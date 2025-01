Rely Dakar 2025: Svitko deviaty v 11. etape Dakaru, v konečnom účtovaní bude desiaty

Slovenský motocyklista Štefan Svitko obsadil v 11. etape Rely Dakar deviate miesto a v celkovom hodnotení tak skončí na desiatej pozícii. Celkovým víťazom tohtoročnej edície zas bude Austrálčan Daniel Sanders. Štvrtková etapa bola posledná súťažná – v piatok stačí jazdcom len absolvovať 61-kilometrový šprint.





Svitko tak splnil svoj cieľ a umiestnil sa v najlepšej desiatke, no neobhájil vlaňajšiu deviatu pozíciu. Po Rakúšanovi Tobiasovi Ebsterovi, na ktorého stratil len 29 sekúnd, bol druhý najlepší netovárenský jazdec. Vo štvrtok vyrazil ako štvrtý v poradí, po 40 kilometroch bol až pätnásty, no postupne sa prepracoval na konečné deviate miesto. Sanders vyhral Dakar s piatimi etapovými triumfami a ukončil ho šiestym miestom so stratou 7:31 minúty na víťazného Toshu Schareinu. Ten dosiahol premiérový etapový triumf v tohtoročnej edícii, bol celkovo druhý a zaostal presne o deväť minút. Pre továrenského jazda KTM Sandersa je to premiérový celkový triumf na Dakare.Medzi automobilmi dosiahol taktiež premiérový triumf domáci Yazeed Al-Rajhi a obral tak o prvý titul Juhoafričana Henka Lategana, ktorý bol v celkovom vedení väčšinu Dakaru. Saudskoarab bol vo štvrtok tretí so stratou 1:45 minúty na víťazného Švéda Mattiasa Ekströma. Lategan síce zaostal len o dve pozície, ale na víťaza strácal vyše 10 minút. Al-Rajhi zaknihoval tento rok na Dakare len jeden triumf (4. etapa), no jazdil konzistentne a osem etáp dokončil v najlepšej šestke.Slovenská posádka Juraj Ulrich a Ľuboš Schwarzbacher na automobile Mitsubishi Pajero obsadila celkové 40. miesto v kategórii Classic. Vo štvrtok boli na 34. pozícii a v konečnom účtovaní dosiahli svoj druhý najlepší výsledok na Dakare.

výsledky 11. etapy Rely Dakar (Šubajtah - Šubajtah, 275 km):



motocykle: 1. Tosha Schareina (Šp.) 2:12:04 h, 2. Luciano Benavides (Arg.) +33 s, 3. Adrien Van Beveren (Fr.) +57 s, 4. Ricky Brabec (USA) +3:48, 5. Jose Ignacio Cornejo (Čile) +6:02, 6. Daniel Sanders (Aus.) +7:31, ...9. Štefan SVITKO (SR) +12:10



celkové poradie (po 11 z 12 etáp): 1. Sanders 52:13:34 h, 2. Schareina +9:00 min, 3. Van Beveren +15:50, ...10. SVITKO +2:14:46



automobily: 1. Mattias Ekström (Švéd.) 4:19:27 h, 2. Nasser Al-Attiyah (Kat.) +41 s, 3. Yazeed Al Rajhi (S.Arábia) +1:45 min



celkové poradie: 1. Al Rajhi 51:53:36, 2. Henk Lategan (JAR) +6:11, 3. Ekström +22:34