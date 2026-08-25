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25. augusta 2026

Niektorým občianskym preukazom a dokladom o pobyte cudzinca končí certifikácia. Musíte aj vy požiadať o nový doklad?


Tagy: Certifikácia Doklady Elektronický podpis občianske preukazy pobyt cudzincov

Dňom 28. septembra 2026 automaticky uplynie platnosť certifikátov na vybranom type čipu. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že niektorým občianskym ...



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oba iansky 25.8.2026 (SITA.sk) - Dňom 28. septembra 2026 automaticky uplynie platnosť certifikátov na vybranom type čipu.


Ministerstvo vnútra upozorňuje, že niektorým občianskym preukazom a dokladom o pobyte cudzinca končí certifikácia a pre možnosť využívania kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis (KEP) je tak potrebné požiadať o nový doklad.

Ako rezort ďalej doplnil, ide o doklady s čipom s CardOS v5.4, ktoré ministerstvo vydávalo od 21. júna 2021 do 30. novembra 2022. Zhruba 130-tisíc držiteľov má na týchto dokladoch vydaný aj KEP.

Bezpečnostný osobný kód


„Dňom 28. septembra 2026 automaticky uplynie platnosť certifikátov na tomto type čipu. Zároveň však vydavateľ certifikátov umožňuje od 27. augusta 2026 na tieto doklady vydať kvalifikovaný certifikát pre uznaný spôsob autorizácie. Ministerstvo zároveň sprístupnilo novú verziu aplikácie eID klient, pomocou ktorej je možné certifikát pre uznaný spôsob autorizácie nahrať," uviedol rezort.

Doklad s čipom s CardOS v5.4 bude podľa ministerstva možné aj naďalej využívať pre služby, ktoré vyžadujú len prihlásenie pomocou bezpečnostného osobného kódu (BOK).

Výmena dokladov na polícii


Rozdiel medzi kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) a uznaným spôsobom autorizácie spočíva najmä v tom, že pri podaniach, pri ktorých sa v papierovej podobe vyžaduje úradne osvedčený podpis, možno použiť iba KEP, ktorý má právny účinok vlastnoručného podpisu. Uznaný spôsob autorizácie, zavedený ako riešenie pre staršie typy dokladov, tiež známy ako zdokonalený elektronický podpis, toto neumožňuje," vysvetlilo ministerstvo vnútra. Dodalo, že KEP má takisto využitie aj mimo služieb eGovernmentu.

Držitelia občianskych preukazov a dokladov o pobyte cudzinca vydaných medzi júnom 2021 a novembrom 2022, ktorí potrebujú používať KEP, musia požiadať o výmenu dokladu na ktoromkoľvek oddelení dokladov Policajného zboru, v prípade cudzincov na miestne príslušnom oddelení cudzineckej polície po rezervácii termínu.


Zdroj: SITA.sk - Niektorým občianskym preukazom a dokladom o pobyte cudzinca končí certifikácia. Musíte aj vy požiadať o nový doklad? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Certifikácia Doklady Elektronický podpis občianske preukazy pobyt cudzincov
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