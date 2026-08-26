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Slováci si toto auto zamilovali. Importér reaguje a do ponuky pridáva plug-in hybridnú verziu a ešte väčší model
Z čínskeho crossoveru Dongfeng MAGE sa na Slovensku stal doslova predajný hit. Môže za to najmä bezkonkurenčná rozšírená viacúrovňová záruka až na 10 rokov bez obmedzenia najazdených ...
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26.8.2026 (SITA.sk) - Z čínskeho crossoveru Dongfeng MAGE sa na Slovensku stal doslova predajný hit.
Môže za to najmä bezkonkurenčná rozšírená viacúrovňová záruka až na 10 rokov bez obmedzenia najazdených kilometrov a atraktívna cenovka, ktorú automobilka pre prvých 1 000 zákazníkov stanovila na 23 990 eur. Importér preto reaguje a na slovenský trh po verzii MAGE E3 s vyššou výbavou teraz prináša ešte dve ďalšie alternatívy. Prvou je MAGE s plug-in hybridným pohonom a druhou úplne nový, väčší model Dongfeng HUGE, ktorý má potenciál osloviť ešte ďalšiu skupinu zákazníkov.
"Vozidlá Dongfeng slovenských zákazníkov dlhodobo lákajú najmä bohatou výbavou za nízke ceny, no najväčší záujem je aktuálne práve o MAGE. Narástol najmä po tom, ako sme naň začali poskytovať našu 10-ročnú záruku, ktorá je na trhu stále prakticky raritou. Skladové zásoby miznú veľmi rýchlo, no priebežne sme začali objednávať ďalšie vozidlá, aby sme zabránili výpadkom a dlhým dodacím lehotám," vysvetľuje Branislav Kocper, CEO spoločnosti Plastonic, ktorá je importérom značiek Dongfeng, Forthing, Voyah a MHero na Slovensko a do ČR.
SUV s rázvorom 2 775 mm má dostatok priestoru pre celú rodinu a za cenu od 23 990 eur s DPH pre verziu MAGE E2 ponúka aj automatickú 7-stupňovú prevodovku DCT, automatickú klimatizáciu, bezkľúčový vstup aj štartovanie, 6 airbagov, Full LED svetlomety, obrovskú panoramatickú strechu, 360° parkovaciu kameru či elektricky ovládané veko kufra.
Vzhľadom na vysoký záujem Dongfeng na Slovensku od júna zaradil do ponuky aj MAGE vo vyššej výbave E3 za cenu od 25 990 eur pre prvých 200 zákazníkov. Tá priniesla väčšie 20-palcové kolesá, kožené sedačky, ktoré sú vpredu dokonca vyhrievané a najmä celý rad moderných asistentov.
Ich výpočet začína adaptívnym tempomatom s funkciou jazdy v dopravných zápchach a pokračuje systémom pre automatické varovanie pred kolíziou a núdzové brzdenie a systémom udržiavania vozidla v jazdných pruhoch.
Dongfeng chce zo záujmu o MAGE ťažiť aj naďalej. V najbližších týždňoch preto do cenníka pribudne aj plug-in hybridný pohon s označením PHEV.
Tú bude naďalej poháňať 1,5-litrový turbomotor, ktorý bude vďaka hybridnej multimódovej prevodovke naladený na mierne nižší výkon 110 kW a krútiaci moment 230 Nm. Dopĺňať ho bude 88 kW elektromotor s krútiacim momentom 260 Nm, vďaka čomu bude práve MAGE PHEV najvýkonnejšou verziou dostupnou u nás.
Plug-in hybrid dostane 17 kWh batériu, ktorú bude možné z 30 na 80 % kapacity nabiť len za 31 minút. Majiteľ si tak bude môcť znížiť spotrebu len na 1,49 l/100 km podľa metodiky WLTP.
Plug-in hybridná verzia sa dokonca dočká aj jednej zásadnej zmeny v interiéri, keďže dostane väčší, až 14,6-palcový displej infotainmentu s novším softvérom, ktorý ponúkne aj systém Apple CarPlay.
Už o pár mesiacov na Slovensko príde dokonca aj väčší model Dongfeng HUGE s rázvorom predĺženým o 5 cm na celkových 2 825 mm. Okrem priestoru pre posádku narastie aj batožinový priestor z 637 na 770 litrov.
HUGE bude možné na cestách jednoznačne identifikovať podľa konzervatívnejšieho dizajnu, ktorý však v niektorých verziách dostane exkluzívne čierno lakované "A" stĺpiky a strechu, čo pripomína najluxusnejšie vozidlá na cestách. Zadná časť karosérie neklesá tak rýchlo a podobá sa viac kategórii SUV, než crossoverom. Z predu zas bude jednoznačnou dominantou ešte výraznejšia maska chladiča.
O pohon sa bude starať rovnaký agregát ako v prípade spaľovacích verzií MAGE, teda 1,5 l turbomotor s 145 kW a krútiacim momentom 305 Nm.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slováci si toto auto zamilovali. Importér reaguje a do ponuky pridáva plug-in hybridnú verziu a ešte väčší model © SITA Všetky práva vyhradené.
Môže za to najmä bezkonkurenčná rozšírená viacúrovňová záruka až na 10 rokov bez obmedzenia najazdených kilometrov a atraktívna cenovka, ktorú automobilka pre prvých 1 000 zákazníkov stanovila na 23 990 eur. Importér preto reaguje a na slovenský trh po verzii MAGE E3 s vyššou výbavou teraz prináša ešte dve ďalšie alternatívy. Prvou je MAGE s plug-in hybridným pohonom a druhou úplne nový, väčší model Dongfeng HUGE, ktorý má potenciál osloviť ešte ďalšiu skupinu zákazníkov.
"Vozidlá Dongfeng slovenských zákazníkov dlhodobo lákajú najmä bohatou výbavou za nízke ceny, no najväčší záujem je aktuálne práve o MAGE. Narástol najmä po tom, ako sme naň začali poskytovať našu 10-ročnú záruku, ktorá je na trhu stále prakticky raritou. Skladové zásoby miznú veľmi rýchlo, no priebežne sme začali objednávať ďalšie vozidlá, aby sme zabránili výpadkom a dlhým dodacím lehotám," vysvetľuje Branislav Kocper, CEO spoločnosti Plastonic, ktorá je importérom značiek Dongfeng, Forthing, Voyah a MHero na Slovensko a do ČR.
SUV s rázvorom 2 775 mm má dostatok priestoru pre celú rodinu a za cenu od 23 990 eur s DPH pre verziu MAGE E2 ponúka aj automatickú 7-stupňovú prevodovku DCT, automatickú klimatizáciu, bezkľúčový vstup aj štartovanie, 6 airbagov, Full LED svetlomety, obrovskú panoramatickú strechu, 360° parkovaciu kameru či elektricky ovládané veko kufra.
Vzhľadom na vysoký záujem Dongfeng na Slovensku od júna zaradil do ponuky aj MAGE vo vyššej výbave E3 za cenu od 25 990 eur pre prvých 200 zákazníkov. Tá priniesla väčšie 20-palcové kolesá, kožené sedačky, ktoré sú vpredu dokonca vyhrievané a najmä celý rad moderných asistentov.
Ich výpočet začína adaptívnym tempomatom s funkciou jazdy v dopravných zápchach a pokračuje systémom pre automatické varovanie pred kolíziou a núdzové brzdenie a systémom udržiavania vozidla v jazdných pruhoch.
Po čisto spaľovacích verziách E2 a E3 teraz prichádza aj plug-in hybridný MAGE PHEV
Dongfeng chce zo záujmu o MAGE ťažiť aj naďalej. V najbližších týždňoch preto do cenníka pribudne aj plug-in hybridný pohon s označením PHEV.
Tú bude naďalej poháňať 1,5-litrový turbomotor, ktorý bude vďaka hybridnej multimódovej prevodovke naladený na mierne nižší výkon 110 kW a krútiaci moment 230 Nm. Dopĺňať ho bude 88 kW elektromotor s krútiacim momentom 260 Nm, vďaka čomu bude práve MAGE PHEV najvýkonnejšou verziou dostupnou u nás.
Plug-in hybrid dostane 17 kWh batériu, ktorú bude možné z 30 na 80 % kapacity nabiť len za 31 minút. Majiteľ si tak bude môcť znížiť spotrebu len na 1,49 l/100 km podľa metodiky WLTP.
Plug-in hybridná verzia sa dokonca dočká aj jednej zásadnej zmeny v interiéri, keďže dostane väčší, až 14,6-palcový displej infotainmentu s novším softvérom, ktorý ponúkne aj systém Apple CarPlay.
Na Slovensko príde aj veľký brat Dongfeng HUGE
Už o pár mesiacov na Slovensko príde dokonca aj väčší model Dongfeng HUGE s rázvorom predĺženým o 5 cm na celkových 2 825 mm. Okrem priestoru pre posádku narastie aj batožinový priestor z 637 na 770 litrov.
HUGE bude možné na cestách jednoznačne identifikovať podľa konzervatívnejšieho dizajnu, ktorý však v niektorých verziách dostane exkluzívne čierno lakované "A" stĺpiky a strechu, čo pripomína najluxusnejšie vozidlá na cestách. Zadná časť karosérie neklesá tak rýchlo a podobá sa viac kategórii SUV, než crossoverom. Z predu zas bude jednoznačnou dominantou ešte výraznejšia maska chladiča.
O pohon sa bude starať rovnaký agregát ako v prípade spaľovacích verzií MAGE, teda 1,5 l turbomotor s 145 kW a krútiacim momentom 305 Nm.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slováci si toto auto zamilovali. Importér reaguje a do ponuky pridáva plug-in hybridnú verziu a ešte väčší model © SITA Všetky práva vyhradené.
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