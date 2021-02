Petra Vlhová si na MS v Cortine d’Ampezo počká, úradovalo husté sneženie

Najprv vymenili poradie disciplín

Nastúpiť mala s vysokým číslom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.2.2021 (Webnoviny.sk) - Kombinácia žien, úvodné preteky 46. majstrovstiev sveta v zjazdovom lyžovaní v Cortine d'Ampezzo, sa v pondelok 8. 2. neuskutoční. Husté nočné sneženie znemožnilo organizátorom pripraviť trať pre super G na zodpovedajúcej úrovni.Oficiálnym náhradným termínom na MS 2021 je 15. február, ale ešte to nie je oficiálne. Medzinárodná lyžiarska federácia bude o náhrade pretekov všestrannosti informovať neskôr.Pôvodne sa organizátori snažili zachrániť ženskú kombináciu tým, že vymenili poradie disciplín. Na 11.00 h stanovili začiatok jednokolového slalomu a od 14.30 h sa malo pokračovať superobrovským slalomom. Napokon padla aj táto náhradná alternatíva.Na kombinačné preteky sa tešila aj Slovenka Petra Vlhová , ktorá patrila do okruhu piatich najväčších favoritiek spolu so Švajčiarkami Wendy Holdenerovou Michelle Gisinovou , Američankou Mikaelou Shiffrinovou a Taliankou Federicou Brignoneovou Vzhľadom na chýbajúce kombinačné body v štartovnej listine Svetového pohára Vlhová mala nastúpiť až s vysokým číslom 23. Na štarte pôvodne malo byť 34 pretekárok zo 17 krajín.Ambiciózna Liptáčka pred dvoma rokmi vo švédskom Aare vybojovala v disciplíne všestrannosti striebro, keď ju od zlatej medaily delili len 3 stotiny sekundy. Vlhová vtedy vybojovala historicky prvú medailu v individuálnej disciplíne v histórii samostatného Slovenska na MS v alpských lyžiarskych disciplínach.Ešte predtým bola v kombinácii raz tretia vo Svetovom pohári (Crans Montana 2018) a raz piata na ZOH 2018 v Pjongčangu . Kombinačný titul má obhajovať Švajčiarka Wendy Holdenerová, ktorá ho na MS získala dokonca už dvakrát - v Sankt Moritzi 2017 aj Aare 2019.