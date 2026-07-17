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17. júla 2026
Oscar Piastri bude jazdiť za McLaren aj v roku 2027
Austrálsky jazdec potvrdil pokračovanie v McLarene a ukončil špekulácie o možnej náhrade Maxom Verstappenom. Austrálsky pilot Oscar Piastri aj v nasledujúcom ročníku seriálu majstrovstiev sveta ...
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17.7.2026 (SITA.sk) - Austrálsky jazdec potvrdil pokračovanie v McLarene a ukončil špekulácie o možnej náhrade Maxom Verstappenom.
Austrálsky pilot Oscar Piastri aj v nasledujúcom ročníku seriálu majstrovstiev sveta monopostov F1 bude jazdiť za tím McLaren. Ukončil tým dohady o jeho možnej náhrade štvornásobným majstrom sveta Holanďanom Maxom Verstappenom.
Na otázku, či bude súčasťou McLarenu aj budúci rok, Piastri odpovedal jednoznačne áno a vyjadril dôveru tímu a jeho vízii s ním. V médiách sa objavili správy, že Red Bull zvažuje angažovanie Piastriho v prípade, že by Verstappen prešiel do McLarenu.
"Neuvádzal som to ako problém," povedal Austrálčan a dodal, že šéfovia tímu Zak Brown a Andrea Stella mu prejavili veľkú dôveru.
"Samozrejme, počul som a videl niektoré fámy. Som však veľmi spokojný tam, kde som, a so smerovaním tímu. Zak a Andrea boli počas toho veľkým povzbudením a poskytli mi veľa uistení. Je jasné, že Max momentálne nie je v najlepšej situácii a skúma svoje možnosti. To isté sa dialo aj minulý rok, keď jednal s Mercedesom. Nie je to nič nové, ja som ale veľmi rád tam, kde som a kam to smeruje. Nezaoberám sa tým, pre ľudí je dôležité vedieť, ako stojí trh, a aké informácie sa objavujú. Dôverujem tímu a informáciám, ktoré mám, a hlavne ich viere vo mňa, to je pre mňa najdôležitejšie," dodal austrálsky pretekár.
Max Verstappen sa k špekuláciám o svojom možnom presune do McLarenu nevyjadril a odmietol komentovať svoju budúcnosť.
Oscar Piastri je austrálsky pretekár, ktorý si od svojho príchodu do Formuly 1 vybudoval dobrú reputáciu. McLaren je jedným z tradičných a rešpektovaných tímov v motoristickom športe, ktorý v ostatných rokoch usilovne pracuje na návrate medzi špičku.
Max Verstappen je aktuálny štvornásobný majster sveta Formuly 1 a jeden z najvýznamnejších jazdcov súčasnosti, pričom jeho možné presuny medzi tímami často vyvolávajú veľkú pozornosť a špekulácie v médiách.
Zdroj: SITA.sk - Oscar Piastri bude jazdiť za McLaren aj v roku 2027 © SITA Všetky práva vyhradené.
Austrálsky pilot Oscar Piastri aj v nasledujúcom ročníku seriálu majstrovstiev sveta monopostov F1 bude jazdiť za tím McLaren. Ukončil tým dohady o jeho možnej náhrade štvornásobným majstrom sveta Holanďanom Maxom Verstappenom.
Na otázku, či bude súčasťou McLarenu aj budúci rok, Piastri odpovedal jednoznačne áno a vyjadril dôveru tímu a jeho vízii s ním. V médiách sa objavili správy, že Red Bull zvažuje angažovanie Piastriho v prípade, že by Verstappen prešiel do McLarenu.
"Neuvádzal som to ako problém," povedal Austrálčan a dodal, že šéfovia tímu Zak Brown a Andrea Stella mu prejavili veľkú dôveru.
"Samozrejme, počul som a videl niektoré fámy. Som však veľmi spokojný tam, kde som, a so smerovaním tímu. Zak a Andrea boli počas toho veľkým povzbudením a poskytli mi veľa uistení. Je jasné, že Max momentálne nie je v najlepšej situácii a skúma svoje možnosti. To isté sa dialo aj minulý rok, keď jednal s Mercedesom. Nie je to nič nové, ja som ale veľmi rád tam, kde som a kam to smeruje. Nezaoberám sa tým, pre ľudí je dôležité vedieť, ako stojí trh, a aké informácie sa objavujú. Dôverujem tímu a informáciám, ktoré mám, a hlavne ich viere vo mňa, to je pre mňa najdôležitejšie," dodal austrálsky pretekár.
Max Verstappen sa k špekuláciám o svojom možnom presune do McLarenu nevyjadril a odmietol komentovať svoju budúcnosť.
Oscar Piastri je austrálsky pretekár, ktorý si od svojho príchodu do Formuly 1 vybudoval dobrú reputáciu. McLaren je jedným z tradičných a rešpektovaných tímov v motoristickom športe, ktorý v ostatných rokoch usilovne pracuje na návrate medzi špičku.
Max Verstappen je aktuálny štvornásobný majster sveta Formuly 1 a jeden z najvýznamnejších jazdcov súčasnosti, pričom jeho možné presuny medzi tímami často vyvolávajú veľkú pozornosť a špekulácie v médiách.
Zdroj: SITA.sk - Oscar Piastri bude jazdiť za McLaren aj v roku 2027 © SITA Všetky práva vyhradené.
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