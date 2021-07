Putin nepôjde na olympiádu do Tokia, zrejme nepricestujú ani žiadni ruskí politici

Stovky ruských športovcov

Manipulovanie dát

22.7.2021 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin sa nezúčastní na otváracom ceremoniáli olympijských hier v Tokiu a ani vôbec nezavíta do japonskej metropoly počas trvania hier. Informoval o tom Kremeľ prostredníctvom Putinovho hovorcu Dmitrija Peskova "Nebude nás reprezentovať prezident a v tejto chvíli neviem, či tam vôbec niekto vycestuje z vedenia našej krajiny. Je to koronavírusová realita, v ktorej sa momentálne nachádzame. Žijeme vo výnimočnej dobe a toto je jej súčasť," komentoval Peskov na webe Championat.com.Na Hrách XXXII. olympiády v Tokiu sa predstaví 335 ruských športovcov v 33 športových odvetviach. Nebudú však oficiálne fungovať pod ruskou vlajkou a po prípadných víťazstvách si nebudú môcť vypočuť štátnu hymnu.Namiesto nej bude v Tokiu znieť časť Klavírneho koncertu č. 1 od legendárneho skladateľa Piotra Iľjiča Čajkovského a za menami ruských športovcov sa objaví skratka Ruského olympijského výboru (ROC).Už od konca minulého roka je známe, že Rusi nemôžu štartovať na OH 2020 a ZOH 2022 pod názvom svojej krajiny, vlajkou a nesmú počúvať ani svoju hymnu.Dôvodom trestu je obvinenie z manipulovania dát z antidopingového laboratória v Moskve v rokoch 2012 až 2015 pred ich odovzdaním Svetovej antidopingovej agentúre (WADA). Rusi celkovo v Tokiu neobsadia iba sedem športov. Sú nimi basketbal, bejzbal/softbal, golf, surfing, skejtbording, futbal a pozemný hokej.