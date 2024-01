Australian Open 2024: Klein postúpil prvýkrát do 2. kola dvojhry

Slovenský tenista Lukáš Klein postúpil prvýkrát v kariére do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V úvodnom kole zdolal v pozícii kvalifikanta Soon-woo Kwona z Kórejskej republiky 7:6 (0), 4:6, 7:6 (3), 6:3. Jeho ďalší súper bude v noci na štvrtok SEČ víťaz nemeckého súboja medzi šiestym nasadeným Alexandrom Zverevom a Dominikom Köpferom.





Klein zaznamenal prvé víťazstvo v hlavnej súťaži na podujatí veľkej štvorky. V roku 2022 v grandslamovej premiére vo Wimbledone prehral po päťsetovom boji s domácim Britom Liamom Broadym. Proti Kwonovi mu nevyšiel úvod zápasu, prehrával 0:3, no vynútil si tajbrejk, v ktorom nedovolil uhrať súperovi ani jedinú loptičku. Druhé dejstvo získal vo svoj prospech Kwon, no v ďalších dvoch setoch mal navrch Klein. Vo štvrtom za stavu 4:3 prelomil podanie ázijského hráča a v deviatom geme premenil pri vlastnom servise druhý mečbal.Klein má v úvode sezóny sľubnú formu. Na turnaji ATP v Brisbane postúpil z kvalifikácie do 2. kola, keď získal skalpy Francúza Quentina Halysa, Američana Maximea Cressyho i Argentínčana Sebastiana Baeza. Vyradil ho až Talian Mattea Arnaldi, ktorému podľahol vo vyrovnanom zápase v troch setoch.

Australian Open 2024 muži - dvojhra - 1. kolo:



Lukáš KLEIN (SR) - Soon-Wo Kwon (Kór. rep.) 7:6 (0), 4:6, 7:6 (3), 6:3