|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 26.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Samuel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. augusta 2026
Austrálski zlodeji ukradli z chovateľskej farmy tisíce ustríc za takmer 350-tisíc
Ustrice sú bežnou súčasťou brunchov a bufetov s morskými plodmi po celej Austrálii, pričom miestne odrody sú známe bohatou, krémovou chuťou. Austrálska polícia ...
Zdieľať
26.8.2026 (SITA.sk) - Ustrice sú bežnou súčasťou brunchov a bufetov s morskými plodmi po celej Austrálii, pričom miestne odrody sú známe bohatou, krémovou chuťou.
Austrálska polícia pátra po zlodejoch, ktorí ukradli stovky tisíc ustríc s odhadovanou hodnotou približne 350‑tisíc austrálskych dolárov (asi 215-tisíc eur), informovali v stredu policajní vyšetrovatelia.
Z farmy pri meste Taree na severe štátu Nový Južný Wales zmizlo podľa vyšetrovateľov viac ako tristo vriec obsahujúcich okolo 400‑tisíc ustríc. Polícia vyzvala verejnosť, aby poskytla akékoľvek informácie o krádeži, ktorá sa podľa nich stala „začiatkom tohto roka“, no nahlásená bola až v utorok.
Ustrice sú bežnou súčasťou brunchov a bufetov s morskými plodmi po celej Austrálii, pričom miestne odrody sú známe bohatou, krémovou chuťou.
Majiteľ farmy Ryan Freeman pre ABC uviedol, že prišiel o tretinu zásob. „Bude to mať obrovský dopad. Na Vianoce sa nám podarí predať asi 35‑ až 40‑tisíc tuctov,“ povedal. „Zlodeji si ich zrejme vyhliadli preto, že nie sú ďaleko od zrelosti, a budú ich môcť predať počas týchto Vianoc,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Austrálski zlodeji ukradli z chovateľskej farmy tisíce ustríc za takmer 350-tisíc © SITA Všetky práva vyhradené.
Austrálska polícia pátra po zlodejoch, ktorí ukradli stovky tisíc ustríc s odhadovanou hodnotou približne 350‑tisíc austrálskych dolárov (asi 215-tisíc eur), informovali v stredu policajní vyšetrovatelia.
Z farmy pri meste Taree na severe štátu Nový Južný Wales zmizlo podľa vyšetrovateľov viac ako tristo vriec obsahujúcich okolo 400‑tisíc ustríc. Polícia vyzvala verejnosť, aby poskytla akékoľvek informácie o krádeži, ktorá sa podľa nich stala „začiatkom tohto roka“, no nahlásená bola až v utorok.
Ustrice sú bežnou súčasťou brunchov a bufetov s morskými plodmi po celej Austrálii, pričom miestne odrody sú známe bohatou, krémovou chuťou.
Majiteľ farmy Ryan Freeman pre ABC uviedol, že prišiel o tretinu zásob. „Bude to mať obrovský dopad. Na Vianoce sa nám podarí predať asi 35‑ až 40‑tisíc tuctov,“ povedal. „Zlodeji si ich zrejme vyhliadli preto, že nie sú ďaleko od zrelosti, a budú ich môcť predať počas týchto Vianoc,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Austrálski zlodeji ukradli z chovateľskej farmy tisíce ustríc za takmer 350-tisíc © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slováci si toto auto zamilovali. Importér reaguje a do ponuky pridáva plug-in hybridnú verziu a ešte väčší model
Slováci si toto auto zamilovali. Importér reaguje a do ponuky pridáva plug-in hybridnú verziu a ešte väčší model
<< predchádzajúci článok
Niektorým občianskym preukazom a dokladom o pobyte cudzinca končí certifikácia. Musíte aj vy požiadať o nový doklad?
Niektorým občianskym preukazom a dokladom o pobyte cudzinca končí certifikácia. Musíte aj vy požiadať o nový doklad?