Finportal v roku 2021 s rekordom v objeme poskytnutých hypoték

Úvery v rekordnom objeme 1,1 miliardy eur

Pozitívny trend sa darilo udržať aj v neživotnom poistení

Životné poistenie v rastových číslach

Objem investícií pod správou Finportal rástol o takmer 100 %

Digitalizácia bude kľúčová aj v roku 2022

Zmena akcionára

21.2.2022 (Webnoviny.sk) - Aktuálne ekonomické výsledky, ktoré sa nám ako jednej z najrýchlejšie rastúcich distribučných spoločností na Slovensku podarilo dosiahnuť v uplynulom roku, aj naďalej potvrdzujú našu silnú pozíciu na trhu finančného sprostredkovania. V roku 2021 sme dosiahli celkový obrat 36 miliónov eur, s výrazným medziročným rastom až 40 % oproti minulému roku.Markantný rast sme zaznamenali v oblasti hypotekárnych úverov. Ich objem dosiahol v roku 2021Až 1,1 miliardy eur, čo v porovnaní s minulým rokom znamená nárast až o 45 %. Podľa slov riaditeľa divízie Úverov, stavebného sporenia a leasingu Adriána Luterána "tento nárast súvisí s neutíchajúcim záujmom klientov o vlastné bývanie, uvoľnením podmienok bánk pri poskytovaní úverov v súvislosti s COVID-19, pretrvávajúcimi nízkymi úrokovými sadzbami úverov na bývanie a v neposlednom rade s rastúcimi cenami nehnuteľností, ktoré majú vplyv na rastúcu výšku hypoték,” vysvetľuje. Významný míľnik sme dosiahli na konci roka, keď sa nám v decembri 2021 podarilo po tretí raz v danom roku prekročiť hranicu 100 miliónov eur v sprostredkovaných úveroch a v histórii Finportal sme tak zaznamenali rekordný mesiac na úrovni 110 miliónov eur.V oblasti neživotného poistenia sme dosiahli medziročný rast 55 % v počte 57 500 kusov uzatvorených zmlúv s objemom 10,2 milióna eur v novom obchode, pri celkovom objeme kmeňa pod správou vo výške 35 miliónov eur. A to aj napriek tomu, že začiatok roka bol ešte stále negatívne ovplyvňovaný pandémiou. Ekonomická aktivita ľudí následne v ďalších mesiacoch spôsobila oživenie trhu. Riaditeľ divízie Neživotného poistenia Peter Jurecký poukazuje na to, že "rastúci záujem o hypotéky spôsobil aj rastúci dopyt po poistení nehnuteľnosti. Rastúce ceny nehnuteľností a stavebných materiálov zároveň mali za následok, že väčšina starých zmlúv sa dostala za posledné dva roky do podpoistenia a ľudia začali intenzívne prehodnocovať poistné sumy na svojich zmluvách.”V objeme životného poistenia sme v porovnaní s minulým rokom takisto dosiahli rast, a to o 37 % s objemom 6 miliónov eur v novom obchode. Katarína Faktorová, riaditeľka divízie Životného poistenia, Investícií a Penzií vidí rast ako spojenie viacerých zložiek. "Ide o nábor nových spolupracovníkov, rast produkcie už existujúcich, školenia, nástroje a pomôcky, ktoré pomáhajú preniknúť do distribúcie životného poistenia aj finančným sprostredkovateľom, ktorí sa doposiaľ sústreďovali na iné sektory,” vysvetľuje.Sporiace produkty medziročne vzrástli o 69 % s objemom 85 miliónov eur. Výrazný nárast sme zaznamenali v AuM, teda v investíciách pod správou Finportal, s rastom až 100 %. Aktuálne tedaVo Finportale spravujeme investície pre našich klientov s objemom 102 miliónov eur. "Takýto výrazný rast aktív pod správou spôsobil jednak stále rastúci záujem klientov o investovanie, jednak i nárast obchodníkov Finportal s licenciou kapitálového trhu, vzdelávanie agentov, rast akciových trhov a tiež prevody kmeňa spoločností, ktoré sa rozhodli využívať služby Finportal ako alternatívu k vlastnému SFA alebo pôsobeniu v inej spoločnosti,” uzavrela Katarína Faktorová.Chceme, aby naši partneri boli top sprostredkovateľmi na trhu, a preto sme v roku 2021 úspešne spustili projekt zameraný na zamestnanecké benefity pod názvom Finportal Corporate Center , vďaka ktorému máme možnosť zamestnávateľom ponúknuť exkluzívny produkt v spolupráci s poisťovňou Uniqa. Neustále pracujeme aj na dopĺňaní funkcionalít v našich IT nástrojoch – informačný systém Myport, porovnávač produktov Najpoistenie a appka Finportal. Aj vďaka nim už dnes dokážeme veľa produktov uzatvoriť online a hlavne bezpapierovo. "Naším cieľom je aj naďalej pokračovať v procese digitalizácie a stať sa takzvaným digitálnym agentom. To umožní poskytovať našim klientom čo najviac digitálnych riešení. Chceme aj do oblasti sprostredkovania hypotekárnych úverov – ako posledného úseku v rámci finančného sektora – priniesť digitálne prvky a poskytnúť klientom i obchodným partnerom možnosť sprostredkovania hypotekárneho úveru online,” vysvetľuje najbližšie plány predseda predstavenstva Rudolf Adam.Nové príležitosti na rozvoj spoločnosti a finančnú stabilitu prinesie aj avizovaná zmena akcionára. Po schválení Protimonopolným úradom sa ním stane medzinárodná skupina NN Group. "Doterajšia spolupráca s NN ukázala, že máme spoločné hodnoty a vízie postavené na nezávislosti, profesionalite a transparentnosti, s veľkým dôrazom na starostlivosť o klienta. Toto spojenie ešte viac posilní našu finančnú stabilitu a prinesie nové príležitosti na rozvoj spoločnosti Finportal. Okrem exkluzívnych produktov, ktoré prinesieme našim partnerom, a transparentnosti pri výbere produktov bude, samozrejme, zachovaná aj garancia klientského kmeňa. Pevne veríme, že transakcia bude uzatvorená a schválená Protimonopolným úradom do konca marca tohto roka," hovorí Rudolf Adam.Nezabúdame, že trh sa vyvíja, a my preto neustále pracujeme na tom, aby sme dokázali byť aj naďalej silným a dôveryhodným partnerom pre všetky významné finančné inštitúcie a aby sme našim obchodným partnerom a klientom poskytovali ten najlepší servis a riešenia pre zvýšenie kvality a efektivity ich práce.