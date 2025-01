Australian Open: Šramková prehrala v 2. kole dvojhry so Swiatekovou

Slovenská tenistka Rebecca Šramková neuspela v 2. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. V aréne Roda Lavera podľahla druhej nasadenej Poľke Ige Swiatekovej za hodinu hladko 0:6, 2:6. Napriek prehre dosiahla v Melbourne najlepší výsledok na podujatiach veľkej štvorky, keď prvýkrát prešla v hlavnej súťaži cez úvodnú prekážku vďaka triumfu nad Američankou Katie Volynetsovou.





Šramkovej nevyšiel úvod zápasu so Swiatekovou. Za stavu 0:1 viedla pri vlastnom podaní 40:0, no Poľka následne získala päť fiftínov za sebou, zobrala Slovenke podanie a po potvrdení brejku si vybudovala náskok 3:0. Swiateková sa dostala na koňa, vo štvrtom a šiestom geme opäť Šramkovú brejkla a uštedrila jej "kanára". V druhom sete držala najlepšia slovenská singlistka so súperkou krok iba do stavu 2:2. Swiateková potom získala štyri gemy za sebou a suverénne postúpila do 3. kola.Šramková uznala, že Swiateková bola na dvorci lepšia hráčka. "Aj podľa výsledku bola veľmi silná, aj keď v niektorých výmenách to bolo dosť vyrovnané. Potom však ukázala, prečo je svetová dvojka Myslím si, že jej nevynútené chyby by sme vedeli spočítať na jednej ruke. Dnes podala neuveriteľný výkon. Cítila som nejaké šance, ale rozhodujúce loptičky si uhrala ako mala," uviedla pre STVR Šramková, ktorá na turnaji ešte pokračuje vo štvorhre spoločne s Bulharkou Viktorijou Tomovovou.Swiateková nastúpi v dueli o postup do osemfinále proti šampiónke US Open z roku 2021 Britke Emme Raducanuovej. "Dnes som sa na kurte cítila naozaj dobre. Od prvej loptičky som bola maximálne koncentrovaná a hrala som efektívne. Už sa teším na duel proti Emme, bude to pre mňa dobrý test," povedala pre akreditované médiá bývalá svetová jednotka, ktorá si pochvaľuje spoluprácu s novým trénerom Belgičanom Wimom Fissettom. "Je skvelý a veľmi ma podporuje. Pre mužov nie je ľahké trénovať na ženskom profesionálnom okruhu WTA, lebo sa musia vcítiť do toho, čo prežívame," zdôraznila štvornásobná víťazka Roland Garros.

ženy - dvojhra - 2. kolo:



Iga Swiateková (Poľ.-2) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 6:0, 6:2