Kužmová dostala na Australian Open kanára, proti Sobolenkovej uhrala len štyri gemy

8.2.2021 (Webnoviny.sk) - Krátke vystúpenie vo dvojhre na Australian Open 2021 má za sebou Slovenka Viktória Kužmová . S nasadenou sedmičkou Bieloruskou Arinou Sobolenkovou prehrala za 63 minút 0:6, 4:6.Favorizovaná Sobolenková pri podaní Kužmovej premenila druhý mečbal. Dvadsaťdvaročná Slovenka sa na Australian Open predstavila po štvrtý raz, iba v roku 2019 postúpila do 2. kola.V prvý hrací deň sa s úvodným grandslamovým podujatím sezóny rozlúčil aj Norbert Gombos , ktorý v štyroch setoch nestačil na Austrálčana Alexa Bolta 2:6, 2:6, 6:4, 3:6. Postup do 2. kola si v pondelok zo Slovákov vybojovala len Anna Karolína Schmiedlová po triumfe nad japonskou kvalifikantkou Majo Hibiovou 7:6 (2), 6:4.Z pohľadu Kužmovej to spočiatku vyzeralo na debakel. Slovenka získala prvý gem za stavu 0:6 a 0:3, keď si prvýkrát v zápase udržala podanie. Obe hráčky boli vtedy na kurte 38 minút. Vzápätí súperku brejkla a znížila na 2:3.Potom Sobolenková aj po piaty raz vzala Kužmovej podanie a zvýšila na 4:2. Slovenská hráčka sa nevzdala a po ďalšom brejku znížila na 4:5. Potom pri svojom podaní odvrátila prvý mečbal súperky, ale druhý už nie. Sobolenková ponúkla na záver "winner" z forhendu.Slovenská jednotka a aktuálne 98. hráčka rebríčka WTA natiahla sériu singlových prehier na osem zápasov. Predtým naposledy sa Kužmová tešila z víťazstva ešte na sklonku augusta 2020, keď v kvalifikácii na turnaj WTA v New Yorku vyradila Belgičanku Greet Minnenovú 7:5, 6:2.Tréner Tomáš Hrunčák pred Australian Open vyslovil nádej, že Kužmovej pomôže finálová účasť vo štvorhre na turnaji WTA Yarra Valley Classic v Melbourne. Lenže sa ukázalo, že Sobolenková bola príliš vysoká kvalita, hoci Kužmová v závere bojovala o obrat. Bieloruska predtým vyhrala prípravný turnaj WTA v Abú Zabí v SAE a na sklonku uplynulej sezóny brala tituly aj v českej Ostrave a rakúskom Linzi.Bilancia oboch hráčok je aktuálne 2:1 pre 22-ročnú Bielorusku. Slovenka zvíťazila pred troma rokmi v zápase Pohára federácie v Minsku /6:2, 2:6, 7:6/.