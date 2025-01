NHL: Slafkovský strelil piaty gól v sezóne, Montreal vyhral v Dallase 3:1 (video)

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský strelil svoj piaty gól v prebiehajúcej sezóne. Prispel ním k víťazstvu Montrealu na ľade Dallasu 3:1 v nočnom zápase NHL. Obranca Tampy Bay Erik Černák sa zranil už v prvom striedaní proti Anaheimu a do hry sa nevrátil. V akcii boli aj útočníci Martin Pospíšil a Tomáš Tatar a aj obranca Martin Fehérváry, no nezapísali sa do kanadského bodovania.



Dallas išiel do vedenia už v 4. minúte, no viac gólov mu český ligový nováčik Jakub Dobeš nedovolil. Slafkovský sa v 5. minúte dostal do úniku dvoch proti jednému, v ktorom si Cole Caufield poradil s obrancom Dallasu a poslal slovenskému útočníkovi prihrávku pred odkrytú bránku. Pre Slafkovského to bol 24. bod v sezóne (5+19). V zápase odohral 14:49 minúty, získal plusový bod a prezentoval sa aj tromi strelami. "Keď strelíte gól, tak sa hneď v ďalšom striedaní cítite lepšie a robíte lepšie rozhodnutia. Mám priemer asi jeden gól v mesiaci. Dúfam, že tento mesiac strelím dva," poznamenal Slafkovský podľa nhl.com



Canadiens potvrdili výbornú formu, keď zvíťazili v jedenástom zápase z uplynulých štrnástich. Brankár Dobeš pokračuje vo vydarenom vstupe do NHL, keď zvíťazil vo všetkých štyroch zápasoch, do ktorých nastúpil. Na ľade Dallasu zneškodnil 32 striel a dosiahol 97-percentnú úspešnosť zákrokov. Po štyroch odchytaných zápasoch má 96,3-percentnú úspešnosť a priemer 0,97 inkasovaného gólu na zápas.





Pre Černáka sa duel proti Anaheimu skončil už v prvom striedaní, po ktorom sa nevrátil do hry. Klub neskôr na sociálnych sieťach informoval, že stav slovenského obrancu bude posudzovať na dennej báze. Tampa Bay triumfovala 4:3 po samostatných nájazdoch, keď o jej triumfe rozhodol Jake Guentzel. Ducks nezvíťazili na ľade Lightning od novembra 2018.



Z triumfu svojho tímu sa tešil aj obranca Washingtonu Martin Fehérváry, ktorý bol s troma strelami jeden z najaktívnejších hráčov hostí. Tí triumfovali 1:0 po tom, čo v predĺžení rozhodol Alexander Ovečkin. Fehérváry hral v tretej obrannej dvojici a na ľade strávil 20:23 minúty. Capitals zvíťazili v treťom zápase za sebou a ukončili trojzápasovú víťaznú sériu Ottawy. Zároveň si tým upevnili prvé miesto vo Východnej konferencii, na ktorom majú sedembodový náskok pred Torontom. Brankár Washingtonu Logan Thompson dosiahol druhé čisté konto po sebe i v sezóne a zároveň 6. v kariére.



Maple Leafs zvíťazili prvýkrát po troch zápasoch, keď na domácom ľade zdolali New Jersey 4:3 po predĺžení. Víťazným gólom o tom rozhodol švédsky útočník William Nylander, ktorý mal v zápase bilanciu 2+1. Dva góly strelil jeho spoluhráč Auston Matthews. Hosťom nepomohli k triumfu ani tri body Jacka Hughesa (1+2). Slovenský útočník Tomáš Tatar odohral v drese hostí 8:21 minúty a do štatistík mu pribudol jeden mínusový bod. Maple Leafs sa po triumfe bodovo vyrovnali práve Devils, oba tímy majú po 58 bodov a vo Východnej konferencii figurujú na 2.-3. mieste za Washingtonom.



Z víťazstva sa netešil ani útočník Calgary Martin Pospíšil. Flames prehrali na ľade St. Louis 1:4. Slovenský útočník mal jeden mínusový bod a prezentoval sa aj piatimi hitmi. Zápas začal na krídle prvej formácie a na ľade strávil celkovo 14:40 minúty. Flames prehrali druhý duel v sérii.



Hráči Columbusu zvíťazili nad San Jose 4:1 a dosiahli šieste víťazstvo za sebou. Obranca Columbusu Zach Werenski predĺžil svoju bodovú sériu na domácom ľade na 18 zápasov po tom, čo prihral na prvý gól. "Robíme správne detaily, ktoré pomáhajú víťaziť. Hráme kolektívne a všetci vidíme, že je to správna cesta. Prináša to výsledky a všetci si to užívame," povedal Werenski pre nhl.com.



Hokejisti Detroitu pokračujú v zlepšených výsledkoch po výmene trénera. Na prehru so San Jose zareagovali triumfom na ľade obhajcu Stanleyho pohára Floridy 5:2. Tromi bodmi sa na výsledku podieľal kapitán "červených krídel" Dylan Larkin s bilanciou 2+1. "Panteri" figurujú na 5. mieste vo Východnej konferencii, no prehrali tretí zápas z uplynulých štyroch.



Hráči New Yorku Islanders prehrali na domácom ľade štyri zápasy z uplynulých piatich. Philadelphii podľahli 3:5, útočník hostí Travis Konecny asistoval pri troch góloch. Flyers si vylepšili pozíciu v snahe o druhú voľnú kartu, na ktorú strácajú tri body. Islanders sú po Buffale druhý najslabší tým Východnej konferencie.



Útočník Nashvillu Filip Forsberg strelil proti Chicagu svoj 300. gól v NHL. Potreboval na to 742 zápasov, čo je tretí najlepší výkon spomedzi švédskych hráčov. "Predátori" aj vďaka nemu zdolali Blackhawks 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. "Je to niečo, za čím sa obzriem až neskôr. Najdôležitejšie na tom góle bolo to, že prišiel v dôležitom čase, keď sme prehrávali a vďaka nemu sme vyrovnali (na 2:2). Najdôležitejšie je víťazstvo," konštatoval Forsberg. Hráči Nashvillu vo všetkých troch pokusoch prekonali Arvida Söderbloma, víťazný gól si pripísal Ryan O´Reilly. Pre najslabší tím súťaže Chicago to bola štvrtá prehra v sérii.



Najlepším tímom Západnej konferencie je naďalej Winnipeg, ktorý dosiahol proti Seattlu tretie víťazstvo v sérii. Tretiu prehru za sebou zaznamenali aj hráči Utahu, ktorí doma podľahli New Yorku Rangers 3:5. V zápase trikrát viedli o gól, no hostia tromi gólmi v tretej tretine otočili skóre. Bol to pre nich tretí triumf z uplynulých štyroch zápasov.



Hráči Colorada viedli proti Edmontonu v 12. minúte 3:0, no napokon nezískali ani bod. Oilers otočili na 3:4, keď ich víťazný gól strelil v 54. minúte obranca Evan Bouchard. Pre Edmonton to bolo štvrté víťazstvo v rade. "Bol to vzrušujúci zápas. Prehrávali sme 0:3, no v tej chvíli som si nemyslel, že sme na tom herne zle, no nepremenili sme svoje šance. Oni áno. Náš brankár (Stuart Skinner, pozn.) spravil neskôr niekoľko dôležitých zákrokov a to nám pomohlo k obratu," povedal tréner Edmontonu Kris Knoblauch pre nhl.com. Avalanche viedli po prvej časti 3:0, hoci na strely v nej prehrali 6:13. "Bol som spokojný s prvou tretinou, najmä preto, že sme boli efektívni. Využili sme svoje šance, no v ďalšej časti sme už neodviedli svoju prácu tak úspešne. Stáli sme proti tímu, ktorý vie využiť vaše chyby," konštatoval tréner Colorada Jared Bednar.



Hokejisti Vancouveru sa nevymanili z nevýrazných výsledkov ani proti Los Angeles Kings, ktorým doma podľahli 1:5. Z uplynulých 14 zápasov zvíťazili iba v troch. "Ak mám byť úprimný, mali sme niekoľko zlých striedaní. Očakával som, že budeme mať lepší štart do zápasu. Spravili sme veľa nesprávnych rozhodnutí v nesprávnom čase," konštatoval tréner Vancouveru Rick Tocchet.

NHL - sumáre:





Columbus Blue Jackets - San Jose Sharks 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)



Góly: 13. Fantilli (Werenski), 17. Johnson (Kuraly), 27. Van Riemsdyk Severson, Johnson), 58. Van Riemsdyk (Marčenko) - 48. Toffoli (Celebrini). Brankári: Merzlikinš - Georgijev, strely na bránku: 34:19







Florida Panthers - Detroit Red Wings 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)



Góly: 12. Lundell (Verhaege, Kulikov), 29. Rodrigues (Samoskevič) - 9. Berggren (Gustafsson, Tarasenko), 28. Larkin (Kane, DeBrincat), 34. Kane (Raymond, Seider), 36. Kasper (Larkin), 59. Larkin (Kasper, Raymond). Brankári: Bobrovskij (36. Knight) - Talbot, strely na bránku: 43:20







Ottawa Senators - Washington Capitals 0:1 pp (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1)



Gól: 64. Ovečkin (Sandin). Brankári: Meriläinen - Thompson, strely na bránku: 25:28







Tampa Bay Lightning - Anaheim Ducks 4:3 pp a sn (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 15. Cirelli (Hagel, Hedman), 23. Guentzel (Kučerov, Raddysh), 36. Point (Kučerov, Perbix), rozh. sn Guentzel - 7. Terry (Strome, Dumoulin), 32. Carlsson (McTavish), 50. Fabbri (Trouba, Miňtuchov). Brankári: Vasilevskij - Dostál, strey na bránku: 35:37







Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils 4:3 pp (0:1, 1:1, 2:1 - 1:0)



Góly: 27. Nylander (Domi, Tanev), 48. Matthews (Nylander, McMann), 56. Matthews (Marner, McCabe), 62. Nylander (Marner, McCabe) - 3. J. Hughes (Kovacevic), 29. Hischier (Bratt, J. Hughes), 50. Hischier (Meier, J. Hughes). Brankári: Woll - Markström, strely na bránku: 41:24







New York Islanders - Philadelphia Flyers 3:5 (1:0, 0:3, 2:2)



Góly: 10. Horvat (Nelson), 41. Barzal (Dobson), 58. Lee (Horvat, Palmieri) - 26. Couturier (Farabee, Mičkov), 30. Hathaway (Konecny, Sanheim), 34. Frost (Tippett, Konecny), 46. York (Farabee, Couturier), 59. Cates (Konecny). Brankári: Sorokin - Ersson, strely na bránku: 30:24







Dallas Stars - Montreal Canadiens 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)



Góly: 4. Robertson (Dadonov, Johnston) - 5. SLAFKOVSKÝ (Caufield, Suzuki), 50. Newhook (Hutson), 60. Armia (Suzuki). Brankári: Oettinger - Dobeš, strely na bránku: 33:24







Nashville Predators - Chicago Blackhawks 3:2 pp a sn (1:0, 0:2, 1:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 9. Stamkos (Josi, Marchessault), 57. Forsberg (Blankenburg), rozh. sn. O´Reilly - 27. Bedard (Bertuzzi), 28. Martinez (Jones, Bertuzzi). Brankári: Saros - Söderblom, strely na bránku: 41:25







St. Louis Blues - Calgary Flames 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)



Góly: 5. Schenn (Holloway), 14. Parayko (Fowler, Thomas), 16. Kyrou (Holloway, Tucker), 38. Schenn (Neighbours, Faulk) - 32. Šarangovič (Pelletier, Kerins). Brankári: Hofer - Wolf, strely na bránku: 29:30







Winnipeg Jets - Seattle Kraken 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)



Góly: 30. Scheifele (Connor, Morrissey), 60. DeMelo (Ehlers) - 9. Beniers (Kakko, Schwartz). Brankári: Hellebuyck - Daccord, strely na bránku: 36:19







Utah HC - New York Rangers 3:5 (2:2, 1:0, 0:3)



Góly: 2. Maccelli (Hayton, Cole), 9. Maccelli (Hayton, Sergačov), 21. Cooley (Keller, Schmaltz) - 4. Panarin (Lafreniere), 17. Chalijev (Chytil, Vaakanainen), 41. Smith (Schneider, Lindgren), 51. Kreider (Carrick), 60. Panarin (Carrick, Fox). Brankári: Vejmelka - Šesťorkin, strely na bránku: 31:25







Colorado Avalanche - Edmonton Oilers 3:4 (3:1, 0:2, 0:1)



Góly: 6. O´Connor (Kiviranta, Rantanen), 11. MacKinnon (Drouin, De Haan), 12. MacKinnon (Toews) - 20. Arvidsson (Nurse, Podkolzin), 27. Kulak, 35. McDavid (Draisaitl, Bouchard), 54. Bouchard (McDavid, Draisaitl). Brankári: Blackwood - Skinner, 25:27







Vancouver Canucks - Los Angeles Kings 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)



Góly: 35. Q. Hughes (Garland, Hronek) - 1. Turcotte (Kempe), 10. Turcotte (Fiala, Anderson), 10. Kempe (Turcotte, Kopitar), 36. Fiala (Moore, Edmundson), 52. Foegele (Byfield, Clarke). Brankári: Demko - Kuemper, strely na bránku: 21:21



Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 14:49 1 0 1 1 3 0



Martin Fehérváry (Washington) 20:23 0 0 0 0 3 0



Martin Pospíšil (Calgary) 14:40 0 0 0 -1 1 0



Erik Černák (Tampa Bay) 0:34 0 0 0 0 0 0



Tomáš Tatar (New Jersey) 8:21 0 0 0 -1 0 0





/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/