. Kremeľ pripustil rokovania o ukončení vojny
Rusko nevylučuje stretnutie troch prezidentov na novembrovom summite APEC. Moskva však tvrdí, že zatiaľ neexistuje konkrétny návrh ani dohodnutý program. Konečné mierové riešenie podľa Kremľa nebude možné bez ...
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19.10.2026 (SITA.sk) - Rusko nevylučuje stretnutie troch prezidentov na novembrovom summite APEC. Moskva však tvrdí, že zatiaľ neexistuje konkrétny návrh ani dohodnutý program. Konečné mierové riešenie podľa Kremľa nebude možné bez účasti Ukrajiny.
Prezidenti Ruska, Spojených štátov a Číny Vladimir Putin, Donald Trump a Si Ťin-pching by sa mohli v novembri stretnúť na summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Číne. V pondelok to pripustil Kremeľ v reakcii na správy, podľa ktorých Putin presadzuje trojstranné rokovania o ukončení vojny na Ukrajine. Moskva však zdôraznila, že zatiaľ nebol predložený žiadny konkrétny návrh na takéto stretnutie.
Americký denník The Wall Street Journal v nedeľu s odvolaním sa na nemenované zdroje informoval, že Putin má záujem o summit s Trumpom a Si Ťin-pchingom. Ruský prezident by sa podľa denníka chcel pokúsiť sprostredkovať mierovú dohodu, ktorá by bola výhodná pre Moskvu.
„Vzhľadom na to, že všetky tri hlavy štátov by sa potenciálne mohli zúčastniť na summite v Číne, téma takéhoto hypotetického stretnutia sa skutočne spomínala,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Zároveň však upozornil, že „nikto neprerokoval ani nepredložil žiadne konkrétne návrhy či dohody týkajúce sa samotného stretnutia, jeho možného programu alebo obsahu“.
Summit APEC sa má uskutočniť 18. a 19. novembra v čínskom meste Šen-čen. Rusko, Spojené štáty aj Čína sú členmi tohto hospodárskeho zoskupenia. Účasť troch prezidentov na spoločnom rokovaní však zatiaľ nie je potvrdená.
Peskov zároveň zdôraznil, že konečnú dohodu o ukončení vojny nemožno uzavrieť bez účasti Ukrajiny. „Je samozrejmé, že konečné urovnanie nie je možné bez účasti niekoho z Kyjeva, kto je pripravený prevziať zodpovednosť,“ vyhlásil v reakcii na otázku, či Putin počíta s dosiahnutím dohody bez ukrajinských predstaviteľov.
Ruský prezident pritom opakovane odmieta stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, kým nebude pripravená konečná mierová dohoda. Putin tiež spochybňuje Zelenského oprávnenie podpísať takýto dokument, keďže jeho päťročné funkčné obdobie uplynulo počas platnosti vojnového stavu. Kyjev tieto tvrdenia odmieta a argumentuje, že Putinovo odmietanie priameho stretnutia svedčí o jeho nezáujme ukončiť vojnu. Kremeľ toto obvinenie odmieta.
Správy o možnom trojstrannom summite prichádzajú v čase rastúcich obáv Kyjeva a európskych spojencov z amerického prístupu k Rusku. Trump nedávno upustil od nových sankcií proti Moskve a uzavrel s ňou dohodu o dodávkach nafty. V ostatných dňoch zároveň opäť kritizoval Zelenského, o ktorom vyhlásil, že „nechce ukončiť túto vojnu“. Ukrajinský prezident jeho tvrdenie jednoznačne odmietol.
Zdroj: SITA.sk - Putin, Trump a Si Ťin-pching by sa mohli stretnúť v Číne. Kremeľ pripustil rokovania o ukončení vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezidenti Ruska, Spojených štátov a Číny Vladimir Putin, Donald Trump a Si Ťin-pching by sa mohli v novembri stretnúť na summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Číne. V pondelok to pripustil Kremeľ v reakcii na správy, podľa ktorých Putin presadzuje trojstranné rokovania o ukončení vojny na Ukrajine. Moskva však zdôraznila, že zatiaľ nebol predložený žiadny konkrétny návrh na takéto stretnutie.
Americký denník The Wall Street Journal v nedeľu s odvolaním sa na nemenované zdroje informoval, že Putin má záujem o summit s Trumpom a Si Ťin-pchingom. Ruský prezident by sa podľa denníka chcel pokúsiť sprostredkovať mierovú dohodu, ktorá by bola výhodná pre Moskvu.
„Vzhľadom na to, že všetky tri hlavy štátov by sa potenciálne mohli zúčastniť na summite v Číne, téma takéhoto hypotetického stretnutia sa skutočne spomínala,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Zároveň však upozornil, že „nikto neprerokoval ani nepredložil žiadne konkrétne návrhy či dohody týkajúce sa samotného stretnutia, jeho možného programu alebo obsahu“.
Summit APEC sa má uskutočniť 18. a 19. novembra v čínskom meste Šen-čen. Rusko, Spojené štáty aj Čína sú členmi tohto hospodárskeho zoskupenia. Účasť troch prezidentov na spoločnom rokovaní však zatiaľ nie je potvrdená.
Peskov zároveň zdôraznil, že konečnú dohodu o ukončení vojny nemožno uzavrieť bez účasti Ukrajiny. „Je samozrejmé, že konečné urovnanie nie je možné bez účasti niekoho z Kyjeva, kto je pripravený prevziať zodpovednosť,“ vyhlásil v reakcii na otázku, či Putin počíta s dosiahnutím dohody bez ukrajinských predstaviteľov.
Ruský prezident pritom opakovane odmieta stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, kým nebude pripravená konečná mierová dohoda. Putin tiež spochybňuje Zelenského oprávnenie podpísať takýto dokument, keďže jeho päťročné funkčné obdobie uplynulo počas platnosti vojnového stavu. Kyjev tieto tvrdenia odmieta a argumentuje, že Putinovo odmietanie priameho stretnutia svedčí o jeho nezáujme ukončiť vojnu. Kremeľ toto obvinenie odmieta.
Správy o možnom trojstrannom summite prichádzajú v čase rastúcich obáv Kyjeva a európskych spojencov z amerického prístupu k Rusku. Trump nedávno upustil od nových sankcií proti Moskve a uzavrel s ňou dohodu o dodávkach nafty. V ostatných dňoch zároveň opäť kritizoval Zelenského, o ktorom vyhlásil, že „nechce ukončiť túto vojnu“. Ukrajinský prezident jeho tvrdenie jednoznačne odmietol.
Zdroj: SITA.sk - Putin, Trump a Si Ťin-pching by sa mohli stretnúť v Číne. Kremeľ pripustil rokovania o ukončení vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
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