Lionel Messi získal cenu FIFA The Best pre najlepšieho futbalistu roka 2023

Najlepším trénerom je Pep Guardiola, najlepším brankárom Ederson a najlepšou futbalistkou Aitana Bonmatíová.

FIFA The Best je ocenenie, ktoré vzniklo v roku 2017 a hlasujú v ňom reprezentační tréneri, kapitáni jednotlivých reprezentácií, novinári aj fanúšikovia. Na rozdiel od ankety Zlatá lopta, do ktorej môžu hlasovať len novinári zo sto najlepších krajín v rebríčku FIFA.

Ďalší rozdiel medzi týmito dvoma oceneniami je, že Zlatá lopta sa udeľuje za sezónu a FIFA The Best za uplynulý kalendárny rok. Vo futbalovom svete sa za prestížnejšiu považuje Zlatá lopta, ktorá má historicky dlhšiu tradíciu, udeľuje sa od roku 1956.