Australian Open pod taktovkou koronavírusu, prázdne stoličky a takmer žiadne rady na pivo

8.2.2021 (Webnoviny.sk) - Nezvyčajne krátke rady na pivo a prázdne stoličky pred veľkou televíznou obrazovkou na Garden Square. Žiadne "strkanice" pred vchodmi na vedľajšie kurty a celkovo priveľká pohoda na to, že sa začal úvodný grandslamový turnaj sezóny.Austrália je síce momentálne takmer úplne otvorená krajina pre svojich občanov, ale pandémia koronavírusu neobišla ani Melbourne Park. Do najväčšieho tenisového areálu v krajine v prvý hrací deň vpustili podľa protokolu iba 30 000 ľudí, vlani ich bolo v porovnateľný čas 64 387."Nesťažujem sa, že divákov bolo menej a neboli takí hluční. Každý z tých čo prišli, si vychutnávali tenis a ja som rada, že som ich mala na zápase," skonštatovala Američanka Venus Williamsová . Štyridsaťročná harcovníčka sa vo svojej 21. účasti na Australian Open po šestnásty raz prebojovala do 2. kola. Na jej rakete po výsledku 7:5, 6:2 skončila o 5 rokov mladšia Belgičanka Kirsten FlipkensováVlani sa svet športu vzhľadom na nový koronavírus na niekoľko mesiacov takmer úplne zastavil vrátane tenisu. Na sklonku leta sa turnaje síce rozbehli, ale zďaleka nie všetky a väčšinou bez divákov. Fanúšikovia úplne chýbali na US Open v New Yorku a na Roland Garros v Paríži ich bolo len niekoľko stovák.Austrálčania vzhľadom na výrazne lepšiu situáciu s ochorením COVID-19 ako u väčšiny svetovej populácie sa rozhodli naplniť svoje arény na 50 percent a každý deň vpustiť do areálu 30 000 ľudí.Nemka Angelique Kerberová si ich prítomnosť veľmi neužila. Šampiónka z Melbourne spred piatich rokov sa nečakane rozlúčila už v 1. kole po prehre s Američankou Bernardou Peerovou 0:6, 4:6. Prvý set trval iba 18 minút... Kerberová po 14-dňovej tvrdej karanténe (bola označená ako blízky kontakt osoby nakazenej koronavírusom) a minime možností na tréning nenakopla svoj tenisový motor.Dôkazom je až 7 dvojchýb a len 7 víťazných úderov z jej rakety. "Ovplyvnila ma prísna karanténa, nenašla som herný rytmus. Keby som vedela, že dva týždne zostanem zatvorená na izbe bez možnosti trafiť čo len raz do loptičky, rozmyslela by som si, či do Austrálie vôbec pocestujem," smutne komentovala 33-ročná Kerberová, turnajová dvadsaťtrojka.Fanúšikovia sa v prvý hrací deň v Melbourne síce združovali, ale len v menších skupinkách a dodržiavali potrebný odstup od ostatných. Jeden z nich Jason Cameron si myslí, že rešpekt pred nákazou ľudí núti dvakrát si rozmyslieť, ako sa budú v tenisovom areáli správať."Sme svedkami modifikovaného modelu turnaja. Organizátori sa mohli spoľahnúť na to, že ľudia budú zodpovední. Navyše je už február, mladí sú späť v školách a turisti v meste prakticky žiadni. Poznačilo to aj obľúbený tenisový turnaj. Tohtoročná verzia Australian Open je nenápadnejšia ako zvyčajne," vyslovil sa Cameron.Jeho kamarát Lee Elliott si myslí, že ľudia sa po pár dňoch osmelia a začnú sa viac stretávať aj v tesnej blízkosti. "Keď uvidia v televízii, že sa už iní vybrali na tenis, pôjdu aj oni. A možno po týždni sa návštevnosť zlepší a tiež atmosféra na zápasoch," tvrdí Elliott.V dosiaľ ukončených zápasoch 1. kola dvojhry mužov sa zrodilo jedno prekvapenie na úkor vyššie nasadeného hráča. Francúz Gael Monfils nasadený ako desiaty sa rozlúčil už po prvom svojom vystúpení, keď v piatich setoch nestačil na Fína Emila Ruusuvuoriho 6:3, 4:6, 5:7, 6:3, 3:6. Zápas trval 3:46 h a debutant na Australian Open Ruusuvuori sa v 2. kole môže tešiť na súboj so Španielom Pedrom Martínezom.